Две минуты работы — и сцепление снова как новое: способ знают не все
Мягкая педаль, трудности с переключением или характерный хруст при включении передач — всё это признаки того, что в гидравлической системе сцепления появился воздух. Игнорировать такие симптомы нельзя: со временем они могут привести к полной потере управления.
Зачем нужна прокачка сцепления
Прокачка — это процедура, позволяющая удалить воздушные пробки из системы. Воздух попадает туда из-за износа цилиндров, утечки жидкости или некорректной замены тормозной жидкости. Если вовремя не заняться проблемой, сцепление перестанет работать стабильно.
Автомобиль начинает вести себя настораживающе:
- педаль становится слишком мягкой или даже проваливается;
- ход педали становится неровным;
- передачи включаются с усилием или сопровождаются хрустом.
Что нужно подготовить
К процедуре стоит подойти основательно. Директор департамента маркетинга FEBEST Павел Пикин советует заранее собрать набор инструментов:
- ёмкость для слива;
- прозрачный шланг;
- подходящую тормозную жидкость (чаще всего DOT 4);
- ключ на 10;
- щётку или салфетки.
Также потребуется помощник, который будет работать с педалью сцепления. Как отмечает CEO проекта Likvi. com Александр Коротков, обычно один человек нажимает педаль, а второй открывает и закрывает клапан.
Работу удобнее выполнять на подъёмнике или в смотровой яме — к рабочему цилиндру сцепления порой трудно подобраться.
Когда стоит доверить работу сервису
Несмотря на кажущуюся простоту, процесс не всегда безопасен.
"Малейшая ошибка при выполнении прокачки сцепления может обернуться серьёзными последствиями: от потери хода педали до полной блокировки привода", — заявил директор департамента по послепродажному обслуживанию ГК АвтоСпецЦентр Игорь Серебряков.
Он подчёркивает, что у некоторых автомобилей штуцеры расположены в труднодоступных местах, особенно при поперечном расположении двигателя. В таких случаях без подъёмника не обойтись.
По словам Павла Пикина, обращаться в сервис необходимо и при подозрении на утечку тормозной жидкости, а также при коррозии штуцера. На автомобилях с ABS или сложной гидравликой для прокачки может потребоваться специальное оборудование.
Как правильно прокачать сцепление
Если вы решили действовать самостоятельно, придерживайтесь пошаговой инструкции:
- Проверьте уровень жидкости в бачке сцепления, при необходимости долейте.
- Найдите штуцер прокачки возле коробки передач.
- Очистите его от грязи.
- Подсоедините шланг, второй конец опустите в ёмкость с небольшим количеством жидкости.
- Помощник нажимает на педаль и удерживает её.
- Открутите штуцер на пол-оборота — жидкость с пузырьками начнёт выходить.
- Закрутите штуцер, после чего помощник отпускает педаль.
- Повторяйте, пока не пойдёт чистая жидкость. Следите за уровнем в бачке.
- Долейте жидкость до нормы.
- Проверьте работу сцепления — передачи должны включаться легко, а педаль быть упругой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru