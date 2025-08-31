Две минуты работы — и сцепление снова как новое: способ знают не все

Мягкая педаль, трудности с переключением или характерный хруст при включении передач — всё это признаки того, что в гидравлической системе сцепления появился воздух. Игнорировать такие симптомы нельзя: со временем они могут привести к полной потере управления.

Зачем нужна прокачка сцепления

Прокачка — это процедура, позволяющая удалить воздушные пробки из системы. Воздух попадает туда из-за износа цилиндров, утечки жидкости или некорректной замены тормозной жидкости. Если вовремя не заняться проблемой, сцепление перестанет работать стабильно.

Автомобиль начинает вести себя настораживающе:

педаль становится слишком мягкой или даже проваливается;

ход педали становится неровным;

передачи включаются с усилием или сопровождаются хрустом.

Что нужно подготовить

К процедуре стоит подойти основательно. Директор департамента маркетинга FEBEST Павел Пикин советует заранее собрать набор инструментов:

ёмкость для слива;

прозрачный шланг;

подходящую тормозную жидкость (чаще всего DOT 4);

ключ на 10;

щётку или салфетки.

Также потребуется помощник, который будет работать с педалью сцепления. Как отмечает CEO проекта Likvi. com Александр Коротков, обычно один человек нажимает педаль, а второй открывает и закрывает клапан.

Работу удобнее выполнять на подъёмнике или в смотровой яме — к рабочему цилиндру сцепления порой трудно подобраться.

Когда стоит доверить работу сервису

Несмотря на кажущуюся простоту, процесс не всегда безопасен.

"Малейшая ошибка при выполнении прокачки сцепления может обернуться серьёзными последствиями: от потери хода педали до полной блокировки привода", — заявил директор департамента по послепродажному обслуживанию ГК АвтоСпецЦентр Игорь Серебряков.

Он подчёркивает, что у некоторых автомобилей штуцеры расположены в труднодоступных местах, особенно при поперечном расположении двигателя. В таких случаях без подъёмника не обойтись.

По словам Павла Пикина, обращаться в сервис необходимо и при подозрении на утечку тормозной жидкости, а также при коррозии штуцера. На автомобилях с ABS или сложной гидравликой для прокачки может потребоваться специальное оборудование.

Как правильно прокачать сцепление

Если вы решили действовать самостоятельно, придерживайтесь пошаговой инструкции: