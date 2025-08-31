Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:26

Две минуты работы — и сцепление снова как новое: способ знают не все

Как правильно прокачать сцепление автомобиля — инструкция от специалистов

Мягкая педаль, трудности с переключением или характерный хруст при включении передач — всё это признаки того, что в гидравлической системе сцепления появился воздух. Игнорировать такие симптомы нельзя: со временем они могут привести к полной потере управления.

Зачем нужна прокачка сцепления

Прокачка — это процедура, позволяющая удалить воздушные пробки из системы. Воздух попадает туда из-за износа цилиндров, утечки жидкости или некорректной замены тормозной жидкости. Если вовремя не заняться проблемой, сцепление перестанет работать стабильно.

Автомобиль начинает вести себя настораживающе:

  • педаль становится слишком мягкой или даже проваливается;
  • ход педали становится неровным;
  • передачи включаются с усилием или сопровождаются хрустом.

Что нужно подготовить

К процедуре стоит подойти основательно. Директор департамента маркетинга FEBEST Павел Пикин советует заранее собрать набор инструментов:

  • ёмкость для слива;
  • прозрачный шланг;
  • подходящую тормозную жидкость (чаще всего DOT 4);
  • ключ на 10;
  • щётку или салфетки.

Также потребуется помощник, который будет работать с педалью сцепления. Как отмечает CEO проекта Likvi. com Александр Коротков, обычно один человек нажимает педаль, а второй открывает и закрывает клапан.

Работу удобнее выполнять на подъёмнике или в смотровой яме — к рабочему цилиндру сцепления порой трудно подобраться.

Когда стоит доверить работу сервису

Несмотря на кажущуюся простоту, процесс не всегда безопасен.

"Малейшая ошибка при выполнении прокачки сцепления может обернуться серьёзными последствиями: от потери хода педали до полной блокировки привода", — заявил директор департамента по послепродажному обслуживанию ГК АвтоСпецЦентр Игорь Серебряков.

Он подчёркивает, что у некоторых автомобилей штуцеры расположены в труднодоступных местах, особенно при поперечном расположении двигателя. В таких случаях без подъёмника не обойтись.

По словам Павла Пикина, обращаться в сервис необходимо и при подозрении на утечку тормозной жидкости, а также при коррозии штуцера. На автомобилях с ABS или сложной гидравликой для прокачки может потребоваться специальное оборудование.

Как правильно прокачать сцепление

Если вы решили действовать самостоятельно, придерживайтесь пошаговой инструкции:

  • Проверьте уровень жидкости в бачке сцепления, при необходимости долейте.
  • Найдите штуцер прокачки возле коробки передач.
  • Очистите его от грязи.
  • Подсоедините шланг, второй конец опустите в ёмкость с небольшим количеством жидкости.
  • Помощник нажимает на педаль и удерживает её.
  • Открутите штуцер на пол-оборота — жидкость с пузырьками начнёт выходить.
  • Закрутите штуцер, после чего помощник отпускает педаль.
  • Повторяйте, пока не пойдёт чистая жидкость. Следите за уровнем в бачке.
  • Долейте жидкость до нормы.
  • Проверьте работу сцепления — передачи должны включаться легко, а педаль быть упругой.

