Шер Хоровиц снова в деле: поклонники "Бестолковых" ликуют

Почти 30 лет спустя культовая школьная красавица из Беверли-Хиллз может вернуться на экраны. Алисия Силверстоун подтвердила, что готова вновь перевоплотиться в Шер Хоровиц — героиню романтичной комедии "Бестолковые", покорившей зрителей в 1995 году.

В беседе с программой Today актриса раскрыла, что уже началась подготовка к новому сериалу по мотивам картины. Проект создается для стримингового сервиса Peacock, а сама Силверстоун не только исполнит главную роль, но и возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера.

"Я невероятно воодушевлена. Мы постараемся сохранить все, за что зрители любят "Бестолковых" и Шер, но при этом добавить в историю что-то свежее и неожиданное. Пока мы на самом старте, но я уверена в результате", — рассказала Силверстоун.

Возвращение к истокам

Оригинальный "Бестолковые" сняла и написала Эми Хекерлинг, вдохновившись романом Джейн Остин "Эмма". Сюжет строился вокруг богатой и слегка избалованной школьницы, которая решает помочь своей новой подруге изменить имидж и устроить личную жизнь учителей, параллельно переживая собственные романтические открытия.