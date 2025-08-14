Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Специи
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:13

Не только для кухни: как гвоздика может повлиять на здоровье мужчин

Гвоздика — ароматная специя, известная в кулинарии, но в традиционной китайской медицине её издавна используют как средство от самых разных недугов. От зубной боли и кожных проблем до астмы и тошноты — список народных рецептов впечатляет, однако большинство из них не имеют серьёзной научной базы.

Исследователи заинтересовались, способна ли гвоздика повлиять на мужскую интимную сферу — от потенции и либидо до фертильности. Но, как отмечают специалисты, серьёзных клинических данных на людях пока нет: все основные результаты получены на крысах, мышах и кроликах.

Потенциальные эффекты для интимного здоровья
Учёные выделяют несколько направлений, где гвоздика может проявить себя:

  • Улучшение кровотока — эфирное масло эвгенол, содержащееся в гвоздике, в опытах на животных усиливало приток крови к половым органам, что важно при эректильной дисфункции.
  • Повышение либидо и работоспособности — в экспериментах на мышах комбинация гвоздики и мускатного ореха стимулировала половое поведение и выносливость.
  • Поддержка фертильности — в исследованиях на мышах небольшие дозы гвоздичного масла увеличивали подвижность и количество сперматозоидов, но большие дозы, напротив, оказывали негативный эффект.

Другие возможные полезные свойства
Кроме интимной сферы, гвоздика демонстрирует мощные антиоксидантные и противовоспалительные свойства, может оказывать положительное влияние на уровень глюкозы и инсулина (по данным опытов на кроликах), а также замедлять рост некоторых опухолевых клеток. Однако специалисты подчёркивают: все эти результаты требуют подтверждения в исследованиях на людях.

Ограничения и риски
Медики предупреждают: чрезмерное употребление гвоздики или гвоздичного масла может привести к раздражению кожи и дёсен, проблемам с дыханием, нарушениям свёртываемости крови и колебаниям уровня сахара. Особенно осторожными должны быть люди, принимающие антикоагулянты или препараты от диабета.

Врачи подчёркивают, что гвоздика — это не лекарство от эректильной дисфункции и не средство для профилактики рака. Сегодня существуют проверенные методы лечения, которые гораздо надёжнее пряной специи из кухонного ящика.

