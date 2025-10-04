Цены взлетят, даже если вы не в курсе: как новый НДС ударит по всем — от облаков до банковских карт
Год подходит к концу, но налоговые новости не теряют актуальности. Повышение НДС с 20% до 22% и пересмотр порога доходов для применения упрощённой системы налогообложения (УСН) с 60 млн рублей до 10 млн уже называют одним из ключевых событий для бизнеса. Эксперты уверены: изменения приведут к волне подорожаний, и в первую очередь пострадают IT-сервисы и рынок облачных технологий.
Первые оценки
Гендиректор RUVDS Никита Цаплин на Международном саммите ассоциации участников отрасли ЦОД в Нижнем Новгороде заявил, что облачные сервисы могут подорожать на 10%.
"Текущие изменения могут привести к подорожанию на 10%", — отметил гендиректор RUVDS Никита Цаплин.
По его словам, налоговые инициативы затронут не только поставщиков услуг, но и всю цепочку взаимодействия бизнеса.
Как изменения ударят по компаниям
Повышение НДС до 22%
-
Все компании на общей системе налогообложения (ОСНО) будут вынуждены закладывать рост НДС в себестоимость.
-
Итоговая цена для конечного клиента увеличится, так как компенсировать издержки иначе невозможно.
Снижение порога доходов для УСН
-
Ранее компании на "упрощёнке" с выручкой до 60 млн не платили НДС.
-
С 2025 года этот порог снижается до 10 млн рублей.
-
Всё, что выше, облагается налогом 5%, плюс возрастают расходы на администрирование.
Таким образом, даже небольшие поставщики и подрядчики, ранее избежавшие налоговой нагрузки, теперь будут вынуждены перекладывать её на клиентов.
Эффект цепной реакции
Изменения повлияют на всю цепочку поставок:
-
облачные сервисы;
-
подрядчиков и реселлеров;
-
банки и платёжные системы.
Дополнительным фактором стал недавний шаг правительства: отмена льготы по НДС для обслуживания банковских карт. Это приведёт к росту комиссий на эквайринг, что вновь скажется на стоимости услуг.
Эксперты называют это "эффектом эха": рост расходов в одном звене усиливается на следующем и в итоге приводит к двузначному росту цен.
Сравнение: налоги "вчера" и "завтра"
|Показатель
|2024 год
|2025 год
|НДС
|20%
|22%
|Порог по УСН
|60 млн рублей
|10 млн рублей
|Ставка при превышении лимита
|Не применялась
|5%
|НДС на эквайринг
|Льгота действовала
|Льгота отменена
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать налоговые изменения.
-
Последствие: убытки и рост долговой нагрузки.
-
Альтернатива: пересчитать тарифы заранее и уведомить клиентов.
-
Ошибка: полностью переложить расходы на клиентов.
-
Последствие: потеря конкурентоспособности.
-
Альтернатива: оптимизация внутренних процессов и гибкие тарифные планы.
-
Ошибка: недооценить эффект комиссий за эквайринг.
-
Последствие: неожиданное удорожание платежей.
-
Альтернатива: переговоры с банками и переход на альтернативные платёжные системы.
А что если рост налогов ускорит импортозамещение?
Некоторые эксперты предполагают, что рост издержек может подтолкнуть рынок к более активному переходу на отечественные решения. Однако без экспорта и выхода на внешние рынки российским компаниям будет сложно поддерживать высокое качество продуктов.
"Именно присутствие на глобальном рынке позволит российскому бизнесу создать наиболее качественный продукт", — подчеркнул гендиректор RUVDS Никита Цаплин.
Плюсы и минусы изменений
|Плюсы
|Минусы
|Дополнительные доходы бюджета
|Рост стоимости IT-сервисов
|Уравнивание налоговой нагрузки для разных типов компаний
|Снижение привлекательности "упрощёнки"
|Возможность стимулировать эффективное администрирование
|Волновой рост цен во всей цепочке
|Усиление контроля за малым бизнесом
|Дополнительные расходы на эквайринг
FAQ
Как быстро изменятся цены на облачные сервисы?
Рост может начаться уже с января, так как компании будут пересматривать тарифы сразу после вступления изменений в силу.
Кого сильнее всего затронут новые правила УСН?
Небольшие компании с доходом выше 10 млн рублей, ранее не платившие НДС.
Можно ли избежать повышения цен для клиентов?
Частично — за счёт оптимизации процессов, переговоров с банками и дифференцированных тарифов. Но полностью компенсировать налоговую нагрузку невозможно.
Мифы и правда
-
Миф: рост НДС незначителен.
-
Правда: даже +2% создают цепной эффект, который увеличивает итоговую стоимость на 10%.
-
Миф: малый бизнес не почувствует изменений.
-
Правда: снижение порога УСН затронет десятки тысяч компаний.
-
Миф: облачные сервисы можно не индексировать.
-
Правда: в условиях роста издержек операторы будут вынуждены повышать тарифы.
3 интересных факта
-
Повышение НДС в 2025 году станет первым с 2019 года, когда ставка выросла с 18% до 20%.
-
По данным ассоциации ЦОД, доля облачных сервисов в расходах российских компаний растёт на 15% ежегодно.
-
Россия — одна из немногих стран, где льгота по НДС на эквайринг действовала так долго.
Исторический контекст
-
2019: повышение НДС с 18% до 20%.
-
2024: принятие закона о снижении порога УСН до 10 млн рублей.
-
Октябрь 2025: предложение об отмене льготы по НДС для эквайринга.
-
2026: прогнозируемый рост стоимости облачных сервисов на 10%.
