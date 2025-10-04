Цены взлетят, даже если вы не в курсе: как новый НДС ударит по всем — от облаков до банковских карт

Год подходит к концу, но налоговые новости не теряют актуальности. Повышение НДС с 20% до 22% и пересмотр порога доходов для применения упрощённой системы налогообложения (УСН) с 60 млн рублей до 10 млн уже называют одним из ключевых событий для бизнеса. Эксперты уверены: изменения приведут к волне подорожаний, и в первую очередь пострадают IT-сервисы и рынок облачных технологий.

Первые оценки

Гендиректор RUVDS Никита Цаплин на Международном саммите ассоциации участников отрасли ЦОД в Нижнем Новгороде заявил, что облачные сервисы могут подорожать на 10%.

По его словам, налоговые инициативы затронут не только поставщиков услуг, но и всю цепочку взаимодействия бизнеса.

Как изменения ударят по компаниям

Повышение НДС до 22%

Все компании на общей системе налогообложения (ОСНО) будут вынуждены закладывать рост НДС в себестоимость.

Итоговая цена для конечного клиента увеличится, так как компенсировать издержки иначе невозможно.

Снижение порога доходов для УСН

Ранее компании на "упрощёнке" с выручкой до 60 млн не платили НДС.

С 2025 года этот порог снижается до 10 млн рублей.

Всё, что выше, облагается налогом 5%, плюс возрастают расходы на администрирование.

Таким образом, даже небольшие поставщики и подрядчики, ранее избежавшие налоговой нагрузки, теперь будут вынуждены перекладывать её на клиентов.

Эффект цепной реакции

Изменения повлияют на всю цепочку поставок:

облачные сервисы;

подрядчиков и реселлеров;

банки и платёжные системы.

Дополнительным фактором стал недавний шаг правительства: отмена льготы по НДС для обслуживания банковских карт. Это приведёт к росту комиссий на эквайринг, что вновь скажется на стоимости услуг.

Эксперты называют это "эффектом эха": рост расходов в одном звене усиливается на следующем и в итоге приводит к двузначному росту цен.

Сравнение: налоги "вчера" и "завтра"

Показатель 2024 год 2025 год НДС 20% 22% Порог по УСН 60 млн рублей 10 млн рублей Ставка при превышении лимита Не применялась 5% НДС на эквайринг Льгота действовала Льгота отменена

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать налоговые изменения.

Последствие: убытки и рост долговой нагрузки.

Альтернатива: пересчитать тарифы заранее и уведомить клиентов.

Ошибка: полностью переложить расходы на клиентов.

Последствие: потеря конкурентоспособности.

Альтернатива: оптимизация внутренних процессов и гибкие тарифные планы.

Ошибка: недооценить эффект комиссий за эквайринг.

Последствие: неожиданное удорожание платежей.

Альтернатива: переговоры с банками и переход на альтернативные платёжные системы.

А что если рост налогов ускорит импортозамещение?

Некоторые эксперты предполагают, что рост издержек может подтолкнуть рынок к более активному переходу на отечественные решения. Однако без экспорта и выхода на внешние рынки российским компаниям будет сложно поддерживать высокое качество продуктов.

"Именно присутствие на глобальном рынке позволит российскому бизнесу создать наиболее качественный продукт", — подчеркнул гендиректор RUVDS Никита Цаплин.

Плюсы и минусы изменений

Плюсы Минусы Дополнительные доходы бюджета Рост стоимости IT-сервисов Уравнивание налоговой нагрузки для разных типов компаний Снижение привлекательности "упрощёнки" Возможность стимулировать эффективное администрирование Волновой рост цен во всей цепочке Усиление контроля за малым бизнесом Дополнительные расходы на эквайринг

FAQ

Как быстро изменятся цены на облачные сервисы?

Рост может начаться уже с января, так как компании будут пересматривать тарифы сразу после вступления изменений в силу.

Кого сильнее всего затронут новые правила УСН?

Небольшие компании с доходом выше 10 млн рублей, ранее не платившие НДС.

Можно ли избежать повышения цен для клиентов?

Частично — за счёт оптимизации процессов, переговоров с банками и дифференцированных тарифов. Но полностью компенсировать налоговую нагрузку невозможно.

Мифы и правда

Миф: рост НДС незначителен.

Правда: даже +2% создают цепной эффект, который увеличивает итоговую стоимость на 10%.

Миф: малый бизнес не почувствует изменений.

Правда: снижение порога УСН затронет десятки тысяч компаний.

Миф: облачные сервисы можно не индексировать.

Правда: в условиях роста издержек операторы будут вынуждены повышать тарифы.

3 интересных факта

Повышение НДС в 2025 году станет первым с 2019 года, когда ставка выросла с 18% до 20%. По данным ассоциации ЦОД, доля облачных сервисов в расходах российских компаний растёт на 15% ежегодно. Россия — одна из немногих стран, где льгота по НДС на эквайринг действовала так долго.

Исторический контекст