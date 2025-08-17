Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Яйца
Яйца
© unsplash.com by Jakub Kapusnak is licensed under Free to use under the Unsplash License
Опубликована сегодня в 20:47

Яичница, которую подают, как десерт: французский способ удивить всех за завтраком

Яйца Орсини: альтернатива омлету с запечённым белком и текучим желтком

Омлет, яичница, пашот, всмятку… Яйца на завтрак — классика. Но если вы хотите удивить и себя, и близких, попробуйте необычный способ подачи, пришедший к нам из французской кухни — яйца Орсини, или "облако с желтком".

Эффектно, изысканно и совсем несложно. По легенде, этот рецепт придумал граф Орсини, эпатажный гурман и поклонник искусства. Своим блюдом он когда-то угощал самого Клода Моне.

Что такое яйца Орсини?

Это воздушная подушка из взбитых белков, запечённая до лёгкой румяности, с мягким желтком в центре. Всё это покрыто тертым сыром и подаётся горячим.

Пышные, лёгкие, как облако, яйца Орсини станут настоящей жемчужиной вашего завтрака.

Что нужно?

  • 8-10 яиц (зависит от размера)
  • 1 желток (оставьте отдельно)
  • Щепотка соли
  • Немного сливочного масла
  • Пармезан — по вкусу
  • Миксер, духовка, сковорода с толстым дном, которую можно ставить в духовку

Шаг 1. Взбиваем белки

  1. Отделите белки от желтков. Желток — один — оставьте для центра блюда.
  2. Охлаждённые белки взбивайте миксером:
    — сначала на низкой скорости,
    — затем увеличивайте до высокой.
  3. Можно добавить щепотку соли — это улучшит текстуру.
  4. Взбивайте до крутых пиков: масса должна держать форму и не падать, даже если перевернуть миску.

Не перевзбейте! Проверяйте консистенцию почаще.

Шаг 2. Подготовка духовки

Разогрейте духовку до 180 °C.
Это важно: если духовка не прогрета, белки осядут. Дайте духовке как минимум 10-15 минут.

Шаг 3. Формируем "гнездо"

  1. Смажьте сковороду сливочным маслом.
  2. Аккуратно выложите взбитые белки, сформируйте "облако" с углублением в центре.
  3. Старайтесь не трогать массу лишний раз, чтобы она не осела.
  4. Поставьте в духовку на 4-5 минут.

Шаг 4. Добавляем желток

  1. В центр белкового гнезда вылейте целый желток.
  2. Посыпьте всё тертым пармезаном.
  3. Верните в духовку ещё на 1 минуту.

Готово!

Подавайте сразу — яйца должны быть горячими, с румяной воздушной шапкой и тёплым текучим желтком в центре. Такой завтрак удивит и порадует даже тех, кто думал, что яичница уже ничем не может удивить.

