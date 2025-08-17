Яичница, которую подают, как десерт: французский способ удивить всех за завтраком
Омлет, яичница, пашот, всмятку… Яйца на завтрак — классика. Но если вы хотите удивить и себя, и близких, попробуйте необычный способ подачи, пришедший к нам из французской кухни — яйца Орсини, или "облако с желтком".
Эффектно, изысканно и совсем несложно. По легенде, этот рецепт придумал граф Орсини, эпатажный гурман и поклонник искусства. Своим блюдом он когда-то угощал самого Клода Моне.
Что такое яйца Орсини?
Это воздушная подушка из взбитых белков, запечённая до лёгкой румяности, с мягким желтком в центре. Всё это покрыто тертым сыром и подаётся горячим.
Пышные, лёгкие, как облако, яйца Орсини станут настоящей жемчужиной вашего завтрака.
Что нужно?
- 8-10 яиц (зависит от размера)
- 1 желток (оставьте отдельно)
- Щепотка соли
- Немного сливочного масла
- Пармезан — по вкусу
- Миксер, духовка, сковорода с толстым дном, которую можно ставить в духовку
Шаг 1. Взбиваем белки
- Отделите белки от желтков. Желток — один — оставьте для центра блюда.
- Охлаждённые белки взбивайте миксером:
— сначала на низкой скорости,
— затем увеличивайте до высокой.
- Можно добавить щепотку соли — это улучшит текстуру.
- Взбивайте до крутых пиков: масса должна держать форму и не падать, даже если перевернуть миску.
Не перевзбейте! Проверяйте консистенцию почаще.
Шаг 2. Подготовка духовки
Разогрейте духовку до 180 °C.
Это важно: если духовка не прогрета, белки осядут. Дайте духовке как минимум 10-15 минут.
Шаг 3. Формируем "гнездо"
- Смажьте сковороду сливочным маслом.
- Аккуратно выложите взбитые белки, сформируйте "облако" с углублением в центре.
- Старайтесь не трогать массу лишний раз, чтобы она не осела.
- Поставьте в духовку на 4-5 минут.
Шаг 4. Добавляем желток
- В центр белкового гнезда вылейте целый желток.
- Посыпьте всё тертым пармезаном.
- Верните в духовку ещё на 1 минуту.
Готово!
Подавайте сразу — яйца должны быть горячими, с румяной воздушной шапкой и тёплым текучим желтком в центре. Такой завтрак удивит и порадует даже тех, кто думал, что яичница уже ничем не может удивить.
