Яичница, которую подают, как десерт: французский способ удивить всех за завтраком

Омлет, яичница, пашот, всмятку… Яйца на завтрак — классика. Но если вы хотите удивить и себя, и близких, попробуйте необычный способ подачи, пришедший к нам из французской кухни — яйца Орсини, или "облако с желтком".

Эффектно, изысканно и совсем несложно. По легенде, этот рецепт придумал граф Орсини, эпатажный гурман и поклонник искусства. Своим блюдом он когда-то угощал самого Клода Моне.

Что такое яйца Орсини?

Это воздушная подушка из взбитых белков, запечённая до лёгкой румяности, с мягким желтком в центре. Всё это покрыто тертым сыром и подаётся горячим.

Пышные, лёгкие, как облако, яйца Орсини станут настоящей жемчужиной вашего завтрака.



Что нужно?

8-10 яиц (зависит от размера)

1 желток (оставьте отдельно)

Щепотка соли

Немного сливочного масла

Пармезан — по вкусу

Миксер, духовка, сковорода с толстым дном, которую можно ставить в духовку

Шаг 1. Взбиваем белки

Отделите белки от желтков. Желток — один — оставьте для центра блюда. Охлаждённые белки взбивайте миксером:

— сначала на низкой скорости,

— затем увеличивайте до высокой. Можно добавить щепотку соли — это улучшит текстуру. Взбивайте до крутых пиков: масса должна держать форму и не падать, даже если перевернуть миску.

Не перевзбейте! Проверяйте консистенцию почаще.



Шаг 2. Подготовка духовки

Разогрейте духовку до 180 °C.

Это важно: если духовка не прогрета, белки осядут. Дайте духовке как минимум 10-15 минут.



Шаг 3. Формируем "гнездо"

Смажьте сковороду сливочным маслом. Аккуратно выложите взбитые белки, сформируйте "облако" с углублением в центре. Старайтесь не трогать массу лишний раз, чтобы она не осела. Поставьте в духовку на 4-5 минут.

Шаг 4. Добавляем желток

В центр белкового гнезда вылейте целый желток. Посыпьте всё тертым пармезаном. Верните в духовку ещё на 1 минуту.

Готово!

Подавайте сразу — яйца должны быть горячими, с румяной воздушной шапкой и тёплым текучим желтком в центре. Такой завтрак удивит и порадует даже тех, кто думал, что яичница уже ничем не может удивить.