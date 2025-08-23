Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:54

Новый ключ к звёздам: открытие, которое переписывает учебники астрофизики

Учёные подтвердили связь между столкновением облаков и формированием звёзд в Млечном Пути

Недавнее открытие китайских астрономов проливает свет на один из самых загадочных процессов во Вселенной — рождение звёзд. Исследование под руководством Дильды Бердихан из Синьцзянской астрономической обсерватории (XAO) показало, что столкновение молекулярных облаков в Млечном Пути спровоцировало активное звездообразование в области G013.313+0.193.

Что обнаружили учёные?

Анализ данных с радиотелескопов Наньшань и Делингха подтвердил: два облака — G013.313-синее и G013.313-красное — столкнулись, создав идеальные условия для формирования новых звёзд. Их структуры образовали причудливые "U-образные" и "S-образные" формы, а также "мосты" в пространстве скоростей — явные признаки космического катаклизма.

По расчётам учёных, столкновение произошло 350 000 — 1 030 000 лет назад. Этот период совпадает с возрастом молодых звёздных объектов (YSO) в регионе, что доказывает: именно ударная волна от столкновения запустила процесс звездообразования.

Роль "хаб-волокна"

В зоне столкновения газ сжался, образовав систему "хаб-волокно" (HFS) — сеть нитевидных структур, сходящихся к плотным ядрам. Такая конфигурация ускоряет рождение массивных звёзд.

В G013.313 найдены:

  • 21 плотный сгусток (BGPS),
  • 94 молодые звезды (YSO).

Это доказывает, что столкновения облаков — ключевой механизм звездообразования.

Почему это важно?

Исследование не только подтверждает существующую теорию, но и раскрывает роль HFS в формировании звёздных скоплений. Результаты помогут глубже понять, как рождаются массивные звёзды в нашей Галактике.

