Стиральная машина и сушащиеся вещи
Стиральная машина и сушащиеся вещи
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:32

Одежда, как в магазине: как сортировка перед стиркой поможет вам продлить жизнь вещам

Советы по сортировке одежды перед стиркой: как избежать повреждений и продлить срок службы

Правильная сортировка вещей перед стиркой — это ключ к их долговечности и сохранению хорошего состояния. Совмещение неподобающих материалов или вещей с различным уровнем загрязнения может привести к повреждениям ткани, линьке и потере формы. Чтобы избежать таких неприятностей, важно соблюдать несколько простых правил, которые помогут сохранить одежду в идеальном состоянии.

1. Разные степени загрязнения
Стирать сильно загрязненную одежду с менее грязными вещами не рекомендуется. Если на одной вещи есть стойкие пятна или загрязнения, а на другой только пыль или легкие загрязнения, то режим стирки для первой будет слишком жестким для второй. Например, вещи, которые нужно стирать в деликатном режиме, могут пострадать, если их постирать с более грязными предметами при высоких температурах.

2. Вещи из разных категорий
Не стоит загружать в стиральную машину вещи, принадлежащие к разным категориям. Например, не следует стирать:

  • Детские вещи и рабочую одежду. Для этих категорий необходимы разные температурные режимы.
  • Нижнее белье с кухонными полотенцами или скатертью. Это тоже несоответствующие группы, так как для их стирки нужны разные режимы.

3. Декоративные элементы на одежде
Одежда с декоративными элементами, такими как пайетки, стеклярус или стразы, требует особого ухода. Если постирать такие вещи с обычной одеждой, то декоративные элементы могут повредиться, а другая одежда может поцарапаться.

Как стирать вещи с декором?

Вещи с пайетками или стразами лучше всего стирать в специальном мешочке для стирки, который можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Это защитит одежду и другие вещи от повреждений.
Барабан стиральной машины не должен быть полностью заполнен — лучше заполнять его наполовину, чтобы вещи хорошо прополоскались.
Если мешочка нет, лучше стирать такие вещи вручную.

4. Чтение ярлыков
Перед стиркой всегда важно читать ярлыки на одежде, где производитель указывает рекомендации по стирке, температурному режиму и отжиму. Ярлыки дают точную информацию о том, как следует стирать одежду, какой температурой и как обрабатывать ткани. Игнорирование этих рекомендаций может привести к неприятным последствиям.

Заключение
Чтобы одежда служила долго и сохраняла свой внешний вид, важно соблюдать правила стирки и правильно сортировать вещи. Обращение внимания на ярлыки, использование специальных мешков для стирки деликатных вещей и соблюдение температурных режимов помогут избежать повреждений и продлить срок службы одежды.

