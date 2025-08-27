Одежда, которая не нужна вам, может стать спасением для других

Мы все время от времени перебираем шкафы и находим вещи, которые больше не нужны. Детям они стали малы, мода изменилась, ткань слегка износилась. Что делать? Выбрасывать — не лучший вариант. Эти вещи могут ещё послужить другим людям или хотя бы принести пользу в переработке.

"Немало людей предпочитают не выкидывать вещи, а дать им второй шанс — и это замечательно", — говорит организатор пространства и сооснователь агентства Home Couture Мария Виноградова.

Первый шаг: оцените состояние

У ненужных вещей два пути: переработка или новый хозяин.

Не передавайте другим людям полинявшие, рваные, вытянутые вещи.

Не стоит отдавать нижнее бельё и носки.

Всё остальное — от постельного белья до посуды — может пригодиться.

Куда отдать хорошие вещи

Ближайшее окружение. Спросите у друзей и соседей — возможно, им нужны детские ботинки или куртка "для дачи". Консьерж или управляющий дома. Часто именно они знают, кому сейчас особенно требуется помощь. Онлайн-площадки. Продажа через доски объявлений даёт шанс вещам обрести хозяина, а вам — небольшую прибыль. Это дело можно доверить подросткам или пенсионерам. Избегайте "захламления дачи". Перенос ненужного на загородный склад только откладывает проблему.

Как помочь нуждающимся

Благотворительные фонды принимают одежду и обувь для малоимущих и беженцев. Важно: вещи должны быть чистыми, аккуратно сложенными, обувь — связана в пары.

Фонды, куда можно обратиться:

"Второе дыхание"

"Собиратор"

"Добрые вещи"

"Зелёная капля"

"Красный Крест"

"Благо дарим"

"Чумодан"

Вещи можно также оставить с надписью "Отдам даром" у подъезда или контейнера — часто их быстро разбирают.

Текстиль для приютов

Даже изношенные подушки, одеяла, простыни пригодятся животным. В приютах текстиль используют как подстилки, чтобы согреть и успокоить питомцев. Это снижает расходы организаций и уменьшает количество отходов.

Переработка

Сильно ветхие вещи можно сдать в специальные контейнеры для переработки. Они стоят в торговых центрах, дворах и на приёмных пунктах фондов.

Примеры организаций:

"Свалка"

"Второе дыхание"

"Петромакс"

Из переработанного сырья делают новые материалы, сокращая объём мусора, попадающего на полигоны.

Итог

Старые вещи не обязательно должны стать мусором. Одежда может согреть кого-то, постельное бельё пригодится животным, а ветошь получит вторую жизнь в переработке. Немного усилий — и вы не только освободите шкаф, но и сделаете мир чуть лучше.