Чтобы одежда не садилась и не линяла: правила, которые работают

Если одежду стирать неправильно, она садится, линяет, теряет форму или цвет — и превращается в "домашнюю" уже после первой стирки. Разобравшись в символах на бирках, температурных режимах и типах тканей, можно продлить жизнь вещам в два-три раза.

Разберитесь в бирках

Бирки — это инструкция по уходу, а не декоративный элемент. Они подскажут, при какой температуре стирать, гладить и сушить вещи.

Сортируйте вещи перед стиркой

Ошибки при сортировке — вторая по частоте причина испорченной одежды.

Признак Что делать Почему важно По цвету Белое, цветное, чёрное — отдельно Цветные вещи линяют и окрашивают светлые ткани По типу ткани Хлопок, синтетика, шерсть, шёлк — отдельно Разная температура и отжим По степени загрязнения Сильно и слабо загрязнённые вещи не смешивать Грязная одежда может "запачкать" чистую По возрасту владельца Детские вещи отдельно от взрослых Гигиеничнее и безопаснее

Подберите подходящие средства

Вид средства влияет не меньше, чем температура.

Тип Преимущества Недостатки Порошок Хорошо отстирывает грязь Может оставлять следы на ткани Гель Легко растворяется, подходит для деликатных тканей Менее эффективен при сильных загрязнениях Капсулы Удобно дозировать Дороже, чем порошок

Базовый набор:

средство для белого белья;

для цветного и тёмного;

гель для деликатных тканей;

кондиционер;

универсальный пятновыводитель.

Лайфхак: если сомневаетесь, какой гель выбрать, возьмите для цветных тканей - он самый нейтральный.

Выберите правильный режим стирки (HowTo)

Проверяйте ярлыки — это основа. Установите температуру 30-40 °C, если не уверены. Для сильных загрязнений — 60 °C, но не для синтетики. Отжим: деликатные ткани — 400-600 об/мин;

хлопок и повседневные вещи — 800-1000 об/мин;

постельное бельё и полотенца — 1000-1200 об/мин. Стирайте вещи не дольше, чем нужно: синтетику — 30 мин, хлопок — 1 час, бельё - до 90 мин. Не перегружайте барабан: оставляйте треть пустой — для движения воды и моющего средства.

Как продлить жизнь одежде

Застёгивайте молнии и пуговицы перед стиркой.

Выворачивайте вещи наизнанку.

Стирайте джинсы и футболки в мешках для белья.

Сразу вынимайте одежду из машины — чтобы не было запаха.

Не злоупотребляйте сушильной машиной: горячий воздух разрушает волокна.

FAQ

Почему одежда садится?

Из-за слишком высокой температуры и интенсивного отжима. Особенно страдает шерсть и хлопок.

Как избежать линьки новых вещей?

Первые пару раз стирайте их отдельно, добавив ложку соли — она закрепит цвет.

Зачем использовать кондиционер?

Он делает ткань мягче, устраняет статическое электричество и облегчает глажку.

Если соблюдать простые правила — сортировать вещи, подбирать режим и использовать подходящие средства, — одежда сохранит форму, цвет и прослужит дольше.