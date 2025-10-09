Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка держит севший свитер после стирки
Девушка держит севший свитер после стирки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:03

Чтобы одежда не садилась и не линяла: правила, которые работают

Главные правила ухода за одеждой: как сохранить цвет и форму после стирки

Если одежду стирать неправильно, она садится, линяет, теряет форму или цвет — и превращается в "домашнюю" уже после первой стирки. Разобравшись в символах на бирках, температурных режимах и типах тканей, можно продлить жизнь вещам в два-три раза.

Разберитесь в бирках

Бирки — это инструкция по уходу, а не декоративный элемент. Они подскажут, при какой температуре стирать, гладить и сушить вещи.

Сортируйте вещи перед стиркой

Ошибки при сортировке — вторая по частоте причина испорченной одежды.

Признак Что делать Почему важно
По цвету Белое, цветное, чёрное — отдельно Цветные вещи линяют и окрашивают светлые ткани
По типу ткани Хлопок, синтетика, шерсть, шёлк — отдельно Разная температура и отжим
По степени загрязнения Сильно и слабо загрязнённые вещи не смешивать Грязная одежда может "запачкать" чистую
По возрасту владельца Детские вещи отдельно от взрослых Гигиеничнее и безопаснее

Подберите подходящие средства

Вид средства влияет не меньше, чем температура.

Тип Преимущества Недостатки
Порошок Хорошо отстирывает грязь Может оставлять следы на ткани
Гель Легко растворяется, подходит для деликатных тканей Менее эффективен при сильных загрязнениях
Капсулы Удобно дозировать Дороже, чем порошок

Базовый набор:

  • средство для белого белья;
  • для цветного и тёмного;
  • гель для деликатных тканей;
  • кондиционер;
  • универсальный пятновыводитель.

Лайфхак: если сомневаетесь, какой гель выбрать, возьмите для цветных тканей - он самый нейтральный.

Выберите правильный режим стирки (HowTo)

  1. Проверяйте ярлыки — это основа.
  2. Установите температуру 30-40 °C, если не уверены.
  3. Для сильных загрязнений — 60 °C, но не для синтетики.
  4. Отжим:

    • деликатные ткани — 400-600 об/мин;

    • хлопок и повседневные вещи — 800-1000 об/мин;

    • постельное бельё и полотенца — 1000-1200 об/мин.

  5. Стирайте вещи не дольше, чем нужно: синтетику — 30 мин, хлопок — 1 час, бельё - до 90 мин.
  6. Не перегружайте барабан: оставляйте треть пустой — для движения воды и моющего средства.

Как продлить жизнь одежде

  • Застёгивайте молнии и пуговицы перед стиркой.
  • Выворачивайте вещи наизнанку.
  • Стирайте джинсы и футболки в мешках для белья.
  • Сразу вынимайте одежду из машины — чтобы не было запаха.
  • Не злоупотребляйте сушильной машиной: горячий воздух разрушает волокна.

FAQ

Почему одежда садится?
Из-за слишком высокой температуры и интенсивного отжима. Особенно страдает шерсть и хлопок.

Как избежать линьки новых вещей?
Первые пару раз стирайте их отдельно, добавив ложку соли — она закрепит цвет.

Зачем использовать кондиционер?
Он делает ткань мягче, устраняет статическое электричество и облегчает глажку.

Если соблюдать простые правила — сортировать вещи, подбирать режим и использовать подходящие средства, — одежда сохранит форму, цвет и прослужит дольше.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Популярные идеи для кухни, которые разочаровывают на практике сегодня в 10:21
Что не стоит делать на кухне: 10 решений, вызывающих только проблемы

Глянцевые фасады, плиточный фартук и черная сантехника кажутся стильными, пока вы не попробуете их оттереть. Разбираемся, какие решения на кухне больше вредят, чем украшают, и чем их заменить.

Читать полностью » Системы хранения для детской комнаты: контейнеры, корзины и кармашки сегодня в 10:15
Как навести порядок в детской, чтобы игрушки не жили своей жизнью

Игрушки валяются по всему полу, а ребёнок не хочет убирать? Рассказываем, какие системы хранения помогут навести порядок в детской и приучить малыша к организации без слёз.

Читать полностью » Эффективные способы борьбы с накипью: от лимонной кислоты до специальных средств сегодня в 10:11
Накипь в чайнике: проверенные методы и ошибки, которые портят технику

Накипь портит вкус чая и сокращает срок службы техники. Разбираемся, как быстро и безопасно очистить чайник, какие средства действительно работают и как предотвратить появление налёта.

Читать полностью » Эксперты по интерьеру рассказали, из каких материалов выбрать фартук для кухни сегодня в 9:22
Зеркала, гексагон и гранит: самые неожиданные решения для кухонного фартука

Фартук на кухне может быть не просто защитой от брызг, а главным элементом дизайна. Десять оригинальных решений — от зеркального стекла до 3D-панелей — помогут найти свой стиль.

Читать полностью » Дизайнер рассказала, какие шторы зрительно увеличивают пространство комнаты сегодня в 8:19
Шторы, которые делают интерьер дороже: секреты дизайнеров для идеального вида

Шторы влияют не только на уют, но и на восприятие пространства. Рассказываем, как выбрать длину, цвет и материал занавесей, чтобы интерьер стал гармоничным и функциональным.

Читать полностью » Цвет, винтаж и ручная работа: как создать вдохновляющий интерьер сегодня в 7:16
Идеи, которые стоит украсть: как добавить в дом индивидуальности

Цвет, винтаж, живопись и немного ручной работы — простые приёмы, которые помогут создать «живой» интерьер с душой и индивидуальностью.

Читать полностью » Как обновить кухню без ремонта: 7 простых идей для стильных изменений сегодня в 6:13
Кухня, в которую хочется заходить чаще: как несколько деталей меняют всё

Обновить кухню можно без ремонта. Семь простых идей — от смены стульев до освещения — помогут сделать пространство уютным, современным и живым.

Читать полностью » Яркий интерьер с характером: нестандартные решения, которые можно повторить сегодня в 5:11
Интерьер, в котором хочется остаться: тёплые краски, живые фактуры и немного волшебства

Как сделать интерьер живым и неповторимым без капитального ремонта? Контрастные стены, фактуры и яркие детали — простые приёмы, которые работают в любом доме.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Врач Эдуард Безуглов назвал привычки, которые продлевают жизнь и сохраняют энергию
Культура и шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о сложностях совместной работы с женихом Александром Златопольским
Дом
Эксперты рассказали, как устроить вертикальное озеленение в квартире своими руками
Питомцы
Исследования показывают: волки нападают на кабанов только стаей и выбирают слабых особей
ДФО
Булочка пянсе из Владивостока признана уникальным культурным явлением порталом Worldkings
Красота и здоровье
Офтальмолог Наталья Гинкель: катаракта всё чаще развивается у пациентов после 55 лет
Технологии
Стартап Allium Engineering разработал арматуру с нержавеющим слоем для защиты мостов от коррозии
Авто и мото
"Автостат": сентябрь стал рекордным месяцем по числу автодебютов в России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet