Чтобы одежда не садилась и не линяла: правила, которые работают
Если одежду стирать неправильно, она садится, линяет, теряет форму или цвет — и превращается в "домашнюю" уже после первой стирки. Разобравшись в символах на бирках, температурных режимах и типах тканей, можно продлить жизнь вещам в два-три раза.
Разберитесь в бирках
Бирки — это инструкция по уходу, а не декоративный элемент. Они подскажут, при какой температуре стирать, гладить и сушить вещи.
Сортируйте вещи перед стиркой
Ошибки при сортировке — вторая по частоте причина испорченной одежды.
|Признак
|Что делать
|Почему важно
|По цвету
|Белое, цветное, чёрное — отдельно
|Цветные вещи линяют и окрашивают светлые ткани
|По типу ткани
|Хлопок, синтетика, шерсть, шёлк — отдельно
|Разная температура и отжим
|По степени загрязнения
|Сильно и слабо загрязнённые вещи не смешивать
|Грязная одежда может "запачкать" чистую
|По возрасту владельца
|Детские вещи отдельно от взрослых
|Гигиеничнее и безопаснее
Подберите подходящие средства
Вид средства влияет не меньше, чем температура.
|Тип
|Преимущества
|Недостатки
|Порошок
|Хорошо отстирывает грязь
|Может оставлять следы на ткани
|Гель
|Легко растворяется, подходит для деликатных тканей
|Менее эффективен при сильных загрязнениях
|Капсулы
|Удобно дозировать
|Дороже, чем порошок
Базовый набор:
- средство для белого белья;
- для цветного и тёмного;
- гель для деликатных тканей;
- кондиционер;
- универсальный пятновыводитель.
Лайфхак: если сомневаетесь, какой гель выбрать, возьмите для цветных тканей - он самый нейтральный.
Выберите правильный режим стирки (HowTo)
- Проверяйте ярлыки — это основа.
- Установите температуру 30-40 °C, если не уверены.
- Для сильных загрязнений — 60 °C, но не для синтетики.
- Отжим:
-
деликатные ткани — 400-600 об/мин;
-
хлопок и повседневные вещи — 800-1000 об/мин;
-
постельное бельё и полотенца — 1000-1200 об/мин.
-
- Стирайте вещи не дольше, чем нужно: синтетику — 30 мин, хлопок — 1 час, бельё - до 90 мин.
- Не перегружайте барабан: оставляйте треть пустой — для движения воды и моющего средства.
Как продлить жизнь одежде
- Застёгивайте молнии и пуговицы перед стиркой.
- Выворачивайте вещи наизнанку.
- Стирайте джинсы и футболки в мешках для белья.
- Сразу вынимайте одежду из машины — чтобы не было запаха.
- Не злоупотребляйте сушильной машиной: горячий воздух разрушает волокна.
FAQ
Почему одежда садится?
Из-за слишком высокой температуры и интенсивного отжима. Особенно страдает шерсть и хлопок.
Как избежать линьки новых вещей?
Первые пару раз стирайте их отдельно, добавив ложку соли — она закрепит цвет.
Зачем использовать кондиционер?
Он делает ткань мягче, устраняет статическое электричество и облегчает глажку.
Если соблюдать простые правила — сортировать вещи, подбирать режим и использовать подходящие средства, — одежда сохранит форму, цвет и прослужит дольше.
