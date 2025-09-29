Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гардеробная
Гардеробная
© freepik.com by dit26978 is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 17:52

Как превратить кладовку или лоджию в стильную гардеробную

Гардеробная в спальне: правила планировки и освещения

Гардеробная — это не просто место для хранения одежды. В отличие от шкафа, она позволяет организовать вещи, обувь и аксессуары в одном помещении, а также использовать его для переодевания. Многие думают, что на гардеробную нужно много площади, но на практике достаточно всего 2 м². Если сравнить место, которое занимают разрозненные шкафы и комоды, часто выходит, что полноценная гардеробная экономит пространство.

Как спланировать гардеробную

Двери

От их выбора зависит удобство доступа и атмосфера комнаты.

  • Распашные — классический вариант, но требуют места.

  • Раздвижные и двери-купе экономят пространство, но не защищают от пыли.

  • Лучший выбор — перегородки с подвижными полотнами, которые создают лёгкую и функциональную систему.

Вентиляция

Без неё вещи могут приобрести неприятный запах. При установке важно предусмотреть низкий уровень шума.

Где разместить гардеробную

Вариантов много, и каждый имеет свои особенности:

  • Прихожая. Часть просторного коридора легко превратить в гардеробную.

  • Ниши и встроенные шкафы в квартирах советской постройки.

  • Лоджия. Если её утеплить, получится светлая и вместительная комната. Главное — защитить вещи от прямого солнца.

  • Кладовая. Перепрофилирование этого пространства решает сразу две задачи: появляется гардеробная и освобождается прихожая.

  • Спальня. Самый удобный вариант: рядом хранится всё необходимое.

В частных домах возможностей ещё больше: от подвальных помещений до просторных мансард.

Обустройство гардеробной в спальне

Даже маленькая спальня может вместить гардеробную, если отказаться от громоздких шкафов.

  • Идеально выделять прямоугольную зону: это придаёт комнате более правильную форму.

  • Для спальни 12-14 м² достаточно 4 м² под кровать и 2 м² под гардеробную.

  • Перегородка не должна выходить за пределы длины кровати, иначе пространство будет казаться туннелем.

  • Освещение лучше сделать на основе светодиодов: они не греют и экономят энергию.

  • В квадратных или нестандартных комнатах под гардеробную можно выделить угол.

Сравнение вариантов размещения

Место Плюсы Минусы
Прихожая Удобно для верхней одежды Меньше пространства для гостей
Ниша/встроенный шкаф Использование готовой площади Ограничены размеры
Лоджия Свет и простор Нужно утепление
Кладовая Освобождает прихожую Требует ремонта
Спальня Всегда под рукой Может уменьшить площадь комнаты

Советы шаг за шагом

  1. Определите место для гардеробной.
  2. Рассчитайте площадь: минимум 2 м².
  3. Выберите тип дверей.
  4. Продумайте вентиляцию и освещение.
  5. Спланируйте систему хранения: полки, кронштейны, ящики.
  6. Добавьте зеркало и мягкий пуф для комфорта.

FAQ

Сколько места нужно для гардеробной?
Минимум 2 м².

Можно ли сделать гардеробную в хрущёвке?
Да, часто используют кладовые или ниши.

Какое освещение лучше?
Светодиодные светильники: они безопасны и экономичны.

Гардеробная — это удобная альтернатива шкафам, которая может поместиться даже на 2 м². Её можно обустроить в нише, кладовой, на утеплённой лоджии или в спальне, освободив пространство от громоздкой мебели. Важно продумать двери, вентиляцию и освещение, чтобы хранение было комфортным и безопасным. Грамотно спланированная гардеробная делает интерьер удобнее и визуально просторнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лимоны очищают стиральную машину от запаха и налёта — советы по уходу сегодня в 18:14

Стиральная машина пахнет сыростью? Два лимона решат проблему за один цикл

Запах из стиральной машины? Обычные лимоны помогут очистить отсек для порошка, убить бактерии и вернуть свежесть без химии.

Читать полностью » Эксперты назвали лучшие варианты шкафов для маленькой и просторной спальни сегодня в 16:59

Как выбрать идеальный шкаф для спальни: распашной, купе или встроенный

Какой шкаф выбрать для спальни: корпусный, встроенный или модульный? Разбираем материалы, фасады и лучшие решения для разных планировок.

Читать полностью » Зонирование квартиры: приёмы разделения спальни и гостиной сегодня в 16:53

Как из однушки сделать трёхкомнатную: секреты зонирования пространства

Как превратить однокомнатную квартиру в многофункциональное пространство? Простые идеи зонирования помогут объединить стиль и удобство.

Читать полностью » Запах кошачьей мочи на диване: эффективные способы устранения сегодня в 16:31

Запах, который предаёт уют: как победить кошачью метку на диване

Запах кошачьей мочи трудно устранить: он въедается в ткань и возвращается снова. Рассказываем, какие средства реально помогают и чего избегать.

Читать полностью » Сода и уксус устраняют запах мочи и дезинфицируют в ванной — советы по уборке сегодня в 16:06

Ванная пахнет не так, как должна: простые шаги против запаха мочи без химии

Запах мочи в ванной? Узнайте простые натуральные способы убрать его навсегда и поддерживать свежесть без агрессивной химии.

Читать полностью » Уксус и сода очищают паровой утюг от накипи и налёта — советы по уходу сегодня в 15:02

Утюг плюётся водой и оставляет пятна? Домашние способы вернуть ему вторую жизнь

Утюг плохо парит и оставляет пятна? Узнайте, как легко очистить его с помощью соды, уксуса и воды, продлив срок службы без лишних затрат.

Читать полностью » Шкаф для одежды и обуви: ключевые параметры выбора для квартиры сегодня в 14:47

Как найти идеальный шкаф: советы по размерам, стилю и функциональности

Шкаф для одежды и обуви может быть встроенным, угловым или купе. Разбираем, как выбрать надёжный вариант под размер комнаты и стиль интерьера.

Читать полностью » Расчёт стоимости ремонта квартиры: материалы, работы и расходы сегодня в 13:45

Смета на ремонт квартиры: от плана до реальных расходов

Рассчитать бюджет на ремонт сложно, но возможно. Разбираем типы работ, смету, ошибки и реальные способы сэкономить, не потеряв в качестве.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Яблони и груши лучше развиваются на рыхлой почве с компостом и доломитовой мукой
Красота и здоровье

Медики: цикорий полезен для кишечника благодаря инулину, но противопоказан при варикозе
Красота и здоровье

Солёный или металлический вкус по утрам может указывать на проблемы с носовыми пазухами
Наука

В глубинах океана найдены золотые черви, которые научились обезвреживать ядовитые вещества
УрФО

В Челябинске установят новые системы видеонаблюдения на 80 объектах — мэрия
ПФО

В Башкортостане 62% жителей систематически занимаются спортом — Хабиров
СФО

Росстат: Турция стала самым популярным направлением для жителей ХМАО в 2024 году
Садоводство

В Европе тис традиционно высаживали на кладбищах как символ вечной памяти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet