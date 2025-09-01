Осенняя посадка в Крыму превращается в испытание: спасает только одна технология

Осенняя посадка деревьев на Крымском полуострове требует особого подхода. Суровые погодные условия, каменистые почвы и нередко ограниченный доступ к воде делают задачу сохранения зеленых насаждений особенно сложной. Именно поэтому специалисты все чаще используют технологию высадки саженцев с закрытой корневой системой. Такой способ значительно повышает шансы молодых деревьев прижиться и сформировать крепкий иммунитет к внешним воздействиям.

Почему это так важно

В предгорьях и горно-лесной зоне Крыма растения испытывают стресс из-за резких перепадов температуры и недостатка влаги. Открытая корневая система в этих условиях часто приводит к гибели посадочного материала. Саженцы с закрытой корневой системой защищены земляным комом, который сохраняет структуру корней и их микрофлору. Благодаря этому дерево легче переносит пересадку и быстрее адаптируется.

"Примерно 40% посадочного материала должно быть с закрытой корневой системой, остальное можно использовать открытой. Но мы стараемся выполнять это требование повсеместно", — отметил замминистра экологии и природных ресурсов РК Александр Березнев.

Преимущества закрытой корневой системы

У такого способа есть целый ряд преимуществ:

Минимальное повреждение корней при пересадке. Возможность высаживать деревья в течение длительного сезона. Быстрое восстановление роста после пересадки. Более высокий процент приживаемости, особенно в сложных климатических условиях.

Эти особенности особенно актуальны для Крыма, где лесные массивы играют важнейшую роль в сохранении баланса экосистем, предотвращении эрозии почв и поддержании водного режима.

Нормативы и практика

По действующим нормативам, использование саженцев с закрытой корневой системой в предгорьях и лесных районах является обязательным. Это связано с тем, что именно там риск гибели растений выше всего. Однако, как подчеркнул Александр Березнев, на практике этот подход применяется гораздо шире, чем требуют правила. Это позволяет повысить эффективность лесовосстановительных работ и сократить затраты на замену погибших деревьев.

"Закрытая корневая система повышает эффективность приживаемости деревьев", — добавил замминистра экологии.

Значение для региона

Задача восстановления лесов на полуострове стоит особенно остро. За последние десятилетия Крым столкнулся с вырубками, пожарами и последствиями изменения климата. Каждое новое дерево становится частью большого дела по сохранению природного наследия региона. Чем выше процент приживаемости, тем быстрее удастся восстановить утраченные зеленые зоны.

Технология и будущее

Метод закрытой корневой системы уже доказал свою эффективность в разных регионах России. Для Крыма это не просто современный стандарт, а необходимость, продиктованная особенностями природы. Чем активнее будет внедряться эта технология, тем больше шансов сохранить и приумножить лесные богатства полуострова.