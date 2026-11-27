В Железногорске Красноярского края завершаются приготовления к запуску Опытно-демонстрационного центра, который должен превратить отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) из опасного балласта в ценный промышленный ресурс. Задача центра — реализовать на практике концепцию замкнутого топливного цикла. Если раньше ОЯТ воспринималось как отход, требующий хранения, то теперь его планируют подвергать радиохимической переработке: извлекать из «выгоревших» стержней полезные изотопы и возвращать их в производство свежего топлива. Это позволяет не только бережнее расходовать природный уран, но и фактически расширить топливную базу атомной энергетики за счет материалов, которые ранее просто утилизировались.

Инженерный разрыв: между извлечением и изоляцией

Технологический процесс разделения материалов в ядерном цикле всегда упирается в жесткое ограничение: невозможно очистить топливо абсолютно. В результате переработки неизбежно остается часть веществ, которые нельзя вернуть в реактор. Чтобы эта «остаточная» масса не стала проблемой, «Росатом» развивает параллельный проект — подземную исследовательскую лабораторию. В то время как завод в Железногорске занимается химией извлечения, лаборатория (запуск которой намечен на 2031 год) ищет способы физической изоляции того, что невозможно переработать. Инженеры изучают поведение материалов в глубоких геологических формациях, чтобы гарантировать: радиоактивные остатки останутся в каменном плену и не попадут в биосферу.

Масштаб этой работы подтверждается амбициозной цифрой: при сохранении текущих темпов строительства инфраструктуры госкорпорация планирует к 2050 году сократить объем образования высокоактивных отходов в 100 раз. Это означает переход от стратегии «накопления и охраны» к стратегии «переработки и минимизации».

В конечном счете, создание такого комплекса в одном регионе — от завода по регенерации ресурсов до глубокой лаборатории по изоляции — превращает атомную энергетику в своего рода промышленный метаболизм. Энергетика перестает быть линейным процессом «добыл — сжег — захоронил», становясь цикличной системой, где даже конечный продукт сгорания становится сырьем для следующего цикла генерации безуглеродной энергии.