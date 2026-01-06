Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Rustam Minnikhanov in Turkmenistan (2017-09-17) 01
© commons.wikimedia.org by Михаил Фролов is licensed under CC BY 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:10

Пустыня, которая горит 50 лет: зачем туристы едут в закрытый Туркменистан, несмотря на все запреты

Туркменистан стал популярен у россиян вопреки визовым сложностям — Турпром

Закрытый Туркменистан, куда непросто получить визу и где действуют ограничения на передвижение, всё чаще становится точкой притяжения для российских туристов, ищущих редкие впечатления. Об этом сообщает "Турпром", изучив отзывы путешественников в открытых источниках и собрав комментарии экспертов по Центральной Азии. По их наблюдениям, поездка в Туркменистан воспринимается как погружение в "другую реальность" — сочетание строгих правил, демонстративной роскоши и контрастов, которые трудно встретить в привычных туристических направлениях. Именно эта "инаковость" и формирует у гостей ощущение путешествия в мир, который существует по собственным правилам.

Туристы отмечают, что страна привлекает не столько привычными развлечениями, сколько редкой атмосферой и визуальной уникальностью. Для одних это возможность увидеть архитектурный эксперимент, для других — попасть в одну из крупнейших пустынь региона, а для третьих — открыть для себя кухню и быт, которые почти не представлены в массовом туризме. При этом, как подчёркивает "Турпром", путешествие остаётся непростым: визовые формальности и внутренние ограничения требуют подготовки и готовности к строгому режиму.

Ашхабад: белый мрамор и архитектура демонстративного масштаба

Одним из главных впечатлений для россиян становится столица Туркменистана — Ашхабад. По данным "Турпрома", город известен необычной архитектурой и доминирующей мраморной застройкой, которая формирует эффект одновременно стерильности и величия. Туристы часто описывают Ашхабад как место, где современный урбанизм сочетается с торжественным, почти парадным стилем.

Среди объектов, которые чаще всего называют в списке обязательных, упоминаются Монумент Независимости, Арка Нейтралитета с позолоченной статуей Сапармурата Ниязова и культурно-развлекательный центр "Алем". Последний отмечен как самое высокое колесо обозрения в мире, внесённое в Книгу рекордов Гиннесса.

"Ашхабад — это город, который поражает своим масштабом и необычной архитектурой. Такого я еще нигде не видел!", — поделился турист в соцсетях, цитату приводит "Турпром".

Каракумы и "Врата ада": пустыня как отдельное путешествие

Серьёзным магнитом для туристов становятся пустынные ландшафты. Более 80% территории страны занимает пустыня Каракумы, и именно её пространства формируют тот самый эффект путешествия в "параллельный мир". По данным "Турпрома", среди наиболее популярных точек — газовый кратер Дарваза, также известный как "Врата ада". Он горит уже более 50 лет и остаётся одним из самых узнаваемых природно-техногенных объектов региона.

Туристы также интересуются Каракумским заповедником, где можно увидеть редких животных, включая кулана и джейрана, а также каньоном Янгикала с разноцветными скалами.

"Пустыня Каракумы — это не только песок и жара. Это еще и место с богатой историей и уникальной природой", — отметил местный гид, комментарий приводит "Турпром".

Такие локации становятся альтернативой стандартным экскурсионным маршрутам и привлекают тех, кто хочет увидеть в Центральной Азии не только города, но и природные масштабы.

Национальная кухня и "страна без массового туризма"

Отдельный интерес у российских туристов вызывает туркменская кухня. В материале "Турпрома" подчёркивается, что она строится на мясных блюдах, молочных продуктах и свежих овощах. Среди наиболее характерных позиций названы плов, дограма и ишлекли — пирог с мясом и луком, который запекают в тандыре. Попробовать это предлагают в ресторанах национальной кухни Ашхабада, в чайханах в пустыне и на рынках столицы, где можно купить специи, овощи и фрукты.

При этом важным фактором для многих гостей становится ощущение "неосвоенности" направления. В материале приводится комментарий владельца одного из немногочисленных отелей, принимающих иностранцев: "Наши гости ценят возможность увидеть страну, которая еще не испорчена массовым туризмом", — рассказал он "Турпрому". Именно сочетание закрытости, ограниченного туристического потока и необычной эстетики делает Туркменистан привлекательным для тех, кто ищет не комфорт по привычному шаблону, а редкий опыт и наблюдение за другой системой жизни.

Почему Туркменистан выбирают несмотря на сложности

Редакция "Турпрома" подчёркивает, что Туркменистан остаётся непростым направлением: визу получить сложно, а свобода передвижения внутри страны ограничена. Однако для путешественников, готовых к приключениям и строгим правилам, поездка превращается в личное открытие. Туристы едут за контрастами, архитектурой, пустыней и ощущением того, что страна существует по собственной логике и отличается от привычных туристических пространств.

Формируется парадоксальная закономерность: чем закрытее и сложнее направление, тем сильнее оно притягивает тех, кто устал от стандартных маршрутов. И именно эта "инаковость", как подчёркивается в материале, становится главным мотивом — увидеть мир, который сохраняет дистанцию от массового туризма, но при этом оставляет сильные впечатления у тех, кто всё же решается туда попасть.

