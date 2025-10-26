Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 22:50

Белые бугорки, которые не проходят месяцами: как избавиться от закрытых комедонов без вреда коже

Врачи рекомендуют при белых угрях использовать кислоты, ретиноиды и средства с бензоилпероксидом

Закрытые комедоны, или те самые белые бугорки, которые не поддаются выдавливанию, знакомы многим. Они портят настроение, появляются внезапно и исчезают крайне медленно. Чтобы избавиться от них без вреда для кожи, важно понять природу таких высыпаний и действовать грамотно.

Что такое закрытые комедоны

По сути, это одна из ранних стадий акне. Когда сальные железы выделяют слишком много себума, а ороговевшие клетки не успевают отшелушиваться, поры забиваются. В результате образуется небольшой бугорок — белый или телесный, не воспалённый и без гнойной "головки".
Если же комедон воспаляется из-за бактерий, он превращается в полноценный прыщ или даже кисту.

"Белые угри — это не те прыщи, которые можно выдавить. При неправильных действиях они превращаются в воспалённые узлы", — пояснила дерматолог Кавита Мариуалла.

Отличие открытых комедонов (чёрных точек) в том, что их содержимое контактирует с воздухом и окисляется, из-за чего приобретает тёмный цвет.

Почему появляются белые угри

Причин множество — от гормонов до косметики. Основные виновники:

  1. Избыточная выработка кожного сала (чаще при изменении гормонального фона, например, во время стресса или цикла).

  2. Неправильный уход — использование средств с комедогенными компонентами, плотных масел, силиконов.

  3. Грязные кисти для макияжа, тесный головной убор, контакт с волосами, насыщенными стайлингом.

  4. Нарушение отшелушивания кожи, когда мёртвые клетки скапливаются у поверхности.

  5. Наследственная склонность к жирному типу кожи.

Место появления также помогает понять причину. Бугорки на лбу и у линии роста волос часто связаны с средствами для волос, а по подбородку и челюсти — с гормональными изменениями.

Как лечить закрытые комедоны

Самое главное правило — не трогать их руками.

1. Не выдавливайте

Любая попытка "помочь" коже закончится воспалением и шрамами. Давление повреждает эпидермис и усугубляет закупорку, а бактерии из рук усиливают воспаление.

"Сдавливание белых угрей приводит к раздражению и поствоспалительной пигментации", — предупредила дерматолог Саманта Конрад.

2. Пересмотрите косметику

Замените привычные кремы и тональные средства на те, что помечены как non-comedogenic. Это значит, что компоненты не забивают поры. Избегайте средств с кокосовым маслом, вазелином, касторовым маслом и витамином Е. Они часто становятся причиной новых высыпаний.

3. Добавьте мягкие кислотные эксфолианты

Чтобы убрать закупорку, коже нужно помочь избавиться от ороговевших клеток.
Подойдут:

  • салициловая кислота (BHA) - растворяет себум и глубоко очищает поры;

  • гликолевая кислота (AHA) - выравнивает текстуру;

  • молочная кислота - мягкий вариант для чувствительной кожи.

Начинайте с одного применения в неделю, постепенно увеличивая частоту. После кислот не забывайте о восстановлении барьера — лёгкий увлажняющий крем без активов обязателен.

4. Используйте бензоилпероксид

Это одно из старейших, но проверенных средств против акне. Оно уничтожает бактерии Cutibacterium acnes и снижает воспаление. Однако препарат может пересушивать кожу, поэтому выбирайте концентрацию не выше 2,5% и обязательно сочетайте с кремом без кислот.

5. Введите ретиноиды

Ретинол, ретиналь и адапален ускоряют обновление клеток, предотвращая образование новых комедонов.
Начинающим дерматологи советуют:

  • Cocokind Beginner Retinol Gel - мягкий старт;

  • Differin Gel (адапален) - аптечное средство с доказанной эффективностью;

  • Vichy LiftActiv Retinol Serum - вариант для зрелой кожи.

Используйте 2-3 раза в неделю, избегая сочетания с кислотами и бензоилпероксидом в один вечер. Это поможет избежать раздражения.

Сравнение средств

Средство Активный компонент Подходит для Особенности
Paula's Choice BHA Салициловая кислота Жирная кожа Глубокое очищение пор
COSRX AHA 7 Гликолевая кислота Нормальная/комбинированная Осветляет постакне
PanOxyl Wash Бензоилпероксид Проблемная кожа Борется с бактериями
Differin Gel Адапален Подростковая и взрослая кожа Профилактика комедонов
The Inkey List Ceramide Moisturizer Церамиды Любая кожа Восстанавливает барьер

Советы шаг за шагом

  1. Утром очищайте кожу мягким гелем без спирта.

  2. Используйте тоник с кислотой (1-2 раза в неделю).

  3. Наносите лёгкий увлажняющий крем.

  4. Обязательно SPF не ниже 30.

  5. Вечером повторите очищение и нанесите ретиноид (через день).

  6. В дни без активов делайте акцент на восстановлении — крем с церамидами, пантенолом, ниацинамидом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выдавливание комедона.
    Последствие: воспаление, рубцы.
    Альтернатива: профессиональная чистка у косметолога.

  • Ошибка: агрессивное умывание с мылом.
    Последствие: пересушивание и усиление салоотделения.
    Альтернатива: гель с салициловой кислотой или цинком.

  • Ошибка: сочетание кислот, ретинола и бензоилпероксида в один вечер.
    Последствие: раздражение, шелушение.
    Альтернатива: чередовать активы по дням.

А что если ничего не помогает?

Если спустя 6-8 недель домашнего ухода кожа не улучшилась, стоит обратиться к дерматологу. Врач может назначить рецептурные ретиноиды, антибиотики или провести механическую чистку. Самостоятельное "вскрытие" белых угрей категорически противопоказано.

Плюсы и минусы популярных подходов

Метод Плюсы Минусы
Химические пилинги Быстрый результат, очищение Возможное раздражение
Домашние кислоты Контроль интенсивности Требуют дисциплины
Ретиноиды Предотвращают новые комедоны Долгий эффект, сухость
Бензоилпероксид Убивает бактерии Сухость, обесцвечивает ткань
Профчистка Немедленное улучшение Стоимость, реабилитация

FAQ

Как быстро проходят закрытые комедоны?
При регулярном уходе — через 4-8 недель. Если нет улучшений, нужен специалист.

Можно ли лечить белые угри натуральными средствами?
Домашние рецепты (маски с мёдом, лимоном и т. п.) малоэффективны и часто раздражают кожу. Лучше использовать аптечные продукты с доказанным действием.

Что выбрать: ретинол или кислоты?
Для профилактики — кислоты, для лечения хронических высыпаний — ретиноиды. Комбинация поочерёдно даёт наилучший результат.

Мифы и правда

Миф: белые угри появляются от недостатка очищения.
Правда: причина не в грязи, а в нарушении обновления клеток и избытке себума.

Миф: если выдавить комедон, он исчезнет.
Правда: наоборот, это провоцирует воспаление и шрамы.

Миф: жирная кожа не нуждается в увлажнении.
Правда: обезвоженная кожа вырабатывает ещё больше сала, усугубляя проблему.

3 интересных факта

  1. Комедоны чаще появляются весной и летом из-за активной работы сальных желез.

  2. У мужчин они держатся дольше, но реагируют быстрее на ретиноиды.

  3. Наиболее частая зона — подбородок, особенно при использовании плотных кремов.

Исторический контекст

Первые исследования механизма образования комедонов начались в 1920-х годах, когда дерматологи заметили связь между избыточным себумом и гиперкератозом. В 1970-х появились первые препараты с ретиноевой кислотой, а в 1990-х — адапален, который до сих пор остаётся "золотым стандартом" лечения.

