Белые бугорки, которые не проходят месяцами: как избавиться от закрытых комедонов без вреда коже
Закрытые комедоны, или те самые белые бугорки, которые не поддаются выдавливанию, знакомы многим. Они портят настроение, появляются внезапно и исчезают крайне медленно. Чтобы избавиться от них без вреда для кожи, важно понять природу таких высыпаний и действовать грамотно.
Что такое закрытые комедоны
По сути, это одна из ранних стадий акне. Когда сальные железы выделяют слишком много себума, а ороговевшие клетки не успевают отшелушиваться, поры забиваются. В результате образуется небольшой бугорок — белый или телесный, не воспалённый и без гнойной "головки".
Если же комедон воспаляется из-за бактерий, он превращается в полноценный прыщ или даже кисту.
"Белые угри — это не те прыщи, которые можно выдавить. При неправильных действиях они превращаются в воспалённые узлы", — пояснила дерматолог Кавита Мариуалла.
Отличие открытых комедонов (чёрных точек) в том, что их содержимое контактирует с воздухом и окисляется, из-за чего приобретает тёмный цвет.
Почему появляются белые угри
Причин множество — от гормонов до косметики. Основные виновники:
-
Избыточная выработка кожного сала (чаще при изменении гормонального фона, например, во время стресса или цикла).
-
Неправильный уход — использование средств с комедогенными компонентами, плотных масел, силиконов.
-
Грязные кисти для макияжа, тесный головной убор, контакт с волосами, насыщенными стайлингом.
-
Нарушение отшелушивания кожи, когда мёртвые клетки скапливаются у поверхности.
-
Наследственная склонность к жирному типу кожи.
Место появления также помогает понять причину. Бугорки на лбу и у линии роста волос часто связаны с средствами для волос, а по подбородку и челюсти — с гормональными изменениями.
Как лечить закрытые комедоны
Самое главное правило — не трогать их руками.
1. Не выдавливайте
Любая попытка "помочь" коже закончится воспалением и шрамами. Давление повреждает эпидермис и усугубляет закупорку, а бактерии из рук усиливают воспаление.
"Сдавливание белых угрей приводит к раздражению и поствоспалительной пигментации", — предупредила дерматолог Саманта Конрад.
2. Пересмотрите косметику
Замените привычные кремы и тональные средства на те, что помечены как non-comedogenic. Это значит, что компоненты не забивают поры. Избегайте средств с кокосовым маслом, вазелином, касторовым маслом и витамином Е. Они часто становятся причиной новых высыпаний.
3. Добавьте мягкие кислотные эксфолианты
Чтобы убрать закупорку, коже нужно помочь избавиться от ороговевших клеток.
Подойдут:
-
салициловая кислота (BHA) - растворяет себум и глубоко очищает поры;
-
гликолевая кислота (AHA) - выравнивает текстуру;
-
молочная кислота - мягкий вариант для чувствительной кожи.
Начинайте с одного применения в неделю, постепенно увеличивая частоту. После кислот не забывайте о восстановлении барьера — лёгкий увлажняющий крем без активов обязателен.
4. Используйте бензоилпероксид
Это одно из старейших, но проверенных средств против акне. Оно уничтожает бактерии Cutibacterium acnes и снижает воспаление. Однако препарат может пересушивать кожу, поэтому выбирайте концентрацию не выше 2,5% и обязательно сочетайте с кремом без кислот.
5. Введите ретиноиды
Ретинол, ретиналь и адапален ускоряют обновление клеток, предотвращая образование новых комедонов.
Начинающим дерматологи советуют:
-
Cocokind Beginner Retinol Gel - мягкий старт;
-
Differin Gel (адапален) - аптечное средство с доказанной эффективностью;
-
Vichy LiftActiv Retinol Serum - вариант для зрелой кожи.
Используйте 2-3 раза в неделю, избегая сочетания с кислотами и бензоилпероксидом в один вечер. Это поможет избежать раздражения.
Сравнение средств
|Средство
|Активный компонент
|Подходит для
|Особенности
|Paula's Choice BHA
|Салициловая кислота
|Жирная кожа
|Глубокое очищение пор
|COSRX AHA 7
|Гликолевая кислота
|Нормальная/комбинированная
|Осветляет постакне
|PanOxyl Wash
|Бензоилпероксид
|Проблемная кожа
|Борется с бактериями
|Differin Gel
|Адапален
|Подростковая и взрослая кожа
|Профилактика комедонов
|The Inkey List Ceramide Moisturizer
|Церамиды
|Любая кожа
|Восстанавливает барьер
Советы шаг за шагом
-
Утром очищайте кожу мягким гелем без спирта.
-
Используйте тоник с кислотой (1-2 раза в неделю).
-
Наносите лёгкий увлажняющий крем.
-
Обязательно SPF не ниже 30.
-
Вечером повторите очищение и нанесите ретиноид (через день).
-
В дни без активов делайте акцент на восстановлении — крем с церамидами, пантенолом, ниацинамидом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выдавливание комедона.
Последствие: воспаление, рубцы.
Альтернатива: профессиональная чистка у косметолога.
-
Ошибка: агрессивное умывание с мылом.
Последствие: пересушивание и усиление салоотделения.
Альтернатива: гель с салициловой кислотой или цинком.
-
Ошибка: сочетание кислот, ретинола и бензоилпероксида в один вечер.
Последствие: раздражение, шелушение.
Альтернатива: чередовать активы по дням.
А что если ничего не помогает?
Если спустя 6-8 недель домашнего ухода кожа не улучшилась, стоит обратиться к дерматологу. Врач может назначить рецептурные ретиноиды, антибиотики или провести механическую чистку. Самостоятельное "вскрытие" белых угрей категорически противопоказано.
Плюсы и минусы популярных подходов
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Химические пилинги
|Быстрый результат, очищение
|Возможное раздражение
|Домашние кислоты
|Контроль интенсивности
|Требуют дисциплины
|Ретиноиды
|Предотвращают новые комедоны
|Долгий эффект, сухость
|Бензоилпероксид
|Убивает бактерии
|Сухость, обесцвечивает ткань
|Профчистка
|Немедленное улучшение
|Стоимость, реабилитация
FAQ
Как быстро проходят закрытые комедоны?
При регулярном уходе — через 4-8 недель. Если нет улучшений, нужен специалист.
Можно ли лечить белые угри натуральными средствами?
Домашние рецепты (маски с мёдом, лимоном и т. п.) малоэффективны и часто раздражают кожу. Лучше использовать аптечные продукты с доказанным действием.
Что выбрать: ретинол или кислоты?
Для профилактики — кислоты, для лечения хронических высыпаний — ретиноиды. Комбинация поочерёдно даёт наилучший результат.
Мифы и правда
Миф: белые угри появляются от недостатка очищения.
Правда: причина не в грязи, а в нарушении обновления клеток и избытке себума.
Миф: если выдавить комедон, он исчезнет.
Правда: наоборот, это провоцирует воспаление и шрамы.
Миф: жирная кожа не нуждается в увлажнении.
Правда: обезвоженная кожа вырабатывает ещё больше сала, усугубляя проблему.
3 интересных факта
-
Комедоны чаще появляются весной и летом из-за активной работы сальных желез.
-
У мужчин они держатся дольше, но реагируют быстрее на ретиноиды.
-
Наиболее частая зона — подбородок, особенно при использовании плотных кремов.
Исторический контекст
Первые исследования механизма образования комедонов начались в 1920-х годах, когда дерматологи заметили связь между избыточным себумом и гиперкератозом. В 1970-х появились первые препараты с ретиноевой кислотой, а в 1990-х — адапален, который до сих пор остаётся "золотым стандартом" лечения.
