Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стакан домашнего молока
Стакан домашнего молока
© Desiggned by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:14

Рис сломал главное правило селекции: урожай больше не требует новых семян

Испытания подтверждают стабильность свойств гибридного риса — SCMP

Гибридный рис десятилетиями считался технологическим компромиссом: он дает высокие урожаи, но требует ежегодной закупки дорогих семян. Китайские ученые заявляют, что смогли снять это ограничение, создав рис, который самовоспроизводится без потери урожайных свойств. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

Прорыв в селекции гибридного риса

Разработку представила исследовательская группа под руководством Ван Кэцзяня из Китайского национального научно-исследовательского института риса, входящего в систему Китайской академии сельскохозяйственных наук. По словам авторов проекта, им удалось устранить ключевую проблему классических гибридов — утрату высоких характеристик во втором и последующих поколениях.

Обычный гибридный рис дает высокий урожай только в первом поколении. Его потомство теряет заданные свойства, из-за чего фермеры вынуждены ежегодно покупать новый посевной материал. Это делает технологию затратной и ограничивает ее распространение, особенно в развивающихся странах.

Апомиксис как основа технологии

Новый гибрид способен к почти идеальному клональному размножению за счет апомиксиса — механизма, при котором семена формируются без оплодотворения. В результате каждое новое растение полностью повторяет генетические характеристики исходного гибрида, включая урожайность и устойчивость.

По оценке разработчиков, такая схема не только стабилизирует урожайность, но и радикально снижает себестоимость семян.

"Стоимость семян гибридного риса может снизиться с нынешних 20-100 юаней за цзинь до уровня обычного риса — 2-5 юаней", — заявил руководитель проекта Ван Кэцзянь.

Потенциал для мирового сельского хозяйства

Как уточняет издание, ученые уже создали шесть сортов нового гибридного риса. Они прошли многопоколенные испытания в провинциях Хайнань и Чжэцзян, показав стабильное сохранение заданных характеристик. Это подтверждает практическую реализуемость технологии вне лабораторных условий.

Авторы разработки считают, что внедрение такого риса может существенно увеличить мировое производство зерна без расширения посевных площадей. Снижение затрат на семена делает технологию особенно перспективной для регионов с ограниченными ресурсами и растущим спросом на продовольствие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Германии нашли один из крупнейших источников лития — Neptune Energy сегодня в 10:12
Под Германией нашли не то, что искали: бывшее газовое дно оказалось кладовой на 43 млн тонн

В Германии подтвердили крупные запасы лития на месте бывшего газового месторождения. Открытие может повлиять на энергобаланс и сырьевую стратегию Европы.

Читать полностью » Медузы погружаются в полноценный сон каждую ночь — Nature Communications сегодня в 9:28
Ультрафиолет и мутагены заставляют медуз спать больше: защитный механизм, общий для всех

Ученые выяснили, что медузы спят ради защиты ДНК нейронов — открытие меняет представления о происхождении сна и его роли в эволюции.

Читать полностью » Женщины демонстрируют преимущество в вербальной памяти — Университет Бергена сегодня в 8:43
Пол учёного решал всё: почему в одних работах находили различия в памяти, а в других — нет

Крупный метаанализ показал: женщины в среднем лучше запоминают слова, а возрастное снижение памяти у мужчин происходит быстрее.

Читать полностью » Крысы с высоким уровнем кортикостерона чаще употребляли каннабис — МакЛафлин сегодня в 8:36
Хронический стресс — скрытый дилер: исследование показало, как он подталкивает к каннабису

Эксперимент на животных показал: именно хронический стресс, а не разовые нагрузки, повышает склонность к употреблению каннабиса.

Читать полностью » Температура Западной фумаролы составила плюс 5-6 градусов — АиФ Камчатка сегодня в 8:33
Температурная иллюзия: как атмосфера и влажность скрывают реальную мощь камчатского вулкана

Учёные провели плановые измерения температуры фумаролы на Авачинском вулкане. Данные подтвердили стабильное состояние и отсутствие аномальной активности.

Читать полностью » Сибоглинидные полихеты выживают за счет симбиоза с бактериями — Nature сегодня в 8:30
Ключ к инопланетянам нашли в России: глубоководные экосистемы — модель для жизни на Энцеладе

У берегов Камчатки обнаружены экосистемы, живущие без света на экстремальных глубинах. Открытие меняет представления о жизни и ее границах.

Читать полностью » Бразильские долгожители показали высокую протеасомную активность лимфоцитов — Genomic Psychiatry сегодня в 8:27
Иммунитет долгожителей работает как завод: их клетки утилизируют мусор в разы эффективнее

Учёные изучили геномы бразильских долгожителей и обнаружили уникальные механизмы защиты, которые могут изменить подход к изучению старения.

Читать полностью » В январе 2026 года планеты выстроятся в одну линию, создавая редкое зрелище – Елена Орлова сегодня в 6:38
Оптическая иллюзия на небесах: планеты выстроятся в линию, и это событие повторится лишь через столетие

В январе 2026 года будет наблюдаться редкий солнечный парад планет. Уникальность события заключается в его совпадении с Рождеством Христовым.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Бумажный договор купли-продажи не позволяет сразу снять авто с учёта — автоюристы
ЮФО
В Крыму ухудшается погода из-за осадков и ветра — МЧС России по Крыму
Туризм
Туристам в Памуккале разрешено ходить по террасам только босиком — гиды
ЮФО
Жилые дома Крыма проверяют на соответствие сейсмонормам — Минжилполитики Крыма
ЮФО
Средний срок автокредита в России достигает 5,8 года — НБКИ
ЮФО
МЧС усиливает пожарную безопасность во время богослужений — МЧС России
Садоводство
Традесканция наращивает побеги до 50 см за несколько месяцев — цветоводы
ЮФО
Периферия циклона приносит тёплый воздух в регион — Краснодарские известия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet