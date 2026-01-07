Рис сломал главное правило селекции: урожай больше не требует новых семян

Гибридный рис десятилетиями считался технологическим компромиссом: он дает высокие урожаи, но требует ежегодной закупки дорогих семян. Китайские ученые заявляют, что смогли снять это ограничение, создав рис, который самовоспроизводится без потери урожайных свойств. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

Прорыв в селекции гибридного риса

Разработку представила исследовательская группа под руководством Ван Кэцзяня из Китайского национального научно-исследовательского института риса, входящего в систему Китайской академии сельскохозяйственных наук. По словам авторов проекта, им удалось устранить ключевую проблему классических гибридов — утрату высоких характеристик во втором и последующих поколениях.

Обычный гибридный рис дает высокий урожай только в первом поколении. Его потомство теряет заданные свойства, из-за чего фермеры вынуждены ежегодно покупать новый посевной материал. Это делает технологию затратной и ограничивает ее распространение, особенно в развивающихся странах.

Апомиксис как основа технологии

Новый гибрид способен к почти идеальному клональному размножению за счет апомиксиса — механизма, при котором семена формируются без оплодотворения. В результате каждое новое растение полностью повторяет генетические характеристики исходного гибрида, включая урожайность и устойчивость.

По оценке разработчиков, такая схема не только стабилизирует урожайность, но и радикально снижает себестоимость семян.

"Стоимость семян гибридного риса может снизиться с нынешних 20-100 юаней за цзинь до уровня обычного риса — 2-5 юаней", — заявил руководитель проекта Ван Кэцзянь.

Потенциал для мирового сельского хозяйства

Как уточняет издание, ученые уже создали шесть сортов нового гибридного риса. Они прошли многопоколенные испытания в провинциях Хайнань и Чжэцзян, показав стабильное сохранение заданных характеристик. Это подтверждает практическую реализуемость технологии вне лабораторных условий.

Авторы разработки считают, что внедрение такого риса может существенно увеличить мировое производство зерна без расширения посевных площадей. Снижение затрат на семена делает технологию особенно перспективной для регионов с ограниченными ресурсами и растущим спросом на продовольствие.