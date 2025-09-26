Бархатный сезон на максималках: 7 тёплых локаций начала осени

Лето заканчивается? По календарю да, но на самом деле солнце и тепло сменяется осенними дождями и прохладой далеко не везде. Мы выбрали семь мест, где в сентябре вы ещё успеете вдоволь накупаться, наесться свежих фруктов и овощей, а также получить дозу витамина D от ласкового солнца.

Россия, Сочи

Летом главный южный российский курорт переполнен — и в сентябре картина меняется не слишком сильно. Конечно, на пляжах становится меньше людей — дети идут в школы, студенты разъезжаются, — но многие, наоборот, берут отпуск, чтобы насладиться бархатным сезоном. На смену жаре приходят комфортные +26 °C, а море остывает медленно и до конца месяца остаётся примерно той же температуры.

Все развлечения работают до середины октября. «Сочи Парк» и «Скайпарк» открыты круглый год, но в сентябре очереди меньше. Во второй половине месяца стоит съездить в горы Красной Поляны: леса начинают окрашиваться в золотые и красные тона.

Абхазия, Гагра

Осень здесь приходит не по календарю, а ближе к концу сентября. До этого погода радует теплом: воздух в среднем +24 °C, вода порой даже теплее, купаться можно до октября.

Лучше всего отдыхать на абхазской ривьере — в Гагре. Здесь есть развлечения, кафе и рестораны, а также удобное расположение для экскурсий. В сентябре особенно приятно исследовать крепость Абаата, руины замка принца Ольденбургского, Новоафонский монастырь и пещеру. Можно доехать до Сухума с его ботаническим садом или отправиться к озеру Рица.

Португалия, Алгарве

Курортный сезон официально завершается 15 сентября, но южная провинция Алгарве радует и позже. Здесь в сентябре комфортные +26 °C днём, минимум дождей. Вода в Атлантическом океане редко прогревается выше +22 °C, но это не мешает наслаждаться пляжами.

В отличие от Лиссабонской ривьеры, Алгарве предлагает ленивый отдых у океана. Восток региона — это протяжённые песчаные пляжи с пологим входом, запад — скалистые берега. Здесь популярны яхтенные прогулки, дайвинг, снорклинг и охота на акул. При желании можно отправиться в соседние Испанию или Марокко.

Израиль, Эйлат

В сентябре здесь по-прежнему лето: днём до +35 °C, море +27 °C. По сравнению с августом отдых становится комфортнее, вечера прохладные. Купальный сезон длится до декабря.

Главная причина приезжать в Эйлат — Красное море. Здесь потрясающий снорклинг, дайвинг, катание на водных лыжах и морские экскурсии. В городе можно посетить страусиную ферму, парк «Риф дельфинов» и подводную обсерваторию. Неподалёку находится парк Тимна с археологическими раскопками.

Италия, Сицилия

В сентябре жара постепенно уходит, но днём температура может держаться до +33 °C, к концу месяца опускаясь до +20 °C. Море при этом остаётся очень тёплым — около +26 °C.

Сицилия огромна и богата достопримечательностями. Это и Этна, и древние Сиракузы, и курортная Таормина. Стоит побывать в Катании и обязательно в Палермо. Из природных чудес особенно выделяется Скала-деи-Турки — белоснежный утёс, уходящий в море.

Греция, Крит

Сентябрь здесь считается одним из лучших сезонов: днём около +25 °C, море +24 °C. Дождей почти нет, солнце мягкое.

Помимо пляжного отдыха, в это время комфортно ездить на экскурсии: посетить Кносский дворец, ущелье Самария, Археологический музей Ираклиона. Для семейного отдыха подойдут аквапарк Water City и Dinosauria Park.

Турция, Мармарис

Этот курорт называют одним из самых европейских в Турции. Здесь отдыхает много англичан и голландцев, а также молодёжь, любящая ночные клубы. Тем, кто предпочитает тишину, стоит выбирать районы за пределами центра.

В сентябре жара остаётся — до +33 °C, море около +25 °C. Туристов становится меньше, цены падают, а все развлечения продолжают работать. Помимо пляжей, можно сходить в аквапарк, исследовать крепость и Старый город, а вечером полюбоваться шоу танцующих фонтанов.

Сентябрь — отличное время для продления лета: в Сочи и Гагре мягкий бархатный сезон, тёплое море и меньше туристов. В Алгарве, Сицилии и на Крите солнце ещё щедрое, а отдых можно сочетать с экскурсиями. Эйлат радует жарким летом до декабря, а Мармарис — сочетанием пляжей и активной ночной жизни. Осень здесь скорее формальность: путешественники получают всё то же летнее солнце, купания и свежие фрукты, но с более комфортным ритмом и умеренными ценами.