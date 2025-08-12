Врач больше не привязан к протоколу: что меняется в лечении с 3 августа

Теперь врач сможет выбрать лечение не по "шаблону", а в интересах конкретного человека. С 3 августа в России начал действовать закон, который кардинально меняет подход к клиническим рекомендациям в медицине.

Клинические рекомендации перестали быть обязательными

Новый закон не просто уточняет определение клинических рекомендаций, но и официально отменяет необходимость их обязательного соблюдения. Ранее такие рекомендации были нормативной опорой для врача и строго регламентировали, как лечить пациента в тех или иных случаях. Сейчас они становятся именно тем, чем и должны быть — ориентиром, а не жёстким правилом.

Индивидуальный подход вместо универсального протокола

Согласно изменениям, теперь медики вправе учитывать индивидуальные особенности пациента при выборе метода лечения и опираться на рекомендации лишь в качестве вспомогательного ресурса.

"Теперь врачам разрешено не придерживаться клинических рекомендаций, а использовать их, основываясь на индивидуальных потребностях пациентов", — говорится в пояснении к новому закону.

Ответственности за отступление от рекомендаций больше не будет

Важное последствие нововведений — врачи больше не будут нести ответственность за "нарушение" клинических рекомендаций, если их действия были продиктованы реальной ситуацией пациента. Однако, если возникнут сомнения в качестве оказанной медпомощи, может быть проведена экспертиза.

Что это меняет на практике?

Для пациентов это может означать более гибкий и персонифицированный подход к лечению. Для врачей — снижение давления и возможность применять профессиональные знания без страха быть наказанным за отклонение от формальных норм.

Что такое клинические рекомендации и сколько их?

На данный момент Минздравом разработано 589 клинических рекомендаций. Это документы, которые раньше строго направляли врачей по протоколу, особенно в сложных и типовых случаях. Теперь они сохраняют свою ценность, но утрачивают статус обязательного стандарта.