Врач больше не привязан к протоколу: что меняется в лечении с 3 августа
Теперь врач сможет выбрать лечение не по "шаблону", а в интересах конкретного человека. С 3 августа в России начал действовать закон, который кардинально меняет подход к клиническим рекомендациям в медицине.
Клинические рекомендации перестали быть обязательными
Новый закон не просто уточняет определение клинических рекомендаций, но и официально отменяет необходимость их обязательного соблюдения. Ранее такие рекомендации были нормативной опорой для врача и строго регламентировали, как лечить пациента в тех или иных случаях. Сейчас они становятся именно тем, чем и должны быть — ориентиром, а не жёстким правилом.
Индивидуальный подход вместо универсального протокола
Согласно изменениям, теперь медики вправе учитывать индивидуальные особенности пациента при выборе метода лечения и опираться на рекомендации лишь в качестве вспомогательного ресурса.
"Теперь врачам разрешено не придерживаться клинических рекомендаций, а использовать их, основываясь на индивидуальных потребностях пациентов", — говорится в пояснении к новому закону.
Ответственности за отступление от рекомендаций больше не будет
Важное последствие нововведений — врачи больше не будут нести ответственность за "нарушение" клинических рекомендаций, если их действия были продиктованы реальной ситуацией пациента. Однако, если возникнут сомнения в качестве оказанной медпомощи, может быть проведена экспертиза.
Что это меняет на практике?
Для пациентов это может означать более гибкий и персонифицированный подход к лечению. Для врачей — снижение давления и возможность применять профессиональные знания без страха быть наказанным за отклонение от формальных норм.
Что такое клинические рекомендации и сколько их?
На данный момент Минздравом разработано 589 клинических рекомендаций. Это документы, которые раньше строго направляли врачей по протоколу, особенно в сложных и типовых случаях. Теперь они сохраняют свою ценность, но утрачивают статус обязательного стандарта.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru