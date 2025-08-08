Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
врач в больнице
врач в больнице
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:18

Врачи получили больше свободы: как новый закон изменяет подход к лечению пациентов

С 3 августа 2025 года в России вступил в силу новый закон, позволяющий врачам отступать от клинических рекомендаций

С 3 августа 2025 года в России вступил в силу новый закон, предоставляющий врачам большую свободу при принятии решений о лечении пациентов. Этот закон вводит изменения в обязательность клинических рекомендаций.

Что изменилось?

Теперь клинические рекомендации не являются обязательными для всех случаев. Врачи могут отступать от стандартных рекомендаций, если это необходимо в конкретной ситуации, например, из-за индивидуальных особенностей пациента или аллергии на определенные препараты. Более того, нарушение этих рекомендаций больше не будет поводом для юридической, административной или уголовной ответственности врача.

Когда будет проверяться качество лечения?

Если возникает необходимость, качество оказанной помощи будет проверяться. Это означает, что, несмотря на возможность отклоняться от рекомендаций, решение врача должно быть оправдано и обосновано в каждом конкретном случае.

Как регулируются клинические рекомендации?

Документ, подписанный президентом Владимиром Путиным 23 июля, уточняет понятие клинических рекомендаций и регулирует их использование. Согласно изменениям, Минздрав будет устанавливать порядок применения этих рекомендаций. В настоящее время опубликовано 589 клинических рекомендаций, разработанных медицинскими некоммерческими организациями.

Для чего нужны эти рекомендации?

Клинические рекомендации помогают врачам принимать более обоснованные решения в лечении, обеспечивая структурированный и систематизированный подход. Это, в свою очередь, повышает качество медицинской помощи и дает врачам уверенность в принятии сложных решений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Дианова: растительный белок снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний вчера в 23:01

52% мужчин не доживают до 65: ошибка, которую совершают каждый день

Почему половина мужчин в России не доживает до пенсии? Диетолог раскрывает, как один элемент питания может продлить жизнь и снизить риск внезапной смерти.

Читать полностью » Клещи активны даже в городах: названы новые очаги и симптомы инфекций вчера в 22:26

Опасность на газоне: клещ больше не ищет лес — он уже нашёл вас

Каждый четвёртый клещ в центре России заражён новой опасной инфекцией. Как защититься, что делать при укусе и можно ли избежать тяжёлых последствий?

Читать полностью » Эндокринолог Павлова: одна чашка кофе в день снижает риск запоров на 20% вчера в 22:26

Выпили — и почувствовали эффект: сколько кофеина нужно для здоровья кишечника

Кофе может помочь наладить работу кишечника и снизить риск запоров — но при одном условии. Эндокринолог рассказала, когда напиток приносит пользу, а когда — вред.

Читать полностью » Повторные укусы клещей могут спровоцировать тяжёлую аллергию — мнение эксперта вчера в 22:26

Не заражён — и что? Как укус "чистого" клеща тоже может стоить жизни

Даже неэнцефалитные клещи могут быть опасны — их укусы вызывают аллергию и серьёзные реакции. Почему важно знать о скрытых рисках летних прогулок?

Читать полностью » Диета хищников может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям — мнение педиатра вчера в 22:14

Животные жиры и никакой пользы: как "диета хищников" подводит к сердечному приступу

Врач предупреждает: модный тренд поедания сливочного масла может обернуться повышенным холестерином и риском смерти. Что не так с «диетой хищников»?

Читать полностью » Нефролог объяснил, зачем пожилым мужчинам сдавать ПСА, а женщинам — мазок на онкоцитологию вчера в 22:11

Что видит врач, но не замечает пациент: 5 анализов, которые спасают жизни после пенсии

Какие 5 анализов могут выявить опасные болезни у пожилых — и почему обычного холестерина недостаточно? Врач назвал обязательный список для мужчин и женщин.

Читать полностью » Эти три привычки убивают ваш здоровый сон: что непременно нужно изменить вчера в 22:07

Устали от бессонницы? Узнайте, как вечерняя прогулка и температура в спальне спасут вас

Познайте секреты здорового сна: когда лучше ложиться, когда ужинать и какую температуру поддерживать в спальне для полноценного отдыха.

Читать полностью » Врач назвала психические и неврологические причины тяги к резким запахам вчера в 22:01

Психика шлёт сигнал: о чём говорит тяга к резким химическим запахам

Любовь к запаху ацетона или бензина может быть не просто странной привычкой. Невролог объясняет, какие болезни могут стоять за этим симптомом.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

BYD и Chery продвигают гибриды и бензиновые кроссоверы в ЕС на фоне пошлин
Еда

Лёгкие вегетарианские роллы с огурцом: ингредиенты и технология приготовления
Красота и здоровье

Онищенко объяснил рост случаев краснухи в России проблемами с информированием и отказом от прививок
Питомцы

Какие крупы можно собакам: выбираем правильно и без вреда
Спорт и фитнес

Инструктор по йоге Соня Костанца назвала 6 безопасных поз для людей со сколиозом
Садоводство

От вредителей до здоровья сада: 7 растений для привлечения божьих коровок
Культура и шоу-бизнес

В Коммунарке могут построить первый индуистский храм Москвы
Туризм

Где в Таиланде впервые встать на скалу и не пожалеть
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru