Врачи получили больше свободы: как новый закон изменяет подход к лечению пациентов

С 3 августа 2025 года в России вступил в силу новый закон, предоставляющий врачам большую свободу при принятии решений о лечении пациентов. Этот закон вводит изменения в обязательность клинических рекомендаций.

Что изменилось?

Теперь клинические рекомендации не являются обязательными для всех случаев. Врачи могут отступать от стандартных рекомендаций, если это необходимо в конкретной ситуации, например, из-за индивидуальных особенностей пациента или аллергии на определенные препараты. Более того, нарушение этих рекомендаций больше не будет поводом для юридической, административной или уголовной ответственности врача.

Когда будет проверяться качество лечения?

Если возникает необходимость, качество оказанной помощи будет проверяться. Это означает, что, несмотря на возможность отклоняться от рекомендаций, решение врача должно быть оправдано и обосновано в каждом конкретном случае.

Как регулируются клинические рекомендации?

Документ, подписанный президентом Владимиром Путиным 23 июля, уточняет понятие клинических рекомендаций и регулирует их использование. Согласно изменениям, Минздрав будет устанавливать порядок применения этих рекомендаций. В настоящее время опубликовано 589 клинических рекомендаций, разработанных медицинскими некоммерческими организациями.

Для чего нужны эти рекомендации?

Клинические рекомендации помогают врачам принимать более обоснованные решения в лечении, обеспечивая структурированный и систематизированный подход. Это, в свою очередь, повышает качество медицинской помощи и дает врачам уверенность в принятии сложных решений.