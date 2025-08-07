Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Клематис
Клематис
© forestwander.com by ForestWander is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United States
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:53

Эти вьющиеся не боятся рязанских морозов — забор теперь как на открытке

Вьющиеся цветы для забора: обзор лучших сортов для Рязанской области

Забор на даче или участке в Рязанской области — это не только средство защиты, но и возможность превратить его в элемент живописного ландшафта. Один из самых эффектных и практичных способов — высадить вьющиеся цветы. Они не только украсят изгородь, но и скроют её от посторонних глаз, подарят тень и создадут уют. Особенно актуально это в условиях умеренно-континентального климата Рязанщины с жарким летом и довольно морозной зимой.

Условия Рязанской области: что важно знать

Рязанская область отличается прохладной весной, жарким летом и контрастными осенними температурами. Поэтому важно выбирать сорта, способные выдерживать перепады погоды, обильные дожди в июне и засуху в июле-августе. Немаловажен и менталитет местных дачников: большинство предпочитает неприхотливые, но эффектные культуры.

ТОП-5 лучших вьющихся цветов для забора в Рязанской области

1. Клематис

Настоящий фаворит садов Рязанской области. Прекрасно чувствует себя на солнечных участках. Главное — хорошо укрыть корневую шейку и замульчировать почву. Цветёт обильно с июня по сентябрь. Выбирайте сорта с повышенной морозостойкостью: "Нелли Мозер", "Джекмани", "Романс".

2. Душистый горошек

Однолетник, который подходит для лёгкой и быстрой маскировки заборов. В Рязанской области отлично развивается при посеве в конце апреля. Цветёт до сентября. Аромат — его главная фишка. Можно чередовать разные цвета, создавая живую мозаику.

3. Ипомея

Быстрорастущая лиана, идеальна для начинающих дачников. В условиях Рязанского климата успевает разрастись и обильно зацвести с конца июня. Ипомея предпочитает солнечные участки и не требует сложного ухода.

4. Девичий виноград

Не цветок, но обязательный участник списка. Его декоративные листья весной и летом радуют насыщенной зеленью, а осенью — пылающим багрянцем. Идеален для забора, устойчив к морозам, неприхотлив.

5. Жимолость каприфоль

Ароматная и эффектная многолетняя лиана. Цветёт уже в мае. Хорошо переносит рязанские зимы и засуху. При этом требует прочной опоры, так как быстро набирает массу.

"Я долго мучилась с забором из сетки-рабицы — он казался голым. Посадила по периметру ипомею и каприфоль. Уже через сезон мои соседи не узнавали участок. Цветы укрыли металл, а аромат стоял с утра до вечера. Главное — подобрать сорта, которые не боятся резкой смены погоды", — делится жительница Рязани Наталья Самохина.

Алгоритм посадки и ухода

  1. Выбор места. Большинство вьющихся нуждаются в солнце. Забор с южной стороны — идеален.

  2. Подготовка почвы. Почва в регионе может быть глинистой — добавьте песка и компоста.

  3. Опоры. Даже если забор прочный, дайте цветам дополнительную сетку или шпалеру.

  4. Полив. Учитывайте засуху летом — раз в 2-3 дня, особенно в июле.

  5. Обрезка. Осенью обрезайте побеги, особенно у клематиса и каприфоли.

Если нет времени на уход, выбирайте девичий виноград или хмель — они "растут сами", не боятся морозов и создают густую зелёную стену.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как создать красивую композицию из хвойных для климата Саратовской области сегодня в 13:45

Участок на зависть — как саратовцы оформляют хвойные клумбы на песчаной почве

Как хвойные растения могут преобразить ваш участок в Саратовской области? Простая формула создания вечнозелёной композиции — с комментариями местных дачников.

Читать полностью » Забудьте о болезнях кабачков: простой раствор спасет ваш урожай сегодня в 13:43

Кабачки обожают это: простой секрет пышного урожая – огородники в шоке от результата

Обеспечьте богатый урожай кабачков! Узнайте о правильной подкормке, использовании золы, борной кислоты и травяных настоев для здоровых и вкусных плодов. Следуйте советам агротехники!

Читать полностью » Сидераты осенью: простой способ подготовить почву к богатому урожаю сегодня в 12:43

Осеннее преображение почвы: простой способ повысить плодородие с помощью сидератов

Узнайте, как правильно посеять сидераты осенью для улучшения структуры почвы и повышения урожайности. Советы по подготовке, посеву и уходу за сидератами.

Читать полностью » Как амарант спасет ваши томаты от клопов — 4 секрета опытных агрономов сегодня в 12:33

Как избавиться от вонючих клопов в огороде? Посадите это растение, и забудьте о поломанных томатах

Устали от клопов на томатах? Посадите амарант! Это растение отвлечет вредителей и защитит ваш урожай.

Читать полностью » Чем подкармливать морковь в августе для увеличения массы и лежкости сегодня в 11:25

Морковь скажет спасибо: в августе вношу эту подкормку – урожай будет царским!

Узнайте, чем подкормить морковь в августе для сочного, сладкого и обильного урожая. Простой рецепт с 3 компонентами для здоровья корнеплодов.

Читать полностью » Подготовка теплицы в августе: оздоровление почвы и дезинфекция сегодня в 11:21

Теплица раскроет свой потенциал: вот как подготовить её в августе для рекордного урожая

Узнайте, как правильно подготовить теплицу в августе для богатого урожая в следующем сезоне. Оценка состояния, оздоровление почвы, дезинфекция и посев сидератов.

Читать полностью » Фосфорный бум для яблонь: как августовская подкормка увеличит урожай сегодня в 10:21

Раскрываем карту сокровищ: фосфорная подкормка для обильного урожая яблок

Узнайте, как правильная фосфорная подкормка яблонь в августе обеспечит богатый урожай в следующем году. Ключевая роль фосфора, сроки и виды удобрений.

Читать полностью » Спирулина для томатов: дешёвая таблетка, после которой помидоры оживают сегодня в 10:16

Если не подкормить сейчас — томатов будет вдвое меньше: что делать прямо сегодня

Томаты чахнут? Узнайте, как приготовить чудо-раствор и спасти свои растения от болезней и плохого роста.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт белевской пастилы без сахара: яблочное пюре и желатин
Питомцы

Ветеринары назвали основные критерии выбора когтеточки для кошек
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага и Тим Бертон сняли клип Death Dance для второго сезона "Уэнсдэй"
Садоводство

Секреты осеннего полива плодовых деревьев: как подготовить сад к зиме и богатому урожаю
Наука и технологии

Скрытая сторона Плутона: обнаружены гигантские ледяные образования
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Соломон рассказал, как в 40 лет поддерживать гибкость и мобильность
Туризм

Разочарование от отдыха в Абхазии: что изменилось с 2019 года?
Красота и здоровье

Врачи Перинатального центра ГКБ им. М.П. Кончаловского спасли троих недоношенных девочек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru