Эти вьющиеся не боятся рязанских морозов — забор теперь как на открытке

Забор на даче или участке в Рязанской области — это не только средство защиты, но и возможность превратить его в элемент живописного ландшафта. Один из самых эффектных и практичных способов — высадить вьющиеся цветы. Они не только украсят изгородь, но и скроют её от посторонних глаз, подарят тень и создадут уют. Особенно актуально это в условиях умеренно-континентального климата Рязанщины с жарким летом и довольно морозной зимой.

Условия Рязанской области: что важно знать

Рязанская область отличается прохладной весной, жарким летом и контрастными осенними температурами. Поэтому важно выбирать сорта, способные выдерживать перепады погоды, обильные дожди в июне и засуху в июле-августе. Немаловажен и менталитет местных дачников: большинство предпочитает неприхотливые, но эффектные культуры.

ТОП-5 лучших вьющихся цветов для забора в Рязанской области

1. Клематис

Настоящий фаворит садов Рязанской области. Прекрасно чувствует себя на солнечных участках. Главное — хорошо укрыть корневую шейку и замульчировать почву. Цветёт обильно с июня по сентябрь. Выбирайте сорта с повышенной морозостойкостью: "Нелли Мозер", "Джекмани", "Романс".

2. Душистый горошек

Однолетник, который подходит для лёгкой и быстрой маскировки заборов. В Рязанской области отлично развивается при посеве в конце апреля. Цветёт до сентября. Аромат — его главная фишка. Можно чередовать разные цвета, создавая живую мозаику.

3. Ипомея

Быстрорастущая лиана, идеальна для начинающих дачников. В условиях Рязанского климата успевает разрастись и обильно зацвести с конца июня. Ипомея предпочитает солнечные участки и не требует сложного ухода.

4. Девичий виноград

Не цветок, но обязательный участник списка. Его декоративные листья весной и летом радуют насыщенной зеленью, а осенью — пылающим багрянцем. Идеален для забора, устойчив к морозам, неприхотлив.

5. Жимолость каприфоль

Ароматная и эффектная многолетняя лиана. Цветёт уже в мае. Хорошо переносит рязанские зимы и засуху. При этом требует прочной опоры, так как быстро набирает массу.

"Я долго мучилась с забором из сетки-рабицы — он казался голым. Посадила по периметру ипомею и каприфоль. Уже через сезон мои соседи не узнавали участок. Цветы укрыли металл, а аромат стоял с утра до вечера. Главное — подобрать сорта, которые не боятся резкой смены погоды", — делится жительница Рязани Наталья Самохина.

Алгоритм посадки и ухода

Выбор места. Большинство вьющихся нуждаются в солнце. Забор с южной стороны — идеален. Подготовка почвы. Почва в регионе может быть глинистой — добавьте песка и компоста. Опоры. Даже если забор прочный, дайте цветам дополнительную сетку или шпалеру. Полив. Учитывайте засуху летом — раз в 2-3 дня, особенно в июле. Обрезка. Осенью обрезайте побеги, особенно у клематиса и каприфоли.

Если нет времени на уход, выбирайте девичий виноград или хмель — они "растут сами", не боятся морозов и создают густую зелёную стену.