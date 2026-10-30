Рыба в России становится дефицитнее: почему уловы падают, а поставки из-за границы растут

Снижение объемов добычи рыбы в России в текущем сезоне вызвано прежде всего погодными условиями и аномальным потеплением океанских вод, сообщил NewsInfo председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Ранее сообщалось, что сокращение вылова зафиксировано практически во всех рыбохозяйственных бассейнах страны, где ведется промысел. Согласно данным Росрыболовства на 26 октября, в сравнении с аналогичным периодом 2025 года наибольшее падение отмечено в Азово-Черноморском бассейне (66,2%) и Волжско-Каспийском (17,2%). Также снижение показателей зафиксировано в Западном (4,3%), Дальневосточном (1,5%) и Северном (0,8%) бассейнах, а также в открытой части Мирового океана и конвенционных районах, где добыча сократилась на 13,8%.

По словам Балашова, в обычные промысловые годы Россия добывает около пяти миллионов тонн рыбы, однако с прошлого года наметилась тенденция к снижению. В прошлом году вылов составил 4 700 тысяч тонн, а в текущем году прогноз составляет порядка 4 600 тысяч тонн. Основной удар пришелся по добыче лососевых.

"Причиной тому является провальная лососевая путина, причиной которой явилось потепление. Воды в части Тихого океана и дикие лососи не пришли в прогнозируемом объеме на нерестовые реки ни в России, ни на Аляске, ни в Японии, ни в Канаде, нигде. Порядка 100 000 тонн, на величину которых и снизится объем добычи рыбы и иных морепродуктов в 2026 году", — пояснил Балашов.

Эксперт отметил, что дефицит красной икры уже привел к росту цен. Однако ситуация с красным мясом рыбы будет более стабильной. Потерю внутреннего вылова компенсирует рост поставок из Чили, Турции и других государств. При этом импорт из Турции уже демонстрирует динамику.

Балашов подчеркнул, что проблемы с красной рыбой носят локальный характер и не касаются других видов промысла. По его словам, добыча минтая и сельди на Дальнем Востоке остается на высоком уровне, а вылов сельди даже бьет рекорды, превысив 600 тысяч тонн. В Северном бассейне добыча трески, пикши, палтуса и камбалы идет в штатном режиме.

"На двадцать седьмой год увеличены квоты на треску и пикшу на 14 процентов. На следующий год будет больше трески и пикши на внутреннем рынке", — рассказал специалист.

Отдельное внимание глава ассоциации уделил икре минтая, которая пользуется огромным спросом за рубежом, в частности в Японии, Корее и Китае.

В завершение эксперт заверил, что продовольственная безопасность в части рыбной продукции в России обеспечена. Он напомнил, что такими видами, как сельдь и скумбрия, страна обеспечена в полном объеме, а общая рыночная ситуация остается устойчивой.

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