Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Китая
Флаг Китая
© commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:46

Климат Китая: от экватора до арктических морозов в одной стране

Климат Китая: муссоны, перепады температур и контрасты регионов

Китай — страна контрастов, и это особенно заметно в его климате. Огромная территория, протянувшаяся от тропиков до умеренных широт, сочетает влияние океанов, высокогорий и пустынь. В результате на карте Поднебесной можно встретить все типы климата: экваториальный, тропический, субтропический и умеренный.

Общие особенности

Главной чертой китайского климата является муссонный характер.

  • Зимой над страной господствуют холодные северные ветры, приносящие морозы и сухость.
  • Летом дуют южные ветры, насыщенные влагой с Тихого и Индийского океанов.

Сезон дождей приходится на самые жаркие месяцы года. Такая резкая смена погодных условий делает климат непредсказуемым и ярко выраженным по сезонам.

Климатические пояса

  • Экваториальный и тропический пояс - юг Китая, провинция Юньнань и остров Хайнань. Здесь почти круглый год тепло и влажно.
  • Субтропический пояс - юго-восток страны, районы вокруг Шанхая, Гуанчжоу, Гонконга. Лето жаркое и дождливое, зима мягкая.
  • Умеренный пояс - север и северо-восток, включая Пекин. Здесь сезоны ярко выражены: холодная зима и тёплое лето.

Восток и запад: климатические контрасты

  • Восток Китая. Под влиянием океанических потоков осадков здесь выпадает много — от 200 до 500 мм ежегодно. Большая их часть приходится на лето. Зима же сухая и холодная, но не столь суровая.

  • Запад Китая. Здесь климат резко континентальный.

    • Летом жара достигает +50 °C (Турфанская котловина).

    • Зимой температура падает до -50 °C.

    • Осадки минимальны: в Турфане за год выпадает всего 3,9 мм.

Таким образом, восток страны живёт в условиях "океанического дыхания", а запад — это царство пустынь, степей и гор.

Таблица: климатические плюсы и минусы

Регион Плюсы Минусы
Восток (муссонный климат) Плодородные земли, богатые урожаи риса и чая Сильные летние дожди, риск наводнений
Юг (тропики) Тепло круглый год, благоприятно для туризма Высокая влажность, тайфуны
Север и северо-восток (умеренный климат) Чёткая смена сезонов, подходящие условия для пшеницы и кукурузы Морозные зимы
Запад (резко континентальный климат) Минеральные ресурсы, уникальные ландшафты Экстремальные температуры, засушливость

FAQ

Когда в Китае сезон дождей?
Обычно с июня по август, в период летнего муссона.

Какой регион Китая самый холодный?
Северо-запад и Тибетское нагорье. Здесь зимой температура опускается до -50 °C.

Где в Китае самые жаркие места?
В Турфанской котловине летом воздух нагревается почти до +50 °C.

Почему климат Китая такой разнообразный?
Из-за огромной территории, сложного рельефа и воздействия океанов.

Мифы и правда

  • Миф: климат Китая одинаков по всей территории.
    Правда: от тропиков до вечных снегов — страна охватывает почти все климатические зоны.

  • Миф: в Китае всегда тепло.
    Правда: в ряде регионов зимой морозы сравнимы с сибирскими.

  • Миф: дожди идут только летом.
    Правда: на юге Китая осадки выпадают почти круглый год.

Климат Китая — это калейдоскоп природных условий: от субтропиков с буйной растительностью до ледяных пустынь. Муссоны, горы и океаны делают его сложным и непредсказуемым, но именно это разнообразие определяет богатство природы и культуру страны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: бюджетное путешествие реально при расходах 2–3 тысячи рублей в день вчера в 22:58

Это слишком дорого — главная ложь, которая мешает нам увидеть мир

Многие считают, что путешествия доступны лишь богатым. Но что, если реальная преграда к новым странам и впечатлениям кроется совсем не в деньгах?

Читать полностью » Паулу Коэльо, Джек Керуак и Билл Брайсон вошли в подборку книг о дороге вчера в 21:51

Чтение на чемодане: 15 книг, которые превратят дорогу в приключение

Пятнадцать произведений, которые вдохновят на дорогу: от философских притч до мемуаров о Сицилии, Амазонке и Австралии.

Читать полностью » Фуд-блогер Лама Баззи: салат сохраняет свежесть до месяца при хранении в банке с водой вчера в 20:48

Листья не вянут месяц: неожиданный способ сохранить салат свежим и хрустящим

Простой способ хранить листья салата позволит забыть о вялой зелени и сэкономить на покупках. Секрет — в том, что давно используют профессиональные повара.

Читать полностью » Эксперты: бюджетная поездка студента за границу обходится в 4–6 тысяч рублей в день вчера в 20:45

Чемодан и билет против страха: что даёт шаг за порог привычного круга

Многие жалеют о том, что однажды не решились поехать за границу. Почему страх мешает путешествовать и как избежать этой ошибки?

Читать полностью » Эксперты: бюджетное путешествие обходится в $30–40 в день в Азии и $50–70 в Европе вчера в 19:38

Чемодан или сожаление: жизнь проходит быстрее, чем мы решаемся на поездку

Всегда найдутся причины не ехать: семья, деньги, работа, страхи. Но если ждать «идеального момента», он не наступит никогда.

Читать полностью » Музей Прадо в Мадриде бесплатен за два часа до закрытия вчера в 18:50

Очереди в бесплатные музеи Мадрида ломают планы: как обойти ловушку

Откройте для себя Мадрид, где культура, искусство и вкусная еда доступны без затрат. Узнайте о бесплатных музеях, парках и традиционных тапас в нашем гиде.

Читать полностью » Амфитеатр Таррагоны II века вмещал до 15 тысяч зрителей и остаётся главным символом города вчера в 17:41

Амфитеатр, мост Дьявола и тайна похороненной кошки: чем удивляет Таррагона

Исследуйте Таррагону, город, где античность встречает современность: уникальные фестивали, гастрономические открытия и живописные пляжи ждут вас!

Читать полностью » В Картахене сохранились римский театр, карфагенская стена и модернистские дворцы вчера в 16:32

Древний театр под современным музеем: римское сердце Картахены

Картахена — это не просто портовый город, а настоящий кладезь истории. Узнайте, как совместить активный отдых и культурные мероприятия в этом живом уголке Средиземноморья.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Поездка в Китай: весна и осень считаются оптимальными сезонами для путешествий
Садоводство

Удобрения дают растениям азот, фосфор и калий, а кондиционеры улучшают структуру почвы
Красота и здоровье

Уролог Владислав Гладышев назвал учащённое мочеиспускание симптомом проблем с мочеполовой системой
Питомцы

Усы у кошек реагируют на сквозняки и помогают охотиться в темноте
Технологии

Приложение Sora от OpenAI научилось вставлять своё изображение в ролики друзей
Еда

Дрожжевой пирог с яблоками и брусникой получается пышным при соблюдении технологии приготовления
Авто и мото

Автоэксперт заявил, что заливать замок кипятком в мороз категорически нельзя
Дом

Цвета в спальне: правила сочетаний и готовые решения для интерьера
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet