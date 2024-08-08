Спад Эль-Ниньо завершил череду из 13 аномально жарких месяцев — но расслабляться рано

В среду европейская Служба по изменению климата "Коперник" (C3S) объявила об окончании череды климатических рекордов продолжительностью 13 месяцев, передаёт Associated Press.

Средняя температура в июле 2024 года немного не превзошла показатель июля прошлого года, из чего учёные сделали вывод, что влияние затухающего Эль-Ниньо, который и был первопричиной климатических аномалий, пошло на спад.

Этот июль стал вторым по теплу за всю историю наблюдений агентства, уступив июлю 2023 года — средняя температура достигла 16,91 °C, что на 1,2 градуса выше 30-летнего среднего значения для этого месяца. Тем не менее самые жаркие дни выпали именно на минувший месяц: 22 и 23 июля температура повышалась до 17,16 °C.

По словам старшего климатолога "Коперника" Жюльена Николаса, охлаждающее влияние Ла-Нинья проявится не раньше конца года.

А самое удручающее, что общая тенденция к потеплению сохраняется.

"Общий контекст не изменился — наш климат продолжает теплеть", — заявила заместитель директора C3S Саманта Берджесс. "Ситуация продолжит ухудшаться, потому что мы не прекратили делать то, что делает ее хуже", — объяснил климатолог Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований Годдарда.

Сильнее всего аномальная жара ударила по западу США и Канады, южной и восточной Европе; кроме того, пострадали большая часть Африки, Ближнего Востока и Азии, а также восточная Антарктида.