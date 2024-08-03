Ученые по всему миру предупреждают о глобальной климатической катастрофе к 2050 году

Ученые предупреждают о потенциальной глобальной климатической катастрофе к 2050 году из-за возможного разрушения ключевой системы течений Атлантического океана, которая оказывает значительное влияние на погоду по всему миру. Ожидается, что к концу 2030-х годов эта система может полностью разрушиться, что приведет к изменениям климата, увеличению количества волн, засух и наводнений.

Основная причина предполагаемого краха системы связана с антропогенным воздействием на климат. Эксперт Рене ван Вестен из Утрехтского университета подчеркнул серьезность этой угрозы, основываясь на последних исследованиях.

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