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CNN: система течений Атлантического океана находится под угрозой полного разрушения
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Ученые по всему миру предупреждают о глобальной климатической катастрофе к 2050 году

CNN: система течений Атлантического океана находится под угрозой полного разрушения

Ученые предупреждают о потенциальной глобальной климатической катастрофе к 2050 году из-за возможного разрушения ключевой системы течений Атлантического океана, которая оказывает значительное влияние на погоду по всему миру. Ожидается, что к концу 2030-х годов эта система может полностью разрушиться, что приведет к изменениям климата, увеличению количества волн, засух и наводнений.

Основная причина предполагаемого краха системы связана с антропогенным воздействием на климат. Эксперт Рене ван Вестен из Утрехтского университета подчеркнул серьезность этой угрозы, основываясь на последних исследованиях.

Фото: flickr.com/Konstantin Zamkov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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