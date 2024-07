Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, что изменение климата поспособствовало увеличению продолжительности дня.

Ускорение таяния ледников и перемещение водных масс к экватору привели к увеличению сплюснутости Земли, что повлияло на увеличение продолжительности дня на одну миллисекунду в столетие с 1900 года.

Кроме того, исследование в журнале Nature Geoscience предупредило о потенциальном вреде для экологии озер при продолжающемся потеплении.

Фото: flickr.com/Konstantin Zamkov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)