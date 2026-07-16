Люди стали хуже спать не из-за погоды: причина оказалась совсем в другом
Российские ученые скептически относятся к выводам западных коллег о глобальном влиянии температуры воздуха на сокращение времени отдыха. Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук Владимир Дорохов пояснил NewsInfo, что прямая связь между изменениями климата и качеством ночного восстановления не подтверждается локальными данными.
Ранее агентство Bloomberg опубликовало исследование, согласно которому из-за потепления жители планеты стали спать на 56 часов в год меньше. Авторы материала утверждали, что климатические сдвиги лишают человечество полноценного ночного отдыха.
Эксперты отмечают, что концентрация углекислого газа в помещении может влиять на самочувствие гораздо сильнее, чем внешние погодные условия.
По словам биолога, в российской научной среде подобные корреляции фактически не представлены, а текущие температурные показатели в стране остаются в пределах климатической нормы.
"Я с американскими данными не согласен. Климат меняется неравномерно, отследить прямую закономерность между температурой на улице и продолжительностью сна в масштабах такой огромной страны, как Россия, крайне сложно. У нас нет подтверждений, что изменение погоды массово лишает людей возможности высыпаться", — пояснил биолог.
Вместо поиска внешних причин ученый предлагает сфокусироваться на соблюдении базовых правил биологической гигиены. Исследования показывают, что качественный ночной сон начинается с утреннего ритуала, а строгая дисциплина важнее температурного фона. Специалисты подчеркивают, что игнорирование режима сна провоцирует сбои в работе мозга, чего можно избежать при грамотной настройке биоритмов. При этом медики предупреждают, что недостаток сна заметно снижает концентрацию внимания, что в долгосрочной перспективе угрожает здоровью нервной системы. Важно также учитывать вред сна под работающий телевизор, так как мерцающий экран блокирует выработку мелатонина.
Эксперт советует ложиться спать не позднее полуночи и обязательно проветривать спальню, поддерживая оптимальные условия для организма, независимо от погоды за окном.
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