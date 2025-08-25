Климатологи прогнозируют: осенью и в начале зимы вновь могут появиться признаки Ла-Нинья. Однако учёные уверены — если явление и сформируется, то будет слабым и недолгим.

Что такое Ла-Нинья

Ла-Нинья — холодная фаза климатического цикла Эль-Ниньо — Южное колебание (ЭНЮК). В это время температура поверхности океана в тропической части Тихого океана снижается, а атмосферные потоки меняют траекторию.

Когда формируется Ла-Нинья, струйное течение сдвигается севернее. В результате на север США приходят прохладные и влажные зимы, а юг страны сталкивается с более сухим и тёплым климатом. Кроме того, именно в такие периоды усиливается ураганная активность над Атлантикой.

Прогноз на ближайшие месяцы

По данным Национальной метеорологической службы США, вероятность Ла-Нинья с июля по сентябрь не превышает 21%. Но к концу осени и началу зимы шанс возрастает более чем до 50%. Несмотря на это, специалисты не ожидают кардинальных изменений погоды.

"Если Ла-Нинья сформируется, она, скорее всего, будет слабой, то есть Ла-Нинья не окажет сильного влияния в течение зимы", — pfzdbk профессор-исследователь Университета Майами, автор блога ENSO Национального управления океанических и атмосферных исследований Эмили Беккер.

Исторический контекст

Прошлой зимой Ла-Нинья проявилась лишь на короткое время, поэтому её не внесли в официальную климатическую статистику. Для фиксации события необходимо, чтобы температура океана оставалась ниже порога минимум пять последовательных трёхмесячных периодов.

Эксперты отмечают, что аналогичная ситуация может повториться и в этом году: несколько месяцев с условиями Ла-Нинья, но без статуса "официального события".

Цикл Эль-Ниньо и климатические изменения

Цикл Эль-Ниньо и Ла-Нинья повторяется каждые два-семь лет. Тёплая и холодная фазы обычно длятся по девять-двенадцать месяцев, но их точное наступление предсказать крайне трудно.

Лето 2023 года принесло мощное Эль-Ниньо, которое продлилось до марта 2024-го и стало одной из причин рекордной жары. Но даже без этого природного фактора температура планеты продолжала расти из-за изменения климата.

Чего ждать зимой

"Вполне возможно, что нас ждёт ещё одна зима, подобная той, что была в 2024–2025 годах, с несколькими месяцами Ла-Нинья, но этого будет недостаточно, чтобы считаться событием в исторической статистике", — добавила Эмили Беккер.

Таким образом, предстоящая зима вряд ли принесёт ярко выраженные климатические аномалии, но локальные последствия Ла-Нинья всё же могут ощущаться.