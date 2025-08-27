Код климатической катастрофы: ученые взломали шифр, который не смогли разгадать сами майя

Как засуха может привести к падению одной из самых удивительных цивилизаций древности? Новое исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, проливает свет на эту загадку, основанную на химических отпечатках, найденных в сталагмитах мексиканских пещер. Оно демонстрирует, как климатические изменения стали катализатором краха цивилизации майя более 1000 лет назад.

Уникальные климатические данные

В журнале Science Advances опубликованы результаты, которые представляют собой прорыв в понимании причин упадка майя на полуострове Юкатан в IX и X веках. Исследователи проанализировали изотопы кислорода в сталагмите из пещеры Грутас Цабна и смогли восстановить детальную картину климатических условий того времени. Это позволило выделить данные о влажных и сухих сезонах за 150 лет, что дает уникальное представление о климате в терминальный классический период (871-1021 гг. н. э.).

Ранее предполагалось, что засуха сыграла ключевую роль в крахе майя, однако новое исследование предоставляет наиболее подробную хронологию. Исследователи выявили восемь отдельных засух в сезон дождей, каждая из которых длилась не менее трех лет. Самая продолжительная из них составила 13 лет подряд. Даже с учетом сложных систем управления водными ресурсами, разработанных майя, такие долгие засушливые периоды угрожали сельскохозяйственному производству и, как следствие, выживанию населения.

Соответствие климатических и археологических данных

Данные о климате удивительно точно совпадают с археологическими находками. Например, в периоды сильной засухи прекращалось строительство памятников в таких крупных центрах, как Чичен-Ица.

"Это не обязательно означает, что майя покидали Чичен-Ицу, но, вероятно, у них были более насущные заботы, чем возведение памятников", — отметил Дэниел Х. Джеймс, руководитель исследования.

Это исследование подчеркивает важность понимания того, как сложные общества реагируют на экологические стрессы. Майя, обладая глубокими знаниями в астрономии и сельском хозяйстве, не смогли справиться с повторяющимися засухами.

"Этот период в истории майя веками вызывал интерес", — добавил Джеймс.

Исследование показывает, что климатический стресс был постоянным фоном, усиливающим другие виды социальной напряженности.

Перспективы дальнейших исследований

Исследователи предполагают, что аналогичные данные из других пещер региона могут дать еще более подробную информацию о крахе майя. Это может помочь понять не только характер засух, но и другие климатические колебания, с которыми сталкивались древние общества.

Понимание взаимодействия человека и окружающей среды в прошлом имеет огромное значение для будущего. Исследование майя демонстрирует, как климат может влиять на судьбу целых цивилизаций.