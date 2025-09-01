140 бунтов за 600 лет: неожиданная связь климатических аномалий и восстаний — вопрос, на который ответили учёные

История показывает, что климатические катастрофы могли оказывать прямое влияние на социальные процессы и даже становиться катализатором революций. Учёные из Университета Тулузы установили связь между извержениями вулканов, солнечной активностью и климатическими изменениями в Европе и Северной Америке в период Малого ледникового периода (1250-1860 годы).

Климат и восстания

В это время температура в среднем снизилась почти на два градуса, а количество осадков резко упало. Сельское хозяйство переживало кризис, и это вело к росту социальной напряжённости.

"Мы изучали, совпадают ли всплески беспорядков с изменениями в окружающей среде и теми вызовами, которые они создают для общества", — пояснил палеоклиматолог Давид Каневски.

Исследователи проанализировали данные о 140 восстаниях и сопоставили их с записями о солнечной активности и извержениях. Выяснилось, что холодные фазы Малого ледникового периода совпадали с ростом числа бунтов.

Роль вулканов и Солнца

Крупные извержения временно охлаждали климат, после чего на статистически значимом уровне росло количество восстаний. Аналогичный эффект давали периоды с меньшим числом солнечных пятен, которые также связаны с понижением глобальной температуры.

Снижение температуры всего на 0,6-0,7 °C приводило к почти одному дополнительному восстанию в год. Схожий результат наблюдался при уменьшении количества осадков.

Экономика как решающий фактор

Учёные отметили, что самой сильной зависимостью оказалась связь между ростом цен на зерно и количеством революций. Повышение стоимости пшеницы или ячменя могло добавлять в среднем до 1,16 восстания в год.

Таким образом, климатические потрясения не становились прямой причиной бунтов, но создавали почву для экономического кризиса, дефицита продовольствия и социальной нестабильности.

"Нехватка продовольствия похожа на высохший лес после долгой засухи. Когда к этому добавляются политические или социальные проблемы, они могут стать искрой", — сравнил Каневски.

Пример Французской революции

Одним из ярких примеров стало извержение вулкана Лаки в Исландии в 1783 году. Оно повысило концентрацию диоксида серы в атмосфере и вызвало похолодание. В последующие годы, с 1788 по 1798 год, фиксировалось в среднем 1,4 восстания в год, включая Великую французскую революцию.

Уроки для настоящего

Учёные считают, что изучение Малого ледникового периода помогает понять, с какими вызовами человечество может столкнуться в будущем. Современные климатические изменения развиваются ещё быстрее и способны привести к более тяжёлым последствиям.

"Нынешнее изменение климата может быть гораздо более разрушительным", — предупреждает Каневски.

Вместе с тем не все эксперты согласны с тем, что выявленная корреляция достаточна.

"Я не говорю, что это неправильно, но не думаю, что это большой шаг вперёд по сравнению с тем, что мы знали раньше", — считает Тим Фланнери из Австралийского музея.

Другие исследователи подчеркивают, что не только климат, но и социальная уязвимость обществ определяет исход кризисов.

"Часто не менее важно то, как и почему люди и природные системы становятся уязвимыми", — отметил философ Джереми Мосс.

Три интересных факта