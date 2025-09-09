Когда зима становится революционером: как холод толкал людей на баррикады

Что если бы изменения климата сыграли ключевую роль в крупнейших социальных потрясениях Европы? Историки традиционно объясняют революции политикой, коррупцией и социальным неравенством. Но новое исследование предлагает взглянуть на события под другим углом — через призму экстремальных погодных явлений.

Климат как катализатор исторических событий

Учёные из Тулузского университета и Национального центра научных исследований под руководством Дэвида Каневски проанализировали данные о климате, солнечной активности, вулканических извержениях и ценах на зерно за период с 1250 по 1860 год. Они сопоставили эти данные с историей 140 восстаний в Европе и обнаружили, что климатические изменения оказали значительное влияние на социальные волнения.

Франция конца XVIII века была страной с жёсткой социальной структурой и финансовыми проблемами. В этот период Европа переживала "минимум Дальтона" — время низкой солнечной активности, сопровождающееся суровыми зимами и плохими урожаями.

В 1775 году наступила Мучная война — волна хлебных бунтов из-за нехватки зерна.

В 1783 году извержение вулкана Лаки в Исландии вызвало аномальные погодные явления: жаркое лето с градом и холодные зимы.

К 1788 году урожай во Франции упал более чем на 20%, а зима 1788-1789 стала самой холодной за столетие.

Голод и социальное недовольство выросли до предела — революция стала неизбежной.

Хотя климат не был единственной причиной революции, он стал мощным катализатором, усугубившим уже существующие проблемы.

Климатические волнения по всей Европе

Франция — лишь один пример. Исследование выявило, что в период с 1570 по 1860 год климатические изменения часто провоцировали волнения по всему континенту, особенно в холодные и сухие периоды Малого ледникового периода.

В северной Италии 1590-х годов несколько лет неурожая привели к смертельному продовольственному кризису и восстаниям.

В России суровые зимы и засухи конца XVIII — начала XIX века вызвали крестьянские бунты.

Англия, благодаря более устойчивым институтам после Гражданской войны и "Славной революции", смогла лучше справляться с климатическими потрясениями и избежать масштабных революций.

Революции 1848 года также сопровождались серьёзными климатическими вызовами: неурожаи, голод и рост цен на хлеб усилили социальное напряжение.

Климат — не причина, а усилитель кризисов

Каневски и его коллеги подчёркивают, что климат не является прямой причиной революций. Скорее, экстремальные погодные условия усиливали уже существующие социальные и политические уязвимости, создавая цепочку экологических и человеческих факторов, приводящих к кризисам.

Сегодня мы сталкиваемся с климатическим кризисом, который вызывает экстремальные погодные явления и влияет на сельское хозяйство. История показывает, что сочетание экологических потрясений с социальной нестабильностью может привести к серьёзным последствиям.