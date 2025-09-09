Когда зима становится революционером: как холод толкал людей на баррикады
Что если бы изменения климата сыграли ключевую роль в крупнейших социальных потрясениях Европы? Историки традиционно объясняют революции политикой, коррупцией и социальным неравенством. Но новое исследование предлагает взглянуть на события под другим углом — через призму экстремальных погодных явлений.
Климат как катализатор исторических событий
Учёные из Тулузского университета и Национального центра научных исследований под руководством Дэвида Каневски проанализировали данные о климате, солнечной активности, вулканических извержениях и ценах на зерно за период с 1250 по 1860 год. Они сопоставили эти данные с историей 140 восстаний в Европе и обнаружили, что климатические изменения оказали значительное влияние на социальные волнения.
Франция конца XVIII века была страной с жёсткой социальной структурой и финансовыми проблемами. В этот период Европа переживала "минимум Дальтона" — время низкой солнечной активности, сопровождающееся суровыми зимами и плохими урожаями.
- В 1775 году наступила Мучная война — волна хлебных бунтов из-за нехватки зерна.
- В 1783 году извержение вулкана Лаки в Исландии вызвало аномальные погодные явления: жаркое лето с градом и холодные зимы.
- К 1788 году урожай во Франции упал более чем на 20%, а зима 1788-1789 стала самой холодной за столетие.
- Голод и социальное недовольство выросли до предела — революция стала неизбежной.
Хотя климат не был единственной причиной революции, он стал мощным катализатором, усугубившим уже существующие проблемы.
Климатические волнения по всей Европе
Франция — лишь один пример. Исследование выявило, что в период с 1570 по 1860 год климатические изменения часто провоцировали волнения по всему континенту, особенно в холодные и сухие периоды Малого ледникового периода.
- В северной Италии 1590-х годов несколько лет неурожая привели к смертельному продовольственному кризису и восстаниям.
- В России суровые зимы и засухи конца XVIII — начала XIX века вызвали крестьянские бунты.
- Англия, благодаря более устойчивым институтам после Гражданской войны и "Славной революции", смогла лучше справляться с климатическими потрясениями и избежать масштабных революций.
- Революции 1848 года также сопровождались серьёзными климатическими вызовами: неурожаи, голод и рост цен на хлеб усилили социальное напряжение.
Климат — не причина, а усилитель кризисов
Каневски и его коллеги подчёркивают, что климат не является прямой причиной революций. Скорее, экстремальные погодные условия усиливали уже существующие социальные и политические уязвимости, создавая цепочку экологических и человеческих факторов, приводящих к кризисам.
Сегодня мы сталкиваемся с климатическим кризисом, который вызывает экстремальные погодные явления и влияет на сельское хозяйство. История показывает, что сочетание экологических потрясений с социальной нестабильностью может привести к серьёзным последствиям.
- В XVIII веке крестьяне штурмовали Бастилию, требуя хлеба, не зная о солнечных циклах или вулканах.
- Современные общества более сложны, но и уязвимости остаются.
- Вопрос в том, готовы ли мы лучше справляться с вызовами, чем Франция XVIII века.
