Птицы
Птицы
© commons.wikimedia.org by jvl!o (Julio Maldonado Mourelle) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:18

Сначала остались утки, теперь — дрозды: кто ещё решит зимовать на Урале

Орнитолог Нина Садыкова: из-за мягких зим птицы дольше остаются на Урале

Глобальное потепление, о котором ученые говорят уже не одно десятилетие, проявляется даже в привычках птиц. Свердловская область — яркий пример: перелетные виды начинают вести себя совсем не так, как раньше.

"Птицы стали задерживаться"

Орнитолог из Екатеринбурга Нина Садыкова поделилась наблюдениями:

"На Урале стали настолько мягкие зимы, что у птиц смещаются сроки прилета и отлета: они прилетают раньше, а улетают позже, подольше задерживаясь у нас. Некоторые виды вообще перестают улетать — утки, дрозды, зарянки. Если раньше какие-то виды птиц не могли оставаться, то теперь могут и остаются в городах и не только".

Кто изменил привычки

По словам специалиста, дольше задерживаются горихвостки, зяблики, стрижи. А местные обитатели — например, вороны и дрозды-рябинники — начинают гнездиться почти в марте.

"Такого раньше и представить себе было нельзя, а сейчас сплошь и рядом", — отмечает Садыкова.

Она добавляет, что подобная адаптация птиц к новым климатическим условиям — хороший знак: живой мир находит способы приспособиться.

Потепление и его последствия

Глобальное потепление — это долгосрочное повышение средней температуры Земли из-за изменения теплового баланса атмосферы. Оно затронуло и Большой Урал: климат здесь становится мягче, но вместе с этим возникают и сбои. Аномальные морозы, засухи, наводнения — всё это специалисты связывают именно с изменениями климата.

