Природа сошла с ума: одуванчики цветут, а грибники несут из леса полные корзины лисичек

Декабрь в Чувашии больше похож на затянувшуюся осень: на полянках цветут одуванчики, на деревьях набухают почки, а в корзины грибников ложатся лисички и зимние опята. Об этом рассказывает еженедельник "Аргументы и Факты", ссылаясь на заслуженного эколога России Альберта Ластухина и местных любителей "тихой охоты".

Зима меняет характер

Тёплый ноябрь плавно перетёк в такой же мягкий декабрь, и для природы это уже не исключение, а новая норма. Ластухин напоминает, что на климат влияет совокупность факторов — от астрономических процессов до накопления углекислого газа и усиления парникового эффекта. По его словам, всё это ведёт к дефициту пресной воды, таянию ледников и смещению природных зон.

"К сожалению, для нашей планеты это грозит серьёзным дефицитом пресной воды. Температура растёт, ледники тают. Со временем степи будут наступать, а леса, напротив, отступать… Уже сейчас засуха становится частым явлением. Лет 20-40 назад засуха была каждый десятый год. Теперь же наступает через каждые пять лет", — отмечает Альберт Ластухин.

Для средней полосы снежные зимы с крепкими морозами становятся редкостью, регион постепенно привыкает к "европейскому" сценарию — мягкому, тёплому и непредсказуемому.

Новые виды и редкое сияние

К изменениям приспосабливаются и животные, и растения. Эколог рассказывает, что в Чувашии фиксируют видов, которые раньше считались типично южными. Так, в районе посёлка Альгешево уже замечали шакалов. Вслед за ними закрепились богомолы, а также теплолюбивые бабочка махаон и кузнечик пластинокрыл — своего рода биологические индикаторы происходящих перемен.

"Не так давно у нас появились богомолы. А ведь о них известно, что они не живут в холодном климате. С недавнего времени у нас можно встретить теплолюбивых бабочку махаона и кузнечика пластинокрыла. Этих животных можно назвать индикаторами. Их появление у нас — подтверждение того, что климат серьёзно меняется. Да что уж говорить! Алыча, абрикосы, виноград, арбузы — и эти южные культуры чувствуют себя у нас вполне комфортно", — говорит Альберт Аркадьевич.

Ещё один эффект — регулярное северное сияние, в том числе недавно наблюдавшееся редкое красное свечение неба, которое раньше считалось почти экзотикой для этих мест.

Лисички в декабре и "разведчики" среди растений

Сами растения реагируют на новые условия по-своему. Ластухин объясняет, что осеннее цветение для части видов не уникально: отдельные экземпляры выступают своеобразными "разведчиками", пробуя распуститься раньше остальных. Так они как бы "проверяют" обстановку и "решают", стоит ли основной массе ждать весны или продолжать вегетацию.

Грибной сезон тоже меняет привычные границы. Эколог напоминает, что некоторые виды традиционно растут поздней осенью и зимой — это, например, зимние опята (фламмулины), ярко-оранжево-жёлтые грибы, которые растут на деревьях и пнях, защищаясь так от стужи и ночных заморозков. По его словам, примерно раз в десятилетие поздней осенью появляется и урожай лисичек, и нынешний сезон как раз стал таким исключительным случаем.

Зимняя "тихая охота" и гречка с лисичками

Профессиональный грибник из Чебоксар Ольга Софронова признаётся, что нынешний год стал для её семьи рекордным — лисички удавалось собирать уже в начале зимы. Обычно в это время она с мужем ищет зимние опята.

"Фламмулины — мои самые любимые грибы, из них очень вкусный суп получается, с кремовым, орехово-сливочным вкусом. Я их замораживаю. У них есть природный антифриз, они ведь всю зиму растут, до весны. После разморозки фламмулины полностью восстанавливаются, как будто их только что собрали", — рассказывает грибник.

Прогулки по лесу сопровождаются не только богатой грибной корзиной, но и встречами со следами диких животных. В этом году в привычных грибных местах люди не раз видели медведя. Софронова говорит, что им повезло не столкнуться с хищником напрямую, но они замечали разворошённые муравейники, явно оставленные зверем.

Ольга делится и постным рецептом гречневой каши с лисичками. Грибы она советует отварить 15 минут, затем откинуть на дуршлаг, а отвар процедить через сито. Лук и морковь нужно обжарить на сковороде, добавить лисички и жарить ещё около 15 минут. Промытое зерно гречки варят в грибном отваре, а на этапе почти полной готовности соединяют с лисичками, солят и держат на огне ещё примерно пять минут. Если блюдо готовят не в пост, к лисичкам во время жарки можно добавить сметану, а в уже приготовленную кашу — сливочное масло.