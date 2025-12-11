Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
грибы на дереве
грибы на дереве
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:08

Природа сошла с ума: одуванчики цветут, а грибники несут из леса полные корзины лисичек

В Чувашии зимой собирают лисички и опята — Ластухин

Декабрь в Чувашии больше похож на затянувшуюся осень: на полянках цветут одуванчики, на деревьях набухают почки, а в корзины грибников ложатся лисички и зимние опята. Об этом рассказывает еженедельник "Аргументы и Факты", ссылаясь на заслуженного эколога России Альберта Ластухина и местных любителей "тихой охоты".

Зима меняет характер

Тёплый ноябрь плавно перетёк в такой же мягкий декабрь, и для природы это уже не исключение, а новая норма. Ластухин напоминает, что на климат влияет совокупность факторов — от астрономических процессов до накопления углекислого газа и усиления парникового эффекта. По его словам, всё это ведёт к дефициту пресной воды, таянию ледников и смещению природных зон.

"К сожалению, для нашей планеты это грозит серьёзным дефицитом пресной воды. Температура растёт, ледники тают. Со временем степи будут наступать, а леса, напротив, отступать… Уже сейчас засуха становится частым явлением. Лет 20-40 назад засуха была каждый десятый год. Теперь же наступает через каждые пять лет", — отмечает Альберт Ластухин.

Для средней полосы снежные зимы с крепкими морозами становятся редкостью, регион постепенно привыкает к "европейскому" сценарию — мягкому, тёплому и непредсказуемому.

Новые виды и редкое сияние

К изменениям приспосабливаются и животные, и растения. Эколог рассказывает, что в Чувашии фиксируют видов, которые раньше считались типично южными. Так, в районе посёлка Альгешево уже замечали шакалов. Вслед за ними закрепились богомолы, а также теплолюбивые бабочка махаон и кузнечик пластинокрыл — своего рода биологические индикаторы происходящих перемен.

"Не так давно у нас появились богомолы. А ведь о них известно, что они не живут в холодном климате. С недавнего времени у нас можно встретить теплолюбивых бабочку махаона и кузнечика пластинокрыла. Этих животных можно назвать индикаторами. Их появление у нас — подтверждение того, что климат серьёзно меняется. Да что уж говорить! Алыча, абрикосы, виноград, арбузы — и эти южные культуры чувствуют себя у нас вполне комфортно", — говорит Альберт Аркадьевич.

Ещё один эффект — регулярное северное сияние, в том числе недавно наблюдавшееся редкое красное свечение неба, которое раньше считалось почти экзотикой для этих мест.

Лисички в декабре и "разведчики" среди растений

Сами растения реагируют на новые условия по-своему. Ластухин объясняет, что осеннее цветение для части видов не уникально: отдельные экземпляры выступают своеобразными "разведчиками", пробуя распуститься раньше остальных. Так они как бы "проверяют" обстановку и "решают", стоит ли основной массе ждать весны или продолжать вегетацию.

Грибной сезон тоже меняет привычные границы. Эколог напоминает, что некоторые виды традиционно растут поздней осенью и зимой — это, например, зимние опята (фламмулины), ярко-оранжево-жёлтые грибы, которые растут на деревьях и пнях, защищаясь так от стужи и ночных заморозков. По его словам, примерно раз в десятилетие поздней осенью появляется и урожай лисичек, и нынешний сезон как раз стал таким исключительным случаем.

Зимняя "тихая охота" и гречка с лисичками

Профессиональный грибник из Чебоксар Ольга Софронова признаётся, что нынешний год стал для её семьи рекордным — лисички удавалось собирать уже в начале зимы. Обычно в это время она с мужем ищет зимние опята.

"Фламмулины — мои самые любимые грибы, из них очень вкусный суп получается, с кремовым, орехово-сливочным вкусом. Я их замораживаю. У них есть природный антифриз, они ведь всю зиму растут, до весны. После разморозки фламмулины полностью восстанавливаются, как будто их только что собрали", — рассказывает грибник.

Прогулки по лесу сопровождаются не только богатой грибной корзиной, но и встречами со следами диких животных. В этом году в привычных грибных местах люди не раз видели медведя. Софронова говорит, что им повезло не столкнуться с хищником напрямую, но они замечали разворошённые муравейники, явно оставленные зверем.

Ольга делится и постным рецептом гречневой каши с лисичками. Грибы она советует отварить 15 минут, затем откинуть на дуршлаг, а отвар процедить через сито. Лук и морковь нужно обжарить на сковороде, добавить лисички и жарить ещё около 15 минут. Промытое зерно гречки варят в грибном отваре, а на этапе почти полной готовности соединяют с лисичками, солят и держат на огне ещё примерно пять минут. Если блюдо готовят не в пост, к лисичкам во время жарки можно добавить сметану, а в уже приготовленную кашу — сливочное масло.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Башкирия и Абхазия подписали план сотрудничества до 2030 года 30.11.2025 в 22:52
Символ курорта оживёт заново: Башкирия включилась в восстановление главной линии Сухума

Абхазия и Башкирия утвердили план сотрудничества до 2030 года. В числе ключевых проектов — восстановление сухумской набережной силами башкирских строителей.

Читать полностью » Губернатор Федорищев на встрече с матерями поддержал идею школы наставников многодетных семей 30.11.2025 в 22:48
Самарская область делает ставку на семьи: встреча с матерями раскрыла новые меры поддержки

Губернатор Самарской области встретился с многодетными и приёмными матерями, обсудил поддержку семей и инициативы, затрагивающие детей и участников СВО.

Читать полностью » Мордовия стала лидером в ПФО по росту налоговых поступлений 29.11.2025 в 23:08
Регион, который умеет считать деньги: Мордовия бьёт собственные рекорды

Мордовия впервые вышла в лидеры ПФО по темпам роста налогов: служба фиксирует двузначные приросты, а регион удваивает доходы бюджета за пять лет.

Читать полностью » Приволжский федеральный округ собрал 33 млн тонн зерна и стал лидером по урожаю 29.11.2025 в 18:49
Зерновой рывок, который может изменить рынок: ПФО добился рекордного урожая

Приволжский федеральный округ стал лидером по сбору зерна — урожай превысил прошлогодний на 20%. Нижегородская область показала рекордную для десятилетия урожайность.

Читать полностью » На территории 29.11.2025 в 13:37
Загорелось там, где не должно гореть: в Татарстане пожар охватил склад аккумуляторов

На территории ОЭЗ «Алабуга» загорелся крупный склад аккумуляторов. Пожар охватил пять тысяч квадратов, пострадавших нет, а тушение продолжается.

Читать полностью » В Самаре завершили ключевой этап строительства станции метро 27.11.2025 в 19:02
Самара делает шаг к метро нового поколения: 11-я станция вошла в финальную фазу строительства

В Самаре досрочно завершили проходку тоннеля станции «Театральная», а власти объявили о планах ускорить строительство и готовить объект к запуску в 2027 году.

Читать полностью » В Оренбурге из школы создают лицей с инженерным уклоном — губернатор Солнцев 27.11.2025 в 12:30
Из обычной школы — в центр технологий: в Оренбурге строят учебное заведение, в котором учат профессиям будущего

В Оренбурге обычная школа превращается в Политехнический лицей с инженерными направлениями и современной лабораторной базой, готовясь принять почти две тысячи учеников.

Читать полностью » Пермский край запретил розничную продажу вейпов с марта 2026 27.11.2025 в 11:42
Пермский край ставит точку в продаже вейпов: с 2026 года регион уходит в режим запрета

Пермский край с марта 2026 года вводит полный запрет на продажу вейпов, усиливая ответственность для нарушителей и формируя новый региональный подход к контролю рынка.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Полиция Пхукета начала массовые проверки туристов на улицах — Турпром
ЮФО
В Новороссийске зафиксировали превышение ПДК взвешенных частиц — Кубань 24
Экономика
Рублёвые вклады стали выгоднее валютных — Горбунова
УрФО
Красную икру продают по 65 рублей за банку в Челябинске — URA.RU
Общество
УК обязана вернуть батарею до начала отопительного сезона — Корнилов
Экономика
Инвесторы перешли с вкладов на облигации из-за снижения ставки — Кабаков
Экономика
Объем наличных рублей в России достиг 16,4 трлн — Центробанк
Красота и здоровье
Бальзам La Mer делает губы мягкими и ухоженными — мнение косметологов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet