Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мозг и болевые сигналы
Мозг и болевые сигналы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:29

Решения в мозге рождаются раньше, чем мы думаем — новая карта доказала это

Нейробиологи картировали 600 тысяч клеток мозга мышей и уточнили процесс принятия решений

В мире науки снова заговорили об океанах. Исследование, объединившее данные 25 климатических моделей, предсказало: Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC), включающая Гольфстрим, может ослабеть уже к 2060-м годам. Этот процесс способен вызвать радикальные изменения климата по всей планете. Учёные назвали результаты работы "серьёзным сигналом к пробуждению климата".

Тем временем в южной Атлантике разрушается гигантский айсберг A23a, некогда крупнейший в мире. А в глубинах Тихого океана исследователи обнаружили огромную гидротермальную систему, которая, возможно, хранит ответы на вопросы о происхождении жизни на Земле.

Новый взгляд на мозг

Команда нейробиологов совершила прорыв: два масштабных исследования охватили более 600 тысяч клеток мозга мышей — около 95% всего мозга. Это крупнейшее картирование подобного рода.

Учёные выяснили, что процесс принятия решений в мозге устроен гораздо сложнее, чем предполагалось раньше. Активность не ограничивается лишь линейной цепочкой от зрительного восприятия до абстрактного мышления. В работу вовлекается гораздо больше отделов, а решения начинают формироваться раньше, чем ожидали исследователи. Пока что выводы носят корреляционный характер, но учёные намерены выяснить, какие именно области мозга реально участвуют в этом процессе.

Животные с феноменальным слухом

Когда речь заходит о самом остром слухе в природе, чаще всего вспоминают летучих мышей. Но их жертвы тоже не отстают: большие восковые моли научились улавливать ультразвуковые сигналы нападающих хищников, что помогает им выживать.

Лучший слух — понятие относительное: его качество зависит не только от способности слышать, но и от того, насколько это важно для выживания. Именно поэтому список претендентов на "лучший слух" в животном мире остаётся открытым.

Искусственный интеллект и психическое здоровье

Новое исследование поставило под сомнение эффективность мер против самоубийств в трёх популярных чат-ботах: ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) и Claude (Anthropic). Их ответы оказались настолько непоследовательными, что потенциально могли причинить вред пользователям.

Особенно остро эта тема зазвучала после иска родителей 16-летнего Адама Рейна против OpenAI. По их словам, именно советы чат-бота подтолкнули подростка к трагическому шагу.

Учёные выяснили, что ChatGPT давал прямые ответы на опасные вопросы в 78% случаев. Это вызывает тревогу, ведь всё больше людей обращаются к ИИ за поддержкой в вопросах психического здоровья.

В поисках другой жизни

Телескоп имени Джеймса Уэбба, стоивший 10 миллиардов долларов, продолжает искать признаки обитаемых миров за пределами Солнечной системы. Одной из главных целей стала планета K2-18b, находящаяся в 120 световых годах от Земли.

Учёные спорят о том, что её атмосфера может содержать едкие газы. Единственное, что объединяет мнения исследователей, — вероятность того, что планета пахнет сладкой капустой. Вопрос, связаны ли эти запахи с биологическими процессами, остаётся без ответа.

Первый взгляд на Землю с Луны

Чёрно-белый снимок NASA Lunar Orbiter 1 стал первым изображением Земли, сделанным с Луны. На фото, где над тенями Южного полюса едва виднеется планета, нет привычной "открыточной красоты". Однако для истории этот случайный кадр стал настоящим символом начала космической эры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Магнитные поля после Большого взрыва оказались сопоставимы с электрической активностью мозга — вывод учёных сегодня в 0:22

Первые мгновения Вселенной скрывают тайну магнитизма, сравнимого с мыслью человека

Новое исследование показало, что первые магнитные поля Вселенной были в миллиарды раз слабее магнита на холодильнике — и сопоставимы с мозговой активностью.

Читать полностью » Учёные обнаружили, что микроРНК регулирует восстановление почечных тканей при диабете вчера в 23:49

Молекула в крови предупреждает о сбое почек — шанс избежать таблеточной жизни

Учёные открыли биомаркер miR-423-5p, который защищает почки и обещает прорыв в лечении хронических болезней. Раннее обнаружение рисков теперь возможно?

Читать полностью » Хроническое воспаление у детей связано с условиями окружающей среды — данные проекта HELIX/ATHLETE вчера в 23:33

Секрет крепкого здоровья у детей оказался не в аптеке, а в обычных мелочах

Исследование раскрывает, как чистый воздух, природа, питание и общение укрепляют иммунитет детей. Узнайте, почему это важно для здоровья в будущем.

Читать полностью » Археологи нашли медный слиток эпохи железного века в Швеции вчера в 22:47

Слиток под забором: как случайная находка в саду связала Швецию с Испанией

В шведском саду нашли древний слиток — первый в стране! Он раскрывает секреты торговли металлами между Скандинавией и Испанией. Что скрывает эта находка?

Читать полностью » Депрессия ухудшает когнитивные функции у взрослых, выяснили китайские учёные вчера в 22:30

Здоровый образ жизни, который спасает память и внимание от депрессии

Китайские учёные выявили связь депрессии с когнитивными нарушениями, но здоровый образ жизни может смягчить эффект. Исследование с 12,5 тыс. участников раскрывает важные детали.

Читать полностью » Археологи нашли фреску с зороастрийскими жрецами в Пенджикенте вчера в 21:44

Ритуалы на грани эпох: как одна фреска меняет представление о религии Средней Азии

В Таджикистане обнаружена редкая фреска с изображением согдийских жрецов, раскрывающая тайны религиозных обрядов и культуры Великого шелкового пути в эпоху поздней античности.

Читать полностью » Археологи нашли бронзовый шлем на Эгадских островах вчера в 21:28

Как находка бронзового шлема у Эгадских островов меняет понимание истории и археологии

В Сицилии подняли шлем из битвы 241 г. до н. э. Что скрывает морское дно? Редкая находка раскрывает секреты древней войны и технологий.

Читать полностью » Археологическая экспедиция во Фрайбурге выявила гончарную мастерскую с игрушками вчера в 20:41

Ирония судьбы: во Фрайбурге игрушки средневековья смеются над современностью

Во Фрайбурге обнаружена средневековая гончарная мастерская с уникальными глиняными игрушками XIV века. Раскопки раскрывают тайны детства и городского планирования в средневековом городе.

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат Мимоза со скумбрией готовится с использованием копченой рыбы
Еда

Рецепты маринованных огурцов с кетчупом: варианты с острым и мягким вкусом
Авто и мото

Audi подтвердила отказ от пятицилиндрового двигателя 2.5 TFSI из-за норм Евро-7
Наука и технологии

Опрос Live Science: лишь 13% респондентов уверены, что ИИ улучшит жизнь
Спорт и фитнес

Жим лёжа и наклонная скамья: как эффективно прорабатывать грудные мышцы
Дом

Утренняя зарядка для похудения: фитнес-эксперт Роберт Бабаян назвал эффективный комплекс
Туризм

Stadler поставила BVG первый поезд метро серии JK для Берлина
Авто и мото

Под отзыв попали 23 тысячи Lada Niva Legend и Niva Travel — Росстандарт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet