В мире науки снова заговорили об океанах. Исследование, объединившее данные 25 климатических моделей, предсказало: Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC), включающая Гольфстрим, может ослабеть уже к 2060-м годам. Этот процесс способен вызвать радикальные изменения климата по всей планете. Учёные назвали результаты работы "серьёзным сигналом к пробуждению климата".

Тем временем в южной Атлантике разрушается гигантский айсберг A23a, некогда крупнейший в мире. А в глубинах Тихого океана исследователи обнаружили огромную гидротермальную систему, которая, возможно, хранит ответы на вопросы о происхождении жизни на Земле.

Новый взгляд на мозг

Команда нейробиологов совершила прорыв: два масштабных исследования охватили более 600 тысяч клеток мозга мышей — около 95% всего мозга. Это крупнейшее картирование подобного рода.

Учёные выяснили, что процесс принятия решений в мозге устроен гораздо сложнее, чем предполагалось раньше. Активность не ограничивается лишь линейной цепочкой от зрительного восприятия до абстрактного мышления. В работу вовлекается гораздо больше отделов, а решения начинают формироваться раньше, чем ожидали исследователи. Пока что выводы носят корреляционный характер, но учёные намерены выяснить, какие именно области мозга реально участвуют в этом процессе.

Животные с феноменальным слухом

Когда речь заходит о самом остром слухе в природе, чаще всего вспоминают летучих мышей. Но их жертвы тоже не отстают: большие восковые моли научились улавливать ультразвуковые сигналы нападающих хищников, что помогает им выживать.

Лучший слух — понятие относительное: его качество зависит не только от способности слышать, но и от того, насколько это важно для выживания. Именно поэтому список претендентов на "лучший слух" в животном мире остаётся открытым.

Искусственный интеллект и психическое здоровье

Новое исследование поставило под сомнение эффективность мер против самоубийств в трёх популярных чат-ботах: ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) и Claude (Anthropic). Их ответы оказались настолько непоследовательными, что потенциально могли причинить вред пользователям.

Особенно остро эта тема зазвучала после иска родителей 16-летнего Адама Рейна против OpenAI. По их словам, именно советы чат-бота подтолкнули подростка к трагическому шагу.

Учёные выяснили, что ChatGPT давал прямые ответы на опасные вопросы в 78% случаев. Это вызывает тревогу, ведь всё больше людей обращаются к ИИ за поддержкой в вопросах психического здоровья.

В поисках другой жизни

Телескоп имени Джеймса Уэбба, стоивший 10 миллиардов долларов, продолжает искать признаки обитаемых миров за пределами Солнечной системы. Одной из главных целей стала планета K2-18b, находящаяся в 120 световых годах от Земли.

Учёные спорят о том, что её атмосфера может содержать едкие газы. Единственное, что объединяет мнения исследователей, — вероятность того, что планета пахнет сладкой капустой. Вопрос, связаны ли эти запахи с биологическими процессами, остаётся без ответа.

Первый взгляд на Землю с Луны

Чёрно-белый снимок NASA Lunar Orbiter 1 стал первым изображением Земли, сделанным с Луны. На фото, где над тенями Южного полюса едва виднеется планета, нет привычной "открыточной красоты". Однако для истории этот случайный кадр стал настоящим символом начала космической эры.