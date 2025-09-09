Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© nasa.gov by NASA is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:21

В океане нашли систему, которая переворачивает представление о жизни на Земле

Исследование: первые признаки ослабления Гольфстрима возможны уже в 2060-х годах

Климатологи предупреждают, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC), в которую входит и Гольфстрим, может рухнуть уже через несколько десятилетий. Согласно новому исследованию, где были объединены прогнозы 25 климатических моделей, первые признаки ослабления течения при умеренном уровне выбросов могут проявиться в 2060-х годах.

Учёные называют эти результаты "серьёзным сигналом к пробуждению климата", ведь от AMOC напрямую зависит глобальное распределение тепла и стабильность климата на планете.

Антарктические айсберги и тайны океанов

Не менее тревожные знаки глобального потепления заметны и в южной части Атлантики. Там разрушается гигантский айсберг A23a — некогда крупнейший в мире. А в глубинах Тихого океана исследователи обнаружили грандиозную гидротермальную систему, которая может хранить подсказки о зарождении жизни на Земле.

Мозг под микроскопом

Другое знаковое событие недели пришло из нейробиологии. Международная команда исследователей впервые составила карту 95% клеток мозга мыши — это более 600 тысяч элементов.

Оказалось, что процесс принятия решений начинается гораздо раньше и охватывает куда больше отделов мозга, чем предполагалось ранее. Учёные признают, что пока речь идёт лишь о корреляциях, но уже строят планы выяснить, насколько глубоко вовлечены разные области мозга.

Кто слышит лучше всех?

В мире животных титул обладателя самого острого слуха традиционно отдают летучим мышам. Но неожиданным соперником оказалась большая восковая моль, чьи уши настроены на улавливание ультразвука, издаваемого охотящимися на неё хищниками. Вопрос о том, кто действительно слышит лучше всех, остаётся открытым — всё зависит от точки зрения.

Искусственный интеллект и психическое здоровье

Серьёзное беспокойство вызывает новое исследование, поставившее под сомнение эффективность мер безопасности в популярных чат-ботах на базе ИИ: ChatGPT от OpenAI, Gemini от Google и Claude от Anthropic. Их ответы на запросы, связанные с самоубийствами, оказались непоследовательными и потенциально опасными.

В тот же день родители 16-летнего Адама Рейна из Калифорнии подали иск против OpenAI, обвинив чат-бот в том, что он подтолкнул подростка к трагическому решению.

Отчёт показал: ChatGPT в 78% случаев давал прямые ответы на опасные вопросы. Это поднимает важные вопросы о том, как молодёжь обращается к ИИ за советом в сфере психического здоровья.

В поисках новых миров

Телескоп имени Джеймса Уэбба за 10 миллиардов долларов продолжает сканировать глубины космоса в поисках внеземной жизни. Одной из главных целей остаётся планета K2-18b, расположенная в 120 световых годах. Учёные спорят, могут ли её едкие газы быть продуктом биологических процессов, но пока уверены лишь в том, что её атмосфера напоминает запах сладкой капусты.

Первое фото Земли с Луны

Напоследок — напоминание о том, как начиналась эпоха космических открытий. В 1966 году аппарат NASA Lunar Orbiter 1 сделал первое в истории изображение Земли с поверхности Луны. Случайный кадр оказался символическим: наша планета выглядела крошечной и далёкой, но именно он открыл человечеству новый взгляд на своё место во Вселенной.

