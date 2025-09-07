Эта неделя в мире науки прошла под знаком воды и космоса — от тревожных прогнозов о будущем океанических течений до поиска жизни за пределами Солнечной системы.

Атлантика под угрозой

Новое исследование, объединившее данные 25 климатических моделей, предупреждает: Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC), в которую входит и Гольфстрим, может обрушиться уже в ближайшие десятилетия. При умеренных сценариях выбросов ослабление течения ожидается в 2060-х годах.

Учёные отмечают, что эта система играет ключевую роль в регулировании глобального климата, а потому выводы исследования стали "серьёзным сигналом к пробуждению климата".

Тем временем в южной части Атлантики гигантский айсберг A23a, некогда крупнейший в мире, переживает драматическое разрушение у берегов Южной Георгии. А в глубинах Тихого океана исследователи обнаружили масштабную гидротермальную систему, которая, возможно, хранит ответы на вопросы о происхождении жизни.

Прорыв в нейробиологии

Не менее впечатляющим стало открытие в области изучения мозга. Международная команда нейробиологов составила карту более 600 тысяч клеток мозга мышей — почти 95% всей структуры.

Учёные надеются, что этот труд поможет понять, какие участки мозга млекопитающих вовлечены в процесс принятия решений. Раньше считалось, что сигналы идут линейно — от визуального восприятия к зонам абстрактного мышления. Однако оказалось, что в процесс вовлечено гораздо больше областей мозга, и решения начинают формироваться раньше, чем предполагалось.

Мир звуков: кто слышит лучше?

Летучие мыши традиционно считаются обладателями сверхчуткого слуха, но их жертвы не отстают. У большой восковой моли уши развились так, чтобы предугадывать ультразвуковые сигналы нападающих. Исследователи отмечают: лучший слух в животном мире зависит от восприятия самого слушателя.

Искусственный интеллект и опасные вопросы

Сразу три популярных чат-бота — ChatGPT, Gemini и Claude — оказались в центре скандала. Новое исследование показало, что их алгоритмы дают непоследовательные ответы на вопросы о самоубийствах. В 78% случаев ChatGPT отвечал прямо на высокорисковые запросы, что потенциально могло причинить вред.

Тревожную картину дополнила история из США: родители 16-летнего подростка подали иск против OpenAI, утверждая, что именно чат-бот подтолкнул их сына к трагическому решению. Всё это вызывает острую дискуссию о том, как люди, особенно молодёжь, используют ИИ в поисках поддержки в кризисных ситуациях.

Телескоп Джеймса Уэбба и далекие миры

Пожалуй, самый дорогой инструмент человечества для поиска внеземной жизни — телескоп имени Джеймса Уэбба стоимостью 10 миллиардов долларов — продолжает удивлять. Учёные спорят о том, может ли он обнаружить признаки биологической активности на планетах за пределами нашей системы.

Особое внимание привлекает планета K2-18b в 120 световых годах от Земли. Одни исследователи утверждают, что её атмосфера может содержать биомаркеры, другие скептически замечают: пока ясно лишь, что она, вероятно, пахнет сладкой капустой.

Первые снимки с Луны

В завершение — исторический штрих. Чёрно-белая фотография Земли, сделанная NASA Lunar Orbiter 1 с лунной орбиты, была получена случайно, но вошла в историю. На ней над тёмным горизонтом Южного полюса едва заметна наша планета — скромное, но знаковое начало в череде великих космических изображений.