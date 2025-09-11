Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:11

Чем выше градусы, тем слаще жизнь: как климат влияет на рост ожирения

Учёные: каждый градус жары повышает ежедневное потребление сахара на 0,7 г

Учёные обнаружили, что изменение климата может косвенно влиять на рост числа случаев ожирения. Исследование, опубликованное в Nature Climate Change, показало: в жаркие дни люди чаще выбирают сладкие газированные напитки, соки и мороженое. Всё это приводит к повышенному потреблению сахара.

Что показал анализ

В течение 15 лет специалисты изучали данные о покупках продуктов и выявили закономерность:

  • каждый дополнительный градус в диапазоне от 12 до 30 °C увеличивает потребление сахара примерно на 0,7 грамма в день;

  • сильнее всего к этому склонны люди с низкими доходами, которые и так имеют ограниченный доступ к здоровому питанию.

Возможные последствия

Если ситуация будет развиваться по "наихудшему сценарию" изменения климата, то к концу века у наиболее уязвимых групп ежедневное потребление сахара может вырасти на 5 граммов.

Это напрямую связано с повышением рисков:

  • ожирения,

  • диабета,

  • сердечно-сосудистых заболеваний.

Дополнительная нагрузка на медицину

Учёные подчёркивают: глобальное потепление усугубляет существующую проблему. Уже сегодня сахар является одним из ключевых факторов эпидемии ожирения, а рост температур только усиливает нагрузку на системы здравоохранения.

