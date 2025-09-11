Чем выше градусы, тем слаще жизнь: как климат влияет на рост ожирения
Учёные обнаружили, что изменение климата может косвенно влиять на рост числа случаев ожирения. Исследование, опубликованное в Nature Climate Change, показало: в жаркие дни люди чаще выбирают сладкие газированные напитки, соки и мороженое. Всё это приводит к повышенному потреблению сахара.
Что показал анализ
В течение 15 лет специалисты изучали данные о покупках продуктов и выявили закономерность:
-
каждый дополнительный градус в диапазоне от 12 до 30 °C увеличивает потребление сахара примерно на 0,7 грамма в день;
-
сильнее всего к этому склонны люди с низкими доходами, которые и так имеют ограниченный доступ к здоровому питанию.
Возможные последствия
Если ситуация будет развиваться по "наихудшему сценарию" изменения климата, то к концу века у наиболее уязвимых групп ежедневное потребление сахара может вырасти на 5 граммов.
Это напрямую связано с повышением рисков:
-
ожирения,
-
диабета,
-
сердечно-сосудистых заболеваний.
Дополнительная нагрузка на медицину
Учёные подчёркивают: глобальное потепление усугубляет существующую проблему. Уже сегодня сахар является одним из ключевых факторов эпидемии ожирения, а рост температур только усиливает нагрузку на системы здравоохранения.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru