0,7 грамма на градус — как глобальное потепление незаметно превращает нас в сладкоежек

Учёные установили необычную связь между изменением климата и ростом числа людей с лишним весом. Оказалось, что глобальное потепление влияет не только на погоду и экосистемы, но и на пищевые привычки.

Как жара связана с едой

Исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, показало: чем выше температура, тем больше люди стараются охладиться и утолить жажду. Но вместо обычной воды многие выбирают сладкие газированные напитки или мороженое.

В результате растёт потребление сахара, что напрямую влияет на набор веса.

Данные исследования

В США было зафиксировано, что при температуре от 12 до 30 °C потребление сахара увеличивается на 0,7 грамма на каждый градус. То есть даже небольшой рост температуры ведёт к заметному росту калорийности рациона.

Кто подвержен сильнее

Особенно выражена эта зависимость среди людей с низким доходом и невысоким уровнем образования. Именно они чаще делают выбор в пользу дешёвых и сладких напитков, вместо того чтобы отдавать предпочтение воде или здоровым перекусам.

Такой тренд может объяснить, почему в странах с тёплым климатом и высокой доступностью сладких продуктов проблема ожирения стоит особенно остро.

Возможные последствия

Учёные предупреждают: с дальнейшим ростом глобальной температуры ситуация может усугубляться. Повышение средней температуры даже на несколько градусов способно увеличить потребление сахара в масштабах целых стран.

Это означает, что борьба с ожирением в будущем должна учитывать не только социальные и медицинские факторы, но и климатические изменения.

Три интересных факта