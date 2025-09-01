Климат меняется быстрее, чем мы думали: осталось всего несколько лет на спасение планеты

Уже через три года человечество может исчерпать углеродный бюджет, необходимый для ограничения глобального потепления на уровне 1,5°C. Этот тревожный прогноз содержится в последнем отчёте "Индикаторы глобальных изменений климата". Если выбросы парниковых газов останутся на нынешнем уровне, пороги в 1,6°C или даже 1,7°C могут быть превышены уже через девять лет или раньше.

Темпы изменений и роль человека

Среднемировая температура поверхности Земли в 2024 году превысила доиндустриальный уровень на 1,52°C. Из них около 1,36°C напрямую связаны с деятельностью человека — прежде всего, с интенсивным сжиганием ископаемого топлива и уничтожением лесов. Ежегодно в атмосферу выбрасывается около 53 миллиардов тонн CO₂-эквивалента, что вызывает избыток тепла и изменения во всех климатических параметрах.

Профессор Пирс Форстер из Университета Лидса подчёркивает:

"Темпы действий человечества в рамках климатической политики не соответствуют нарастающим последствиям".

Это означает, что меры по борьбе с изменением климата пока недостаточны.

Последствия глобального потепления

Темп глобального потепления в период с 2012 по 2024 годы практически удвоился по сравнению с 1970-ми и 1980-ми. Это привело к ряду серьёзных изменений:

подъём уровня моря

нагревание мирового океана

таяние ледников и вечной мерзлоты

Особенно важен факт, что мировой океан поглощает около 91% избыточного тепла, что ускоряет его потепление. Это, в свою очередь, запускает цепочку экстремальных погодных явлений. Например, с 2019 по 2024 год уровень моря вырос на 26 мм — вдвое больше долгосрочного среднего показателя.