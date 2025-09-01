Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by CSIRO is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:56

Климат меняется быстрее, чем мы думали: осталось всего несколько лет на спасение планеты

NOAA зафиксировало рост глобальной температуры на 1,2 градуса с доиндустриального периода

Уже через три года человечество может исчерпать углеродный бюджет, необходимый для ограничения глобального потепления на уровне 1,5°C. Этот тревожный прогноз содержится в последнем отчёте "Индикаторы глобальных изменений климата". Если выбросы парниковых газов останутся на нынешнем уровне, пороги в 1,6°C или даже 1,7°C могут быть превышены уже через девять лет или раньше.

Темпы изменений и роль человека

Среднемировая температура поверхности Земли в 2024 году превысила доиндустриальный уровень на 1,52°C. Из них около 1,36°C напрямую связаны с деятельностью человека — прежде всего, с интенсивным сжиганием ископаемого топлива и уничтожением лесов. Ежегодно в атмосферу выбрасывается около 53 миллиардов тонн CO₂-эквивалента, что вызывает избыток тепла и изменения во всех климатических параметрах.

Профессор Пирс Форстер из Университета Лидса подчёркивает:

"Темпы действий человечества в рамках климатической политики не соответствуют нарастающим последствиям".

Это означает, что меры по борьбе с изменением климата пока недостаточны.

Последствия глобального потепления

Темп глобального потепления в период с 2012 по 2024 годы практически удвоился по сравнению с 1970-ми и 1980-ми. Это привело к ряду серьёзных изменений:

  • подъём уровня моря
  • нагревание мирового океана
  • таяние ледников и вечной мерзлоты

Особенно важен факт, что мировой океан поглощает около 91% избыточного тепла, что ускоряет его потепление. Это, в свою очередь, запускает цепочку экстремальных погодных явлений. Например, с 2019 по 2024 год уровень моря вырос на 26 мм — вдвое больше долгосрочного среднего показателя.

Читайте также

Иммунная система связана с психическим здоровьем детей с хроническими болезнями сегодня в 17:44

Тайная связь иммунитета и детских страхов: что скрывают воспалительные белки

Новое исследование Университета Ватерлоо показывает связь между иммунной системой и рисками эмоциональных нарушений у детей с хроническими болезнями. Открытие может помочь в ранней диагностике и профилактике.

Читать полностью » Вулканы влияли на революции в Европе 1250-1860 гг по данным историков 02.09.2025 в 16:34

Вулканы как предвестники революций: когда природа готовит удар по обществу

Могли ли вулканы и солнце спровоцировать революции в Европе? Исследование связывает извержения и активность солнца с ростом бунтов в 1250–1860 гг. Ключ: цены на зерно и климатические сдвиги.

Читать полностью » Ученые выявили 13-летнюю засуху, погубившую цивилизацию майя сегодня в 16:37

Засуха, которая стерла империю майя: что скрывает древний сталагмит

Засухи могли разрушить цивилизацию майя? Исследование сталагмитов раскрывает климатические тайны 1000-летней давности. Археология, климат, майя

Читать полностью » Ученые выявили особенности мантии Марса по данным сейсмических исследований сегодня в 16:31

Глубины Марса хранят фрагменты древних катастроф — что скрывает мантия планеты

В глубинах Марса нашли следы древних катастроф: огромные фрагменты от столкновений с протопланетами. Исследование раскрывает тайны мантии и будущее изучения планет Солнечной системы.

Читать полностью » Учёные выявили механизм поддержки Гималаев через пластичную мантию Земли сегодня в 16:25

Земля трещит под грузом Гималаев: что скрывает пластичный йогурт глубин

Новое исследование переворачивает 100-летнюю теорию поддержки Гималаев. Что скрыто под вершинами? Геология, тектоника, мантия — загадки глубин Земли.

Читать полностью » Ученые раскрыли генетические секреты приручения лошадей: ключевые гены и их роль сегодня в 15:26

От диких скакунов до верных друзей: генетика приручения лошадей раскрыта – это важно знать

Ученые раскрыли генетические изменения, превратившие диких лошадей в ручных 4500 лет назад. Ключевую роль сыграли гены ZDPM1 и GSDMC, отвечающие за нрав и координацию.

Читать полностью » Исследование Калифорнийского университета: городской стресс ускоряет болезни сердца сегодня в 14:55

Учёные бьют тревогу: стресс меняет сердце на молекулярном уровне — вот доказательства

Учёные выяснили: стресс за 10 дней вызывает воспаление в сердце через активацию инфламмасом NLRP3. Городская среда ускоряет развитие болезней. Как защитить сердце?

Читать полностью » Искусственный интеллект для андроидов: почему роботы до сих пор не повторяют человеческие эмоции сегодня в 13:59

От фантастики к реальности: как андроиды добрались до вашей кухни и почему не уйдут — невероятный эксперимент

К 2035 году рынок человекоподобных роботов достигнет $38 млрд, а к 2060 их число может составить 3 млрд. Узнайте, как Boston Dynamics, Tesla и Hyundai создают андроидов для быта, промышленности и опасных миссий, и какие проблемы ИИ пока не решены.

Читать полностью »

Питомцы

Пицца может вызвать отравление у собак
Наука и технологии

Летучие вещества от Тейя способствовали жизни на Земле — астрономы NASA
Еда

Врач: фрукты и овощи снижают негативные последствия недосыпа лучше кофеина
ЮФО

Новая школа на 1875 мест открылась в Краснодаре при участии губернатора и мэра
УрФО

Двое заключенных, обвиняемых в подготовке теракта, сбежали из СИЗО №1 Екатеринбурга
Дом

Специалисты назвали главные причины помутнения стекла и керамики в посудомоечной машине
Авто и мото

Mercedes прекратит выпуск седана и кроссовера EQE к 2026 году — Autocar
Наука и технологии

Археологи нашли древнейшее земледельческое поселение на Гёкчеаде 6800 года до н.э.
