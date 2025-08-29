Южные гости вытесняют местные виды: что происходит с крымской экосистемой

Климатические изменения все заметнее отражаются на природе Крыма. По словам специалистов, полуостров становится местом обитания видов, которые раньше здесь не встречались. Это касается как птиц, так и насекомых.

Доктор биологических наук, профессор КФУ имени В. И. Вернадского Сергей Иванов в эфире "Радио Крым" рассказал, что новые климатические условия привели к расширению ареалов южных животных.

"Наше крымское обогащение природой — это виды южного происхождения. Например, сирийский дятел или испанский воробей — птицы, которые ранее здесь не обитали", — отметил профессор Сергей Иванов.

Учёный подчеркнул, что глобальное потепление даже на два градуса оказывает серьёзное влияние на экосистемы.

"Для природы эти два градуса очень важны, каждый градус имеет значение", — подчеркнул он.

С потеплением климата в регион стали проникать и новые виды насекомых. Одним из примеров является самшитовая огнёвка — вредитель, способный за короткое время уничтожать целые посадки кустарника.

Изменение состава флоры и фауны влечёт за собой перестройку привычных экосистем, что может привести к вытеснению традиционных видов. Специалисты предупреждают: процесс этот необратим, и в будущем подобные перемены будут только усиливаться.