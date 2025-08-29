Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Воробей
Воробей
© Flickr by Becky Matsubara is licensed under CC BY 2.0
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:06

Южные гости вытесняют местные виды: что происходит с крымской экосистемой

Учёные КФУ: глобальное потепление изменяет экосистемы Крыма и расширяет ареалы южных животных

Климатические изменения все заметнее отражаются на природе Крыма. По словам специалистов, полуостров становится местом обитания видов, которые раньше здесь не встречались. Это касается как птиц, так и насекомых.

Доктор биологических наук, профессор КФУ имени В. И. Вернадского Сергей Иванов в эфире "Радио Крым" рассказал, что новые климатические условия привели к расширению ареалов южных животных.

"Наше крымское обогащение природой — это виды южного происхождения. Например, сирийский дятел или испанский воробей — птицы, которые ранее здесь не обитали", — отметил профессор Сергей Иванов.

Учёный подчеркнул, что глобальное потепление даже на два градуса оказывает серьёзное влияние на экосистемы.

"Для природы эти два градуса очень важны, каждый градус имеет значение", — подчеркнул он.

С потеплением климата в регион стали проникать и новые виды насекомых. Одним из примеров является самшитовая огнёвка — вредитель, способный за короткое время уничтожать целые посадки кустарника.

Изменение состава флоры и фауны влечёт за собой перестройку привычных экосистем, что может привести к вытеснению традиционных видов. Специалисты предупреждают: процесс этот необратим, и в будущем подобные перемены будут только усиливаться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Крыму готовят школы и сады к 1 сентября: новые здания и капитальные ремонты 26.08.2025 в 20:17

Лето под звуки строителей: в Крыму отремонтировали десятки школ и детсадов

Крым завершает подготовку к учебному году, открывая 437 детских садов и 537 школ для 304 тысяч детей, с обновлениями и новыми объектами.

Читать полностью » В Крыму ожидаются резкие перепады температуры: от +9 ночью до +32 днём 26.08.2025 в 18:13

Температурные качели: метеорологи предупреждают жителей Крыма о резких перепадах

Ночи на полуострове будут прохладными — до +9 °C, днём воздух прогреется до +27…+32 °C. Осадков до конца августа не ожидается.

Читать полностью » В Симферопольском районе Крыма загорелась сухая растительность на площади 2 га — МЧС 26.08.2025 в 16:09

Крым в дыму: возле Симферополя огонь подобрался к жилым домам

Возгорание на площади 2 га вплотную подошло к домам. МЧС усилило группировку сил и работает над локализацией пожара.

Читать полностью » В Крыму появится памятник молдавскому правителю Штефану Великому 25.08.2025 в 23:23

Ответ диаспоры: в Крыму увековечат память Штефана Великого на фоне исторического раскола

На территории Благовещенского мужского пещерного монастыря в Крыму установят бюст молдавского правителя и полководца Штефана Великого. Инициатива реализуется молдавским культурно-образовательным центром при поддержке диаспоры и официальных властей полуострова. Как отмечают организаторы, памятник символизирует историческую связь Крыма и Молдавии.

Читать полностью » Краснодарский край обогнал Крым по популярности у семейных туристо 25.08.2025 в 23:04

Краснодарский край обошёл даже Крым: где теперь главный центр семейного отдыха

Краснодарский край стал лидером по семейным поездкам: 38% всех бронирований приходится именно на него. Узнайте, почему туристы выбирают этот регион.

Читать полностью » Осенью россияне выбирают Крым и Сочи для отдыха — исследование ТВИЛ 25.08.2025 в 22:22

Кто опоздает — будет жалеть: бархатный сезон в Крыму длится всего полтора месяца

В бархатный сезон туристы выбирают Крым: Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак вошли в топ направлений осени. Узнайте, чем они отличаются.

Читать полностью » В Крыму спасатели сняли туриста со скалы на маршруте Чертова лестница под Ялтой 25.08.2025 в 21:42

На грани пропасти: турист сорвался на Чёртовой лестнице в Ялте

Под Ялтой турист сорвался со скалы во время похода по тропе Чертова лестница. Спасатели успели вовремя, но история могла закончиться иначе.

Читать полностью » Туристический поток в Севастополе вырос на 52% в 2025 году 24.08.2025 в 21:39

Рекордный рост: как Севастополю удалось стать туристическим магнитом

Севастополь демонстрирует впечатляющий рост туристической привлекательности — по данным губернатора Михаила Развожаева, в 2025 году поток туристов увеличился на 52% по сравнению с предыдущим периодом. Такой значительный прогресс стал темой обсуждения на встрече главы региона с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Эксперты предупредили: ИИ не учитывает болезни и может навредить при составлении рациона
Дом

Специалисты советуют стирать шторы и покрывала минимум раз в месяц для борьбы с пылью
Красота и здоровье

Врач Яковлева назвала главные причины седины у молодых — стресс, питание и гормоны
Красота и здоровье

Дерматолог Симпсон: жирная пища не вызывает акне — главный фактор гормоны
Красота и здоровье

Диетологи назвали фрукты, которые лучше всего сочетаются с творогом
Наука и технологии

Учёные обнаружили самый древний быстрый радиовсплеск в галактике возрастом 11 млрд лет
Спорт и фитнес

Тренер предупредила об опасности обезвоживания при спорте без питья
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ротач рассказала, какие упражнения помогают укрепить пресс дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru