Приехали в жару — и стало плохо: почему организму нельзя приказывать привыкать быстрее

Резкая смена климата во время путешествий почти всегда становится испытанием для организма, и попытки "ускорить" привыкание нередко оборачиваются ухудшением самочувствия. Для мягкой и безопасной акклиматизации человеку требуется время, и пренебрегать этим фактором не стоит. Об этом рассказал инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы туристического клуба "Волчица" Дмитрий Алешкин в беседе с изданием EcoSever.

Почему организму нужно время

По словам Алешкина, процесс акклиматизации является естественным и не поддаётся ускорению без вреда для здоровья. В первые дни после смены климатического пояса организм лишь начинает перестраиваться под новые температурные и влажностные условия, поэтому перегрузки в этот период особенно опасны.

Эксперт отметил, что контраст между привычной и новой средой может быть очень резким.

"К примеру, приехали из Москвы, где сейчас минус пять, на Амазонку или в Африку где плюс сорок, вам в любом случае первые три дня будет слишком жарко, будете потеть и прочее", — отметил Дмитрий Алешкин.

Что делать в первые дни поездки

Специалист подчеркнул, что в начальный период важно вести себя максимально щадяще. Он советует избегать интенсивных физических нагрузок и не пытаться "пересидеть" адаптацию под кондиционером, так как это только мешает естественным процессам.

По его словам, оптимальная тактика — находиться в тени, поддерживать водный баланс и постепенно привыкать к новым условиям.

"Сильных нагрузок себе не давать, не сидеть под кондиционером, в тенечке пить водичку потихоньку, через три дня у вас смена эритроцитов происходит, будете гораздо комфортнее чувствовать", — пояснил инструктор.

Иллюзия быстрых решений

Алешкин также отметил, что универсальных экспресс-методов адаптации не существует, особенно если поездка короткая. Попытки вместить максимум активности в первые два дня, по его словам, чаще всего заканчиваются приёмом обезболивающих и жаропонижающих средств.

Эксперт предупреждает, что такая стратегия лишь маскирует симптомы и наносит дополнительный вред здоровью.

"Чем чаще вы путешествуете, тем быстрее адаптивным становится организм. А вот так приехать, у вас два дня и все успеть, ну нереально. Вы все равно подсядете на таблетки, скорее всего будете на нурофене сидеть, чтобы сбивать все симптомы первичные, только свое здоровье губите", — отметил он.

Запас времени как лучшая профилактика

По мнению инструктора, главный совет для путешественников остаётся простым и универсальным. Планируя поездку, стоит закладывать дополнительное время именно на адаптацию, а не только на экскурсии и активный отдых.

Такой подход позволяет сохранить силы, избежать резкого ухудшения самочувствия и получить от путешествия больше пользы, не расплачиваясь за это здоровьем.