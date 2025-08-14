Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by THOR is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:56

Книжный магазин на краю пропасти: в Китае открыли место, от которого кружится голова

В Китае открыли книжный магазин на краю 300-метровой пропасти

Представьте себе: вы стоите на краю 300-метровой пропасти, а перед вами — не смотровая площадка и не кафе, а настоящий книжный магазин. Такую смелую идею воплотили в китайском округе Хэчи, где прямо в скалу встроили уникальное пространство для любителей литературы. Об этом сообщило издание News-Asia.

Магазин открылся в мае 2025 года и всего за несколько месяцев успел стать туристическим хитом, привлекая более 100 тысяч посетителей. Архитекторы постарались сохранить гармонию с окружающим пейзажем: здание из дерева и стекла словно продолжает линию скал, а книжные полки органично "выросли" прямо из камня. Днем внутреннее пространство заливает солнечный свет, а вечером мягкая подсветка превращает магазин в иллюзию парящего над пропастью замка.

Книги с видом на облака

Ассортимент здесь под стать атмосфере: искусство, философия, история. Это место словно создано для неспешного чтения и размышлений. Для тех, кто хочет задержаться подольше, предусмотрены лаунж-зоны, где можно уединиться с книгой, и кофейня, из окон которой открывается вид на бездонный обрыв.

Часть большого туристического проекта

Необычный магазин стал важным элементом программы развития зоны "Мяньхуа Тянькэн". Этот регион славится своими живописными ландшафтами и уникальными карстовыми воронками, которые привлекают путешественников и фотографов со всего мира. Новый книжный центр не только дополняет природные достопримечательности, но и создаёт особую культурную точку притяжения.

Интересный факт

Термин "тянькэн" в переводе с китайского означает "небесный колодец" — так называют гигантские карстовые воронки, дно которых скрыто в тумане. Некоторые из них в округе Хэчи достигают глубины более 500 метров, и теперь у туристов появилась возможность совместить их посещение с погружением в мир книг на самом краю одного из таких чудес природы.

