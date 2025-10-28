Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© mos.ru by Фото: пресс-служба Московского кинокластера is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:39

Голливуд затаил дыхание: Брэд Питт готов вернуть на экраны каскадёра, которого ждали годы

Netflix выпустит фильм "Приключения Клиффа Бута" летом 2026 года

Когда в 2019 году на экраны вышел фильм Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде", зрители не только погрузились в атмосферу золотой эпохи кино, но и влюбились в обаятельного каскадера Клиффа Бута. Теперь история продолжится — летом 2026 года на Netflix выйдет картина "Приключения Клиффа Бута", где Брэд Питт вновь примерит свой "Оскароносный" образ, а режиссёрское кресло займёт Дэвид Финчер.

Новая глава истории

События сиквела переносят зрителей в 1977 год — время, когда Голливуд уже не тот, а каскадёры уступают место трюковым постановщикам. Клифф Бут, повзрослевший и обросший жизненным опытом, возвращается на экраны, чтобы показать, что настоящие герои не уходят в тень.

По кадрам со съёмочной площадки видно, что персонаж Питта обзавёлся усами, а атмосфера фильма передаёт эстетику конца 70-х — с неоновыми вывесками, виниловыми витринами и панорамами старого Лос-Анджелеса. Финчер, известный своим вниманием к деталям, вновь воссоздаёт эпоху до мелочей, используя реальные локации и аналоговую оптику.

Финчер и Тарантино: неожиданный дуэт

Для Тарантино этот проект — редкий случай, когда он доверил экранизацию своей истории другому режиссёру. Он написал сценарий, сохранив узнаваемый стиль — острые диалоги, динамичную структуру и ярких второстепенных персонажей.

Дэвид Финчер, в свою очередь, отвечает за визуальную часть и атмосферу. Его подход к монтажу и свету обещает сделать "Приключения Клиффа Бута" не просто продолжением, а самостоятельным фильмом с собственным ритмом.

Оператором картины выступает Эрик Мессершмидт, уже работавший с Финчером над "Манком", "Убийцей" и сериалом "Охотник за разумом". Его визуальный почерк — холодный, выверенный, с акцентом на структуру кадра — обещает придать фильму особое настроение.

Сравнение: оригинал и сиквел

Элемент "Однажды… в Голливуде" "Приключения Клиффа Бута"
Режиссёр Квентин Тарантино Дэвид Финчер
Время действия 1969 год 1977 год
Главный герой Каскадёр Клифф Бут Тот же герой, 8 лет спустя
Визуальный стиль тёплая ретро-палитра контрастная неон-эстетика
Тональность ностальгическая более философская и мрачная

Как снимали

Съёмки проходят в Лос-Анджелесе, в историческом районе Хайленд-Парк. Именно здесь находится старинный кинотеатр Highland Theater, где Финчер разместил ключевые сцены. Окружающие улицы превращены в ретро-декорации: магазины электроники, бутики, парикмахерские и закусочные выглядят так, будто время замерло.

Финчер известен своей педантичностью — каждый кадр он может переснимать десятки раз, чтобы добиться идеальной пластики движения.

Советы шаг за шагом: как Netflix работает с культовыми режиссёрами

  1. Свобода автору. Стриминг даёт Финчеру полную творческую автономию — без давления студий и тестовых показов.

  2. Ориентация на зрителя. Netflix тщательно анализирует данные по просмотрам, чтобы адаптировать маркетинг под разные регионы.

  3. Технологическая база. Для монтажа используется собственная платформа, синхронизированная с системой цветокоррекции FincherLab.

  4. Долгосрочное партнёрство. "Приключения Клиффа Бута" — уже третий фильм Финчера для Netflix, после "Манка" и "Убийцы".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничить продолжение рамками ностальгии.
Последствие: потеря динамики и свежести сюжета.
Альтернатива: сделать фильм о взрослении героя, о смене эпох и моральных ориентиров.

FAQ

Когда выйдет фильм?
Премьера "Приключений Клиффа Бута" запланирована на лето 2026 года.

Будет ли участвовать Леонардо Ди Каприо?
По предварительным данным, актёр не участвует в проекте, однако его персонаж может появиться в архивных кадрах.

Где снимали фильм?
Основные съёмки проходят в Лос-Анджелесе, в районах Хайленд-Парк.

Мифы и правда

Миф: Тарантино окончательно уходит из кино.
Правда: режиссёр взял паузу, но продолжает работать над сценариями.

Миф: Питт снимет фильм только ради наград.
Правда: актёр заявлял, что роль Клиффа Бута стала для него личной — "возможностью прожить эпоху, которая исчезает".

Миф: Netflix вмешивается в творческий процесс.
Правда: Финчер имеет полную свободу постановки, как и при создании "Манка".

Исторический контекст

1977 год в Голливуде стал переломным: студийная система уступала место независимому кино, а блокбастеры вроде "Звёздных войн" меняли восприятие жанров. Именно в этой атмосфере и разворачиваются "Приключения Клиффа Бута" — фильм о человеке, который выжил в эпоху перемен и остался верен профессии.

