Цифровой судья не верит погоде: "Делимобиль" наказал клиентов за резкий старт в период снегопадов

Клиенты компании "Делимобиль" пожаловались на необоснованное снижение рейтинга в приложении каршеринга. Виной тому стали "резкие ускорения" и "резкие торможения" из-за снегопада в Москве. Внимание на это обратил корреспондент NewsInfo.Ru, став заложником подобной ситуации. Подобные жалобы пишут пользователи и в официальной группе каршеринга в Telegram.

"Верните рейтинг, выехать невозможно было, буксовал на месте", — пишет один из пользователей. "Как ездить зимой на ваших машинах, была сотка", — добавил ещё один пользователь, у которого рейтинг снизился со 100 до 88. "Такая же ерунда, со 100 до 90 скинули. Как они себе представляют выезд с парковки, если машина задом в низине, а под передними колесами лед", — возмущается ещё один пользователь.

Техническая поддержка каршеринга отмалчивается очередными отписками. Вот, что ответили в компании нашему корреспонденту:

"При оценке система не ориентируется на силу нажатия на педаль, а только на рост скорости за отрезок времени. Хочу добавить, что разовое экстренное торможение или ускорение не влияет на рейтинг и не отображается в приложении. На оценке рейтинга отражается только повторяющиеся нарушения", — говорится в сообщении.

А так отвечает представитель каршеринга в группе в Telegram:

"Маршрут клиента, способ управления машиной, погодные условия и работа коммунальных служб не зависят от нас", — отметил сотрудник "Делимобиля".

Циклон "Фрэнсис" принес в Московский регион рекордные снегопады. По данным центра "Фобос", в отдельных районах Подмосковья (Кашира, Коломна) уже выпало до 65% месячной нормы осадков. В столице сугробы могут вырасти до 65 см, что станет абсолютным историческим максимумом для января.

На текущий момент в аэропортах из-за метели видимость упала до 500-800 метров, а порывы ветра усилились до 17 м/с. Также зафиксированы резкие перепады температур: от -4°C на юге области до почти -12°C на севере. В регионе объявлен "оранжевый" уровень опасности, который продлится до конца суток 9 января.

Ранее "Делимобиль" уже оказывался в центре дискуссий из-за политики начисления штрафов за некорректную парковку. Согласно внутренним правилам сервиса и договору присоединения, пользователь обязан убедиться, что место завершения аренды не только отмечено "зеленым" в приложении, но и физически доступно для других водителей 24/7.

В частности, клиенты компании неоднократно сталкивались с санкциями за оставление машин за шлагбаумами, на специализированных стоянках или в зонах с ограниченным по времени въездом. Представители "Делимобиля" ранее поясняли, что алгоритмы карт могут не учитывать оперативные изменения в режиме работы частных территорий (например, введение платы администрацией ТЦ).

При этом юридическая ответственность за проверку доступности места целиком ложится на водителя: в случае блокировки автомобиля на платной территории компания выставляет штраф за "завершение аренды в недопустимом месте", который может составлять от 5 000 до 10 000 рублей, не считая компенсации за услуги эвакуации и оплаты времени простоя транспортного средства.