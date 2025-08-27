Каждый увядший цветок — минус новые бутоны: почему нужно вовремя обрезать соцветия клематиса

Хотя жара уже идёт на спад, август часто бывает засушливым. Для клематиса опасно полное пересыхание земли: корни поверхностные, они страдают первыми.

Поливайте 1-2 раза в неделю по 2-3 ведра воды на взрослый куст.

Лучше реже, но обильно: вода должна промочить землю на глубину 40-50 см.

Полив только утром или вечером, чтобы влага не испарялась.

Лейте по периметру корневой зоны, не заливайте основание куста.

Подкормки: фосфор и калий вместо азота

В августе важно помочь побегам вызреть и подготовить растение к зиме. Азотные удобрения исключаем — они провоцируют рост нежных побегов, которые зимой погибнут.

Чем подкормить:

Монофосфат калия (10-15 г на 10 л воды) — 1-2 раза с интервалом в 2-3 недели.

Суперфосфат + сульфат калия (по 20-40 г на 10 л воды).

Древесная зола — рассыпать вокруг куста или настоять в воде и полить.

Осенние удобрения с пометкой "Для клематисов" или "Осень".

Санитарная обрезка: чистый куст — здоровый куст

В августе проводят лёгкую обрезку:

удаляют сухие, поломанные и увядшие побеги;

вырезают части с пятнами и налётом грибка;

при сильном загущении убирают тонкие и слабые ветви у основания.

Важно: все больные остатки сжигают, а не отправляют в компост.

Болезни и вредители: профилактика в приоритете

Август — время, когда грибковые болезни особенно активны: мучнистая роса, ржавчина, серые гнили.

Для профилактики подойдут Фитоспорин или раствор золы.

При первых признаках болезни используют фунгициды: Скор, Топаз, Фундазол (по инструкции).

От тли и паутинного клеща помогают Фитоверм, Актара.

От слизней — гранулы "Гроза", ловушки с пивом или барьер из скорлупы.

Как продлить цветение

Регулярно поливайте и подкармливайте зольным настоем.

Срезайте увядшие цветки — так клематис заложит новые бутоны.

Убирайте подгнивающие лепестки, чтобы не развивались грибки.

Рыхление и мульча

После дождя или полива почва уплотняется. Лёгкое рыхление на глубину 3-5 см улучшает воздухообмен и доступ влаги к корням.

Сразу обновите слой мульчи (компост или перепревшие опилки):

сохраняет влагу;

защищает от перегрева и сорняков;

осенью станет утеплителем.

Правильный уход за клематисом в августе — это инвестиция в следующее лето. Достаточно обеспечить кусту воду, калийно-фосфорное питание, санитарную обрезку и защиту от грибков. Взамен лиана порадует сильными побегами, богатым цветением и лёгкой зимовкой.