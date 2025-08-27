Каждый увядший цветок — минус новые бутоны: почему нужно вовремя обрезать соцветия клематиса
Хотя жара уже идёт на спад, август часто бывает засушливым. Для клематиса опасно полное пересыхание земли: корни поверхностные, они страдают первыми.
Поливайте 1-2 раза в неделю по 2-3 ведра воды на взрослый куст.
Лучше реже, но обильно: вода должна промочить землю на глубину 40-50 см.
Полив только утром или вечером, чтобы влага не испарялась.
Лейте по периметру корневой зоны, не заливайте основание куста.
Подкормки: фосфор и калий вместо азота
В августе важно помочь побегам вызреть и подготовить растение к зиме. Азотные удобрения исключаем — они провоцируют рост нежных побегов, которые зимой погибнут.
Чем подкормить:
Монофосфат калия (10-15 г на 10 л воды) — 1-2 раза с интервалом в 2-3 недели.
Суперфосфат + сульфат калия (по 20-40 г на 10 л воды).
Древесная зола — рассыпать вокруг куста или настоять в воде и полить.
Осенние удобрения с пометкой "Для клематисов" или "Осень".
Санитарная обрезка: чистый куст — здоровый куст
В августе проводят лёгкую обрезку:
удаляют сухие, поломанные и увядшие побеги;
вырезают части с пятнами и налётом грибка;
при сильном загущении убирают тонкие и слабые ветви у основания.
Важно: все больные остатки сжигают, а не отправляют в компост.
Болезни и вредители: профилактика в приоритете
Август — время, когда грибковые болезни особенно активны: мучнистая роса, ржавчина, серые гнили.
Для профилактики подойдут Фитоспорин или раствор золы.
При первых признаках болезни используют фунгициды: Скор, Топаз, Фундазол (по инструкции).
От тли и паутинного клеща помогают Фитоверм, Актара.
От слизней — гранулы "Гроза", ловушки с пивом или барьер из скорлупы.
Как продлить цветение
Регулярно поливайте и подкармливайте зольным настоем.
Срезайте увядшие цветки — так клематис заложит новые бутоны.
Убирайте подгнивающие лепестки, чтобы не развивались грибки.
Рыхление и мульча
После дождя или полива почва уплотняется. Лёгкое рыхление на глубину 3-5 см улучшает воздухообмен и доступ влаги к корням.
Сразу обновите слой мульчи (компост или перепревшие опилки):
сохраняет влагу;
защищает от перегрева и сорняков;
осенью станет утеплителем.
Правильный уход за клематисом в августе — это инвестиция в следующее лето. Достаточно обеспечить кусту воду, калийно-фосфорное питание, санитарную обрезку и защиту от грибков. Взамен лиана порадует сильными побегами, богатым цветением и лёгкой зимовкой.
