Маленькая щель — огромная беда: что скрывает врождённый дефект у животных

Расщелина нёба у домашних животных — редкое, но крайне серьёзное врождённое заболевание. Оно возникает ещё на стадии внутриутробного развития, когда ткани плода не смыкаются полностью. В результате между ротовой и носовой полостями формируется отверстие, мешающее дыханию и приёму пищи. Ветеринарные специалисты подчёркивают, что без своевременного лечения жизнь питомца оказывается под угрозой.

Что такое расщелина нёба

Нёбо животного состоит из двух частей: твёрдой и мягкой. Первая содержит костную основу, вторая — эластичную ткань, покрытую слизистой оболочкой. В норме оно разделяет ротовую и носовую полости, помогая животному глотать и дышать.

Когда развивается дефект, в нёбе появляется разрыв.

"Это заболевание возникает при дисфункции нёба, которая создаёт прямое сообщение между ротовой и носовой полостями через расщелину", — пояснила ветеринарный хирург Фернанда Серафим.

Отверстие может быть частичным, если повреждена только одна часть нёба, или полным — когда поражено и мягкое, и твёрдое нёбо. В последнем случае симптомы выражены особенно остро.

Как отличить от расщелины губы

Расщелину нёба нередко путают с "заячьей губой". На самом деле это разные патологии. При расщелине губы нарушается сращение тканей в области верхней губы и носа, а иногда поражаются зубы и челюсть. При этом часто оба дефекта встречаются вместе. У животных с подобным нарушением наблюдаются проблемы с кормлением и дыханием, что делает раннюю диагностику жизненно важной.

Почему возникает дефект

Главная причина расщелины нёба — наследственность. Патология передаётся генетически, когда во время беременности происходит неправильное формирование черепа у плода. Однако на развитие дефекта могут повлиять и внешние факторы:

недостаток витаминов и минералов;

воздействие рентгеновского излучения на беременную самку;

инфекционные заболевания во время беременности;

плохое питание или интоксикации.

"Была обнаружена связь с факторами окружающей среды, включая воздействие рентгеновских лучей на мать и проблемы с питанием во время развития", — отметила Фернанда Серафим.

Породы, находящиеся в зоне риска

Расщелина нёба может возникнуть у любой собаки или кошки, но ветеринары отмечают предрасположенность у определённых пород.

У собак это в основном брахицефалы — питомцы с короткой мордой:

французские и английские бульдоги;

мопсы;

ши-тцу;

бостон-терьеры;

пекинесы;

боксёры.

У кошек чаще всего страдают сиамы, но дефект может встретиться и у представителей других пород.

Симптомы: как распознать болезнь

Порой расщелина нёба не видна невооружённым глазом, но о ней могут говорить тревожные признаки. У новорождённых котят и щенков патология проявляется уже во время кормления. Они часто давятся, не могут сосать молоко, через нос вытекают капли жидкости или корма. При запущенной форме появляются осложнения — воспаление дыхательных путей и хроническая одышка.

Основные симптомы включают:

затруднение глотания и дыхания;

попадание пищи в нос;

частое чихание и кашель;

слюнотечение;

выделения из носа;

тошноту и рвоту;

признаки удушья во время кормления.

Такие животные быстро теряют вес, становятся вялыми и отстают в развитии.

Диагностика и лечение

Чтобы подтвердить диагноз, ветеринар проводит осмотр ротовой полости и при необходимости назначает дополнительные исследования. После постановки диагноза приступают к лечению. В большинстве случаев спасти питомца можно только хирургическим путём.

"Хирургическая техника используется для коррекции деформации и должна быть адаптирована к состоянию пациента", — пояснила Фернанда Серафим.

Операция направлена на восстановление целостности нёба. После успешного вмешательства животное вновь может дышать и есть без ограничений. В реабилитационный период (около 3-4 недель) питомцу дают мягкую пищу — влажные корма или пюреобразные смеси. Это помогает избежать травмирования швов.

Почему операцию нельзя делать сразу после рождения

Маленьким котятам и щенкам хирургия противопоказана: наркоз для них опасен. Обычно вмешательство проводят после трёх месяцев, когда организм становится достаточно крепким. До этого времени малышей кормят с помощью гастростомы или специальных нёбных протезов. Это временная мера, позволяющая сохранить питание и поддержать рост.

"Пока котёнка не смогут оперировать, его будут кормить через гастростому или использовать протез нёба", — добавила Фернанда Серафим.

Как предотвратить заболевание

Профилактика расщелины нёба у кошек и собак сводится к контролю здоровья родителей и правильному уходу за беременными животными. Будущая мать должна получать полноценный рацион, сбалансированный по витаминам и минералам. Нельзя допускать её контакта с токсичными веществами и проводить рентген без крайней необходимости.

"Это наследственное заболевание, поэтому мы можем попытаться предотвратить его с помощью генетического улучшения и приёма качественных добавок во время беременности", — подчеркнула Фернанда Серафим.

Если в помёте появились щенки или котята с расщелиной нёба, таких животных не допускают к разведению, чтобы не передавать генетический дефект потомству.

Советы по уходу за питомцем с расщелиной нёба

При малейших признаках проблемы обращайтесь к ветеринару — ранняя диагностика увеличивает шансы на успех операции. Не пытайтесь кормить животное насильно — корм может попасть в дыхательные пути. Используйте специальные бутылочки или шприцы для кормления, если питомец не может сосать. После операции соблюдайте рекомендации врача: не давайте твёрдую пищу и следите за чистотой ротовой полости. Поддерживайте комфортную температуру и избегайте стрессов у животного во время восстановления.

Ошибки владельцев и как их избежать

Ошибка: отложить визит к врачу, надеясь, что "перерастёт".

Последствие: прогрессирование дефекта и гибель от удушья.

Альтернатива: как можно раньше показать щенка ветеринару и обсудить план лечения.

Ошибка: кормить обычным способом при открытой расщелине.

Последствие: попадание пищи в дыхательные пути, воспаление лёгких.

Альтернатива: использовать гастростомическую трубку или протез до операции.

Ошибка: самостоятельное лечение.

Последствие: ухудшение состояния и риск инфекции.

Альтернатива: строго следовать предписаниям ветеринара.

А что если не лечить?

Без операции животное с расщелиной нёба не сможет полноценно питаться и дышать. Через отверстие пища постоянно попадает в нос, вызывая воспаления, пневмонию и истощение. Такие питомцы редко доживают до взрослого возраста. Поэтому хирургическое вмешательство — не косметическая мера, а вопрос жизни.

Плюсы и минусы хирургического лечения

Плюсы Минусы Полное восстановление дыхания и кормления Необходимость наркоза Улучшение качества жизни Долгий период реабилитации Минимальный риск рецидива при правильной технике Высокая стоимость операции Возможность профилактики осложнений Требуется опытный хирург

FAQ

Можно ли заметить расщелину нёба сразу после рождения?

Иногда — да. Но в лёгких случаях дефект не виден, поэтому важно наблюдать, как щенок или котёнок ест и дышит.

Сколько стоит операция?

Цена зависит от региона и клиники: от 15 000 до 50 000 рублей, включая анестезию и послеоперационный уход.

Что лучше: операция или протез?

Протез — временная мера, необходимая до хирургического вмешательства. Только операция устраняет причину болезни.

Мифы и правда

Миф: расщелина нёба — косметический дефект.

Правда: заболевание опасно и может привести к гибели животного.

Миф: кормление через шприц решает проблему.

Правда: это лишь временное решение до операции.

Миф: дефект появляется из-за травмы.

Правда: чаще всего он имеет наследственную природу.

Интересные факты