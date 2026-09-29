Каждую ночь эти вещи мешают мозгу отключиться: проверьте, что стоит рядом с вашей кроватью

Удаление из спальни смартфонов, светящихся индикаторов бытовой техники и активных фитнес-браслетов помогает нормализовать процессы засыпания, рассказала невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко. Специалист детально разобрала базовые гигиенические правила обустройства спального места в комментарии для NewsInfo.

Разнообразные гаджеты, включая планшеты, компьютеры и телевизоры, создают избыточный информационный шум, отметила сомнолог. Особую опасность представляет привычка проверять сообщения или читать новостные ленты непосредственно перед отдыхом. Излишнее эмоциональное возбуждение нарушает естественные биоритмы организма. Также негативное влияние оказывает постоянный контроль показателей здоровья через девайсы.

"Телефон не стоит брать в спальню, включать новостную ленту, смотреть социальные сети, серфить по сайтам. Даже фиксация времени по телефону может мешать сну. Человек нервничает и потом ему трудно заснуть, — отметила Завалко.

Помимо цифровых устройств, фактором раздражения нервной системы выступают любые источники искусственного освещения, говорит невролог. Мерцающие синие или красные светодиоды на увлажнителях воздуха, дисплеи электронных часов и экраны носимой электроники активизируют зрительные рецепторы. Для полноценного восстановления человеку необходима полная темнота.

Если изолировать комнату от внешнего уличного освещения невозможно, эксперт рекомендует использовать плотные шторы или специальную маску. Подобная изоляция предотвращает ухудшение качества ночного отдыха. Регулярные сбои в этом процессе провоцируют развитие хронического недосыпа.

Отдельное внимание специалист уделила режиму питания, опровергнув распространенное заблуждение о вреде еды в вечернее время. Голодание перед отправкой в постель негативно сказывается на засыпании. Оптимальным решением станет легкий прием пищи за один-два часа до отдыха. Влияние еды на биоритмы подтверждают многие исследования, подчеркивающие, что правильный подбор продуктов для ужина обеспечивает легкое пробуждение. Заблаговременная подготовка организма к расслаблению снижает уровень стресса.

"По правилам здорового сна Всемирной ассоциации медицины сна ложиться голодным спать не надо. Легкий ужин за час-два до сна. Либо ужин раньше и перед сном перекус за полчаса, — добавила эксперт.

Для детей правила гигиены сна имеют свои особенности, подчеркнула эксперт. Маленьким детям не рекомендуется смотреть мультипликационные фильмы перед сном, так как это вызывает перевозбуждение нервной системы. Из детской комнаты также стоит убрать активные игрушки, способные отвлечь ребенка от отдыха.

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