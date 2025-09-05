Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Акцентная стена в гостиной
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:37

Что категорически нельзя использовать для окрашенных стен

Меламиновая губка и аммиак помогут очистить окрашенные стены

Очистка окрашенных стен требует аккуратности: неправильный выбор средства или чрезмерные усилия могут оставить пятна и повредить краску. Чтобы уборка была эффективной и безопасной, важно учитывать тип покрытия и характер загрязнения. Глянцевые стены более устойчивы к воздействию, чем матовые, поэтому допускают чуть более интенсивные методы. В любом случае любое средство лучше предварительно протестировать на малозаметном участке.

Меламиновая губка

Это универсальный помощник в борьбе с пятнами. Она действует как ластик, "стирая" следы с поверхности. Но использовать её нужно крайне осторожно: при сильном нажатии губка может снять слой краски. Достаточно небольшого кусочка, слегка смоченного водой, которым аккуратно протирают загрязнение.

Аммиак (нашатырный спирт)

Хорошо справляется с жировыми пятнами и другими сложными загрязнениями. Раствор готовят из столовой ложки аммиака и литра воды. Средство наносят мягкой тканью, оставляют на несколько минут, затем смывают водой. При работе важно проветривать комнату и использовать перчатки.

Спиртовые салфетки

Идеальны для удаления свежих следов от маркеров, ручек и фломастеров. Однако с застарелыми пятнами справляются хуже. Главное правило — не тереть слишком сильно, чтобы не повредить краску.

Средства с хлором

Применяются только в крайних случаях, например, при появлении плесени или грибка. Хлор агрессивен и может оставить светлые пятна, поэтому важно строго следовать инструкции. Обязательно используйте перчатки, маску и проветривайте помещение.

Чистящие средства с ПАВ

Наиболее безопасный вариант для регулярной уборки окрашенных стен. Лучше выбирать составы с нейтральным pH, предназначенные для деликатных поверхностей. Достаточно развести средство в тёплой воде, протереть стены мягкой тряпкой и затем смыть чистой водой.

Итог

Для поддержания чистоты окрашенных стен лучше регулярно использовать мягкие моющие средства, а к более агрессивным методам обращаться только при необходимости. Так вы сохраните покрытие и избавитесь от пятен без риска для интерьера.

