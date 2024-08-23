Чистим и обрабатываем грибы правильно: три правила, которым желательно следовать

В августе наступает сезон сбора грибов, и многие отправляются в лес, чтобы насладиться этим увлекательным занятием. Среди самых популярных видов грибов можно выделить лисички, маслята, волнушки, опята, подберёзовики, подосиновики, сыроежки и белые грибы.
Однако чтобы грибы радовали вас своим вкусом и качеством, необходимо правильно их обработать. Вот несколько советов:
- Перебирайте грибы в перчатках, чтобы избежать попадания грязи и бактерий.
- Очищайте ножки грибов от земли, мусора и насекомых с помощью ножа.
- Протирайте шляпки влажной тряпкой, чтобы удалить грязь и насекомых.
- У сыроежек и маслят удаляйте тонкую плёнку с поверхности шляпок.
- Обрабатывайте грибы сразу после сбора, чтобы избежать их порчи (эксперты рекомендуют обрабатывать грибы в течение двух часов после того, как они были собраны).
Фото: commons.wikimedia.org/ Andreas Kunze (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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