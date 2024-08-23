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Как нужно правильно обрабатывать грибы после сбора?
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  • Опубликована сегодня в 5:15

Чистим и обрабатываем грибы правильно: три правила, которым желательно следовать

Как нужно правильно обрабатывать грибы после сбора?

В августе наступает сезон сбора грибов, и многие отправляются в лес, чтобы насладиться этим увлекательным занятием. Среди самых популярных видов грибов можно выделить лисички, маслята, волнушки, опята, подберёзовики, подосиновики, сыроежки и белые грибы.

Однако чтобы грибы радовали вас своим вкусом и качеством, необходимо правильно их обработать. Вот несколько советов:

  • Перебирайте грибы в перчатках, чтобы избежать попадания грязи и бактерий.
  • Очищайте ножки грибов от земли, мусора и насекомых с помощью ножа.
  • Протирайте шляпки влажной тряпкой, чтобы удалить грязь и насекомых.
  • У сыроежек и маслят удаляйте тонкую плёнку с поверхности шляпок.
  • Обрабатывайте грибы сразу после сбора, чтобы избежать их порчи (эксперты рекомендуют обрабатывать грибы в течение двух часов после того, как они были собраны).

Фото: commons.wikimedia.org/ Andreas Kunze (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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