Осенние листья на газоне: как правильно собирать и утилизировать опавшую листву

Осенняя пора - время года, когда деревья сбрасывают свою листву, а газоны оказываются покрыты ковром из опавших листьев. Эти листья могут принести вред траве, если их не убирать вовремя и правильно. Как правильно ухаживать за газоном в период листопада?
Почему нужно убирать листья с газона?
Скопление опавших листьев на газоне может привести к нескольким негативным последствиям:
- Формирование густого ковра из листьев блокирует доступ солнечного света и воздуха к траве. Это создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний и может привести к загниванию и усыханию газона.
- Разлагающаяся листва создает слой, который препятствует прохождению влаги и питательных веществ к корневой системе. В результате трава начинает испытывать недостаток в питании.
- Скопление листвы создает идеальные условия для размножения мышей и насекомых-вредителей, которые могут навредить газону.
Таким образом, своевременная уборка опавших листьев крайне важна для здоровья и красоты газона.
Когда нужно убирать листья?
Листья следует убирать по мере их опадения, не дожидаясь, пока весь газон будет покрыт ковром. Идеальное время - первые дни после листопада, когда листва еще не успела спрессоваться и сгнить.
Убирать нужно регулярно, каждые 7-10 дней, особенно во время активного листопада. Это позволит предотвратить образование плотного слоя, который может навредить газону.
Как правильно убирать листья?Для сбора листвы с газона можно использовать различные инструменты:
- Граблями - так вы сможете собрать большое количество листьев за один проход.
- Воздуходувкой - подходит для быстрого сбора мелкой листвы.
- Газонокосилкой с мешком для травы - можно измельчить листву и одновременно собрать её.
После сбора листву лучше компостировать или использовать в качестве мульчи. Оставлять её на газоне нежелательно.
Чтобы избежать повреждений газона, при уборке соблюдайте несколько важных правил:
- Не выходите на мокрый или промерзший газон - это может привести к уплотнению почвы.
- Не сгребайте листья слишком сильно, чтобы не повредить траву.Не делайте грубых движений граблями, чтобы не нарушить целостность дерна.
Фото: flickr.com by Don LaVange.
Венесуэла благодарна МИД РФ за осуждение угона американцами самолета Мадуро
Власти Венесуэлы благодарны официальному представителю министерства иностранных дел нашей страны Марие Захаровой за осуждение угона американцами самолета президента боливарианской республики Николаса Мадуро, выразил позицию глава внешнедипломатического ведомства Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
Песков: президент пока не решил ехать или нет на саммит G20 в Бразилии
Наше государство продолжает активную деятельность в формате G20, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его информации, руководитель страны пока не определился с решением о участию в саммите объединения, который запланирован в Бразилии.
Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на t2
Российская телекоммуникационная компания Tele2 осуществила ребрендинг и поменяла название на t2. Об этом информировала организация на своём сайте.
Суд арестовал имущество компании "Пикет" по делу о поставке некачественных СИБЗ
Суд принял решение об аресте имущества группы компаний "Пикет" в рамках расследования уголовного дела, связанного с поставкой некачественных бронежилетов для российской армии. В судебных документах, доступных РИА Новости, говорится, что арест наложен на различные активы, принадлежащие ООО "ГК "Пикет".