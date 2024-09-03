Осенние листья на газоне: как правильно собирать и утилизировать опавшую листву

Как правильно убирать опавшие листья с газона, чтобы сохранить его красоту

Осенняя пора - время года, когда деревья сбрасывают свою листву, а газоны оказываются покрыты ковром из опавших листьев. Эти листья могут принести вред траве, если их не убирать вовремя и правильно. Как правильно ухаживать за газоном в период листопада?

Почему нужно убирать листья с газона?

Скопление опавших листьев на газоне может привести к нескольким негативным последствиям:

Формирование густого ковра из листьев блокирует доступ солнечного света и воздуха к траве. Это создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний и может привести к загниванию и усыханию газона. Разлагающаяся листва создает слой, который препятствует прохождению влаги и питательных веществ к корневой системе. В результате трава начинает испытывать недостаток в питании. Скопление листвы создает идеальные условия для размножения мышей и насекомых-вредителей, которые могут навредить газону.

Таким образом, своевременная уборка опавших листьев крайне важна для здоровья и красоты газона.

Когда нужно убирать листья?

Листья следует убирать по мере их опадения, не дожидаясь, пока весь газон будет покрыт ковром. Идеальное время - первые дни после листопада, когда листва еще не успела спрессоваться и сгнить.

Убирать нужно регулярно, каждые 7-10 дней, особенно во время активного листопада. Это позволит предотвратить образование плотного слоя, который может навредить газону.

Как правильно убирать листья?Для сбора листвы с газона можно использовать различные инструменты:

Граблями - так вы сможете собрать большое количество листьев за один проход.

Воздуходувкой - подходит для быстрого сбора мелкой листвы.

Газонокосилкой с мешком для травы - можно измельчить листву и одновременно собрать её.

После сбора листву лучше компостировать или использовать в качестве мульчи. Оставлять её на газоне нежелательно.

Чтобы избежать повреждений газона, при уборке соблюдайте несколько важных правил:

Не выходите на мокрый или промерзший газон - это может привести к уплотнению почвы.

Не сгребайте листья слишком сильно, чтобы не повредить траву.Не делайте грубых движений граблями, чтобы не нарушить целостность дерна.

Фото: flickr.com by Don LaVange.