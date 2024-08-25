Советы, как почистить геймпад, чтобы не испортить его

Выключите геймпад

Перед очисткой убедитесь, что геймпад выключен. Это предотвращает случайные нажатия кнопок во время уборки.

Извлеките батарейки или отсоедините

Если в вашем геймпаде используются батарейки, выньте их. Если он перезаряжаемый, убедитесь, что он отключен от всех зарядных кабелей.

Используйте мягкую ткань

Возьмите мягкую чистую ткань. Это может быть салфетка из микрофибры или любая безворсовая салфетка. Избегайте использования бумажных полотенец, так как они могут оставлять кусочки бумаги.

Слегка смочите ткань

Слегка смочите ткань водой. Убедитесь, что она не мокрая, а влажная.

Аккуратно протрите

Аккуратно протрите поверхность геймпада. Обратите внимание на области, к которым вы часто прикасаетесь, например на кнопки и мини-джойстики.

Ватные палочки для щелей

Для любых небольших щелей или участков можно использовать ватную палочку, слегка смоченную водой. Будьте осторожны, чтобы не допустить проникновения воды внутрь устройства.

Тщательно просушите

После протирания дайте геймпаду высохнуть на воздухе. Убедитесь, что он полностью высох, прежде чем снова включать его.

Избегайте агрессивных химикатов

Не используйте сильнодействующие чистящие средства. Воды, как правило, достаточно для обычной уборки.

Фото: commons.wikimedia.org/DyoKingGraham (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)