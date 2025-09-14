Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чистка холодильника
Чистка холодильника
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:13

Мытье холодильника: почему сода и лимон работают лучше магазинных средств

Мыть холодильник лучше мягкими средствами без агрессивной химии

Холодильник требует регулярной чистки: остатки продуктов, капли и пролитые жидкости быстро становятся источником запаха и бактерий. Но важно выбрать безопасное средство, которое эффективно очищает, не повреждая поверхности.

Сода

Пищевая сода — универсальный помощник. Она мягко очищает полки и убирает запахи. Растворите 2-3 ложки соды в литре тёплой воды и протрите поверхности губкой.

Лимонный сок

Натуральный антисептик, который устраняет запахи и освежает воздух внутри холодильника. Можно добавить сок половины лимона в воду для мытья или просто протереть полки долькой.

Уксусный раствор

Столовый уксус (1 часть на 2 части воды) помогает удалить жирные следы и продезинфицировать поверхности. Запах быстро выветривается, оставляя холодильник чистым.

Специальные средства

Существуют готовые гели и спреи для холодильников. Они безопасны для пластика и резиновых уплотнителей, быстро очищают и оставляют лёгкий свежий аромат. Их стоит использовать при сильных загрязнениях.

Чего избегать

Не стоит применять хлорку и абразивные порошки. Они могут повредить покрытие, оставить царапины и со временем разрушить уплотнители.

Итог

Лучшие помощники для чистки холодильника — сода, лимон и уксус. Эти простые средства удаляют запахи, обеззараживают и не вредят технике. А регулярная уборка раз в 1-2 недели делает холодильник свежим и безопасным для хранения продуктов.

